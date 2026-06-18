Mở cơ chế vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hộ kinh doanh mới chuyển đổi lên doanh nghiệp sẽ được đơn giản thủ tục thuế, kế toán. Trong ảnh: Cán bộ Thuế cơ sở 5 tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế trên ứng dụng eTax Mobile. (Ảnh: Phan Trâm)

Để thích ứng quá trình chuyển đổi số, luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng luật sư Mặt trời mới (New Sun) đã quyết định đầu tư các giải pháp phần mềm tiên tiến với mong muốn hiện đại hóa công tác quản trị khách hàng cũng như hệ thống hồ sơ. Tuy nhiên, kết quả thu được không đáng kể vì rất khó ứng dụng các giải pháp này vào thực tiễn hoạt động của văn phòng.

Đơn giản thủ tục thuế, kế toán

Khi tiếp cận dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến của các bên liên quan, luật sư Bùi Văn Thành kỳ vọng, chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là mua phần mềm, công nghệ hóa mà phải quản trị hóa các vấn đề đang đặt ra đối với doanh nghiệp. Cụ thể là có các giải pháp tập trung vào nâng cấp kỹ năng quản trị cốt lõi của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thay đổi mô hình kinh doanh và biết cách sử dụng công nghệ như một công cụ nâng cao năng suất.

Vấn đề cốt lõi khi sửa đổi Luật là chuyển từ cơ chế cho tồn tại sang hỗ trợ phát triển, bảo đảm mọi chính sách phải đến được tất cả các đối tượng để tạo sự bình đẳng; xóa bỏ “xin-cho”, chuyển sang cung cấp dịch vụ và “đặt hàng” thông qua cơ chế cung cấp các dịch vụ tư vấn kế toán, pháp lý, công nghệ, quản trị chất lượng hoặc có thể xây dựng các hệ thống quản trị mẫu để các doanh nghiệp nhỏ dễ dàng áp dụng.

Đối chiếu với những điểm mới của dự thảo Luật, có thể nhận thấy tư duy chính sách đã có sự thay đổi khá rõ khi những định hướng lớn và các giải pháp cụ thể cho từng nhóm chính sách hỗ trợ được xây dựng theo hướng sát hơn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đơn cử, đối với nhóm doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, dự thảo mở rộng nội dung hỗ trợ theo hướng toàn diện hơn nhằm góp phần đạt được mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 như mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 68- NQ/TW của Bộ Chính trị. Đó là được áp dụng cơ chế kê khai, nộp thuế, chế độ kế toán và chế độ báo cáo đơn giản của doanh nghiệp siêu nhỏ và hỗ trợ dịch vụ kế toán trong thời gian đầu chuyển đổi; được hỗ trợ chuyển tiếp dữ liệu thuế, hóa đơn, bảo hiểm xã hội, lịch sử tín dụng; miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu; được ưu tiên đào tạo, tư vấn, hỗ trợ pháp lý và áp dụng cơ chế hỗ trợ tuân thủ pháp luật trong năm đầu sau chuyển đổi,… Theo các chuyên gia kinh tế, đây là sự thay đổi rất có ý nghĩa trong thời điểm hệ thống chính sách thuế đang có nhiều thay đổi.

Khuyến khích cho vay vốn bằng tài sản số, tài sản ảo

Một trong những nội dung quan trọng của dự án Luật được dư luận quan tâm là nhóm chính sách hỗ trợ tiếp cận tài chính, tín dụng. Bộ Tài chính bổ sung cơ chế khuyến khích các tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay, nhất là cho vay bảo đảm bằng tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, tài sản vô hình, tài sản số, tài sản ảo,... Từ đó, khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, tạo điều kiện cho nhóm doanh nghiệp công nghệ, startup đổi mới sáng tạo có thêm cơ hội vay vốn. Đây được xem là quy định rất mở cho doanh nghiệp nhỏ và vừa huy động vốn để tăng tốc phát triển, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang đối mặt ba khó khăn gồm: Khả năng tiếp cận vốn, đất đai và thủ tục hành chính. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, bên cạnh việc xây dựng được thể chế tốt, cần nỗ lực tập trung tổ chức thực thi có hiệu quả những thiết chế được quy định trong luật. Nhà nước cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo và đồng hành để người dân tin tưởng, yên tâm bỏ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, từ đó khơi thông được nguồn lực trong dân, đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng của toàn nền kinh tế.

Cùng quan điểm, Luật sư Bùi Văn Thành cho rằng, trong thực tiễn, khung pháp lý cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có nhưng vấn đề mấu chốt là chưa có một hệ sinh thái thực thi đồng bộ để mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Trong lần sửa đổi toàn diện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa lần này, cần có thêm sự tham vấn sâu rộng của các chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề để gỡ đúng điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo sức bật lớn cho khu vực kinh tế tư nhân.