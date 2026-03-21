Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Một tên miền quốc gia '.vn' được đấu giá thành công gần 1,6 tỷ đồng

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Ba tên miền ".vn" gồm mb, hi, ok được trả giá cao nhất với tổng gần hai tỷ đồng, trong đó tên miền mb.vn được trả lên đến 1,584 tỷ đồng trong đợt đấu giá đầu tiên tại Việt Nam ngày 18/3-20/3.

Ba tên miền ".vn" gồm mb, hi, ok được trả giá cao nhất với tổng gần hai tỷ đồng, trong đó tên miền mb.vn được trả lên đến 1,584 tỷ đồng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ba tên miền ".vn" gồm mb, hi, ok được trả giá cao nhất với tổng gần hai tỷ đồng, trong đó tên miền mb.vn được trả lên đến 1,584 tỷ đồng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết đã tổ chức xong phiên đấu giá cho loạt tên miền hiếm với hai ký tự và đuôi .vn. Trong 50 tên miền được đưa ra đợt này, tỷ lệ thành công đạt 78%, nhưng tổng số tiền trúng đấu giá chưa được thống kê.

Một số tên miền có giá bằng giá khởi điểm 10 triệu đồng, nhưng đa số gấp nhiều lần. Đặc biệt, ba tên miền được trả cao nhất gồm: mb, hi, ok, với số tiền lần lượt 1,584 tỷ đồng, 217 triệu đồng, 153 triệu đồng.

Theo đánh giá của VNNIC, nhiều phiên đấu giá diễn ra sôi động, mức cạnh tranh cao, trong đó một tên miền có 85 lượt đấu giá từ 28 người tham dự trong ngày đầu tiên.

"Tỷ lệ đấu giá thành công ở mức cao cho thấy sự quan tâm ngày càng rõ nét của thị trường đối với tên miền .vn đặc biệt là tên miền ngắn, dễ nhớ và có khả năng ứng dụng cao trong hoạt động thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và phát triển dịch vụ số," đại diện Trung tâm Internet Việt Nam chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên tên miền quốc gia .vnđược tổ chức đấu giá. Để tham gia, người mua cần đặt trước một triệu đồng. Các tên miền đợt này có giá khởi điểm 10 triệu, bước giá một triệu đồng.

Tên miền hai ký tự được coi là "tài nguyên đặc biệt" vì số lượng hữu hạn. Chúng có cấu trúc ngắn gọn, dễ nhớ và mang giá trị nhận diện thương hiệu cao, chẳng hạn có những tên miền gắn với thương hiệu lớn như mb, lg, hc, cj... có giá trị cao trong bảo vệ và phát triển tài sản thương hiệu số; hoặc gợi nhắc đến ngành nghề như ot (ôtô), dd.vn (di động), phù hợp xây dựng thương hiệu chuyên ngành.

Việc tổ chức đấu giá tên miền, theo VNNIC, không chỉ nhằm phân bổ hiệu quả tài nguyên Internet mà còn có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao nhận thức của xã hội về tên miền quốc gia ".vn" như một tài sản số, khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân chủ động xây dựng hiện diện trực tuyến tin cậy.

Dự kiến trong năm 2026, Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức đợt đấu giá tên miền .vn tiếp theo vào tháng 6, với nhiều tên miền tiềm năng được đưa ra thị trường./.

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/mot-ten-mien-quoc-gia-vn-duoc-dau-gia-thanh-cong-gan-16-ty-dong-post1100173.vnp

Tags:

#tên miền quốc gia #đấu giá

Sắp hết thời ChatGPT miễn phí

Sắp hết thời ChatGPT miễn phí

Gói sử dụng không giới hạn của ChatGPT sắp biến mất khi chi phí tính toán ngày càng tăng và AI trở nên tốn kém hơn, buộc OpenAI phải cân nhắc thay đổi cách thu phí người dùng.
Đây là dấu hiệu bạn cần thay pin iPhone

Đây là dấu hiệu bạn cần thay pin iPhone

Pin iPhone xuống cấp theo thời gian, song không phải ai cũng nhận ra đúng lúc để thay thế linh kiện. Đây là 9 dấu hiệu cho thấy đã đến lúc thay pin thay vì mua máy mới.
Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Cách tìm ứng dụng bị ẩn trên Samsung

Cách tìm ứng dụng bị ẩn trên Samsung

Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung, đôi khi bạn vô tình ẩn một ứng dụng và đến lúc cần dùng lại thì không biết nó đang nằm ở đâu. Ứng dụng không xuất hiện ngoài màn hình chính hay trong danh sách app có thể khiến nhiều người nhầm tưởng đã bị xóa.
Đừng để bị ChatGPT qua mặt

Đừng để bị ChatGPT qua mặt

Nghiên cứu từ Đại học Stanford cảnh báo các mô hình AI đang cố tình nịnh bợ người dùng để được đánh giá cao, gây nguy cơ triệt tiêu tư duy phản biện.
Khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam được khánh thành tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, sở hữu hệ thống mặt đất với anten đường kính 9,3m, trung tâm R&D vệ tinh.
Mẹo giúp tăng "tuổi thọ" pin laptop

Mẹo giúp tăng "tuổi thọ" pin laptop

Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng, bạn hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ pin laptop đáng kể, đảm bảo thiết bị luôn hoạt động bền bỉ và ổn định.
Hướng dẫn cách copy sheet trong Excel nhanh chóng

Hướng dẫn cách copy sheet trong Excel nhanh chóng

Bạn muốn biết cách copy sheet trong Excel nhanh để tiết kiệm thời gian? Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể sao chép một hoặc nhiều sheet mà vẫn giữ nguyên định dạng ban đầu.
Sẵn sàng vận hành ứng dụng i-HaTinh

Sẵn sàng vận hành ứng dụng i-HaTinh

Trung tâm Khoa học công nghệ (KHCN) và Chuyển đổi số (Sở KH&CN Hà Tĩnh) đã sẵn sàng vận hành ứng dụng Công dân số i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.
Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu”

Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu”

Phụ nữ làm lãnh đạo trong khoa học không nên được nhìn nhận như một “ngoại lệ”, càng không phải là điều gây ngạc nhiên. Theo TS. Jayshree Seth, Nhà khoa học Doanh nghiệp tại Tập đoàn 3M (Mỹ) và thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, điều đó đơn giản là trạng thái tự nhiên của thời đại.