Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Nếp trọng chữ ở Hà Tĩnh

Sơn Thủy
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Từ nếp nhà, dòng họ đến những làng quê hiếu học, sự coi trọng tri thức đã được nhiều thế hệ người Hà Tĩnh bồi đắp và trao truyền.

Buổi tối, sau một ngày làm việc, ông Trần Đình Liêm ở tổ dân phố 17, phường Thành Sen lại dành thời gian bên góc học tập của các cháu. Ông bà không trực tiếp hướng dẫn từng bài toán, bài văn, mà chú trọng xây dựng nền nếp, nhắc nhở và khuyến khích các cháu tự học. Chính sự đồng hành bền bỉ ấy góp phần hình thành ý thức học tập và tinh thần tự giác cho con cháu.

bqbht_br_1-7hhh.jpg

Ông Trần Đình Liêm cùng vợ thường xuyên quan tâm, động viên các cháu học tập, vun đắp ý thức tự học ngay từ trong gia đình.

Từng trải qua những năm tháng việc học còn nhiều khó khăn, ông Liêm càng thấm thía giá trị của tri thức. Vì thế, điều ông bà mong muốn không chỉ là những điểm số cao, mà quan trọng hơn, các cháu hiểu học tập là trách nhiệm với chính mình.

Ông Liêm chia sẻ: “Người lớn trước hết phải làm gương, tạo cho các cháu ý thức coi trọng việc học. Gia đình không gây áp lực về thành tích mà giúp các cháu hiểu học là cho chính mình. Khi nhận thức được điều đó, các cháu sẽ tự giác hơn”.

Hơn 20 năm qua, gia đình ông duy trì quỹ khuyến học để biểu dương, động viên con cháu đạt thành tích tốt trong học tập. Những phần thưởng không đặt nặng giá trị vật chất, mà là sự ghi nhận nỗ lực của mỗi người, đồng thời nhắc nhở thế hệ sau tiếp nối nếp học của gia đình.

bqbht_br_22.jpg
Hơn 20 năm duy trì hoạt động khuyến học, gia đình ông Trần Đình Liêm luôn dành sự động viên, ghi nhận đối với các thế hệ con cháu nỗ lực trong học tập, rèn luyện.

Không chỉ được vun đắp trong mỗi gia đình, tinh thần hiếu học ở Hà Tĩnh còn được gìn giữ, phát huy qua các dòng họ. Nhiều dòng họ thành lập ban khuyến học, xây dựng quỹ và duy trì việc biểu dương, động viên con cháu nỗ lực học tập.

Tại xã Cổ Đạm, dòng họ Nguyễn Tiến Sĩ đã duy trì quỹ khuyến học hơn 20 năm, với số dư hiện nay trên 500 triệu đồng. Không chỉ khích lệ tinh thần học tập, những phần thưởng còn góp phần trao truyền tinh thần: học để mở mang hiểu biết, hoàn thiện bản thân và đóng góp cho quê hương, xã hội.

Hoạt động khuyến học, khuyến tài được dòng họ Nguyễn Tiến Sĩ duy trì qua nhiều năm, góp phần động viên các thế hệ con cháu noi gương tiền nhân, nỗ lực học tập.
Hoạt động khuyến học, khuyến tài được dòng họ Nguyễn Tiến Sĩ duy trì qua nhiều năm, góp phần động viên các thế hệ con cháu noi gương tiền nhân, nỗ lực học tập.

Trong lịch sử khoa bảng của dòng họ, Tiến sĩ Nguyễn Bật Lãng (sinh năm 1546), hiệu Xuân Sơn tiên sinh, là niềm tự hào của các thế hệ con cháu. Tên ông được khắc trên bia tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Truyền thống trọng học từ bậc tiền nhân tiếp tục được dòng họ gìn giữ, nối dài bằng những hoạt động khuyến học thiết thực hôm nay.

﻿Hình ảnh văn bia đề danh Tiến sĩ Nguyễn Bật Lãng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được lưu giữ tại nhà thờ dòng họ.
Hình ảnh văn bia đề danh Tiến sĩ Nguyễn Bật Lãng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được lưu giữ tại nhà thờ dòng họ.

Từ gia đình, dòng họ, tinh thần trọng học trở thành nét văn hóa ở nhiều làng quê Hà Tĩnh. Trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, cuộc sống nhiều gian khó, người dân càng coi trọng tri thức, xem việc học là con đường mở mang hiểu biết, lập thân và vun đắp tương lai.

Một dấu ấn tiêu biểu là Trường Lưu - vùng đất gắn với dòng họ Nguyễn Huy, Trường học Phúc Giang và những di sản quý về giáo dục, văn hóa. Việc mở trường, lập thư viện, biên soạn và khắc ván in sách cho thấy, từ nhiều thế kỷ trước, tri thức không chỉ phục vụ con đường khoa cử của mỗi cá nhân mà còn được gìn giữ, trao truyền trong cộng đồng.

Làng Trường Lưu - vùng đất lưu giữ nhiều dấu ấn đặc sắc về truyền thống văn hóa, giáo dục và tinh thần trọng chữ của người Hà Tĩnh.

Làng Trường Lưu - vùng đất lưu giữ nhiều dấu ấn đặc sắc về truyền thống văn hóa, giáo dục và tinh thần trọng chữ của người Hà Tĩnh.

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh cho rằng: "Nếp trọng chữ của người Hà Tĩnh được hình thành từ chính gia đình, dòng họ và làng quê. Trong điều kiện cuộc sống còn nhiều khó khăn, người Hà Tĩnh sớm nhận ra tri thức là con đường để vươn lên. Người có chữ được trân trọng và cũng có trách nhiệm truyền dạy cho thế hệ sau. Từ gia đình, dòng họ đến làng quê, điều đó được bồi đắp qua nhiều thế hệ và dần trở thành một nét văn hóa bền vững”.

bqbht_br_55.jpg
Mộc bản Trường học Phúc Giang là di sản quý, phản ánh truyền thống dạy học, trước tác và trao truyền tri thức của dòng họ Nguyễn Huy ở Trường Lưu.

Tinh thần trọng chữ được thể hiện rõ trong những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám, khi phong trào Bình dân học vụ lan rộng khắp các làng quê. Hưởng ứng lời kêu gọi diệt “giặc dốt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều lớp học chữ được mở, thu hút đông đảo người dân tham gia. Tại Cẩm Bình, ký ức về phong trào ấy vẫn được những người từng trải qua lưu giữ.

Ông Trần Huy Thanh, 94 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình, nhớ lại thời việc học chữ trở thành một phần trong đời sống cộng đồng: “Ngày ấy, người người, nhà nhà thi đua học bổ túc văn hóa. Đi chợ cũng gắn với học chữ, ai viết được chữ mới được vào chợ. Vì thế, từ người già đến người trẻ đều cố gắng học. Người dân lúc đó coi việc học rất quý”.

Những tư liệu được lưu giữ tại Cẩm Bình nhắc nhớ một chặng đường bền bỉ xây dựng phong trào học tập trên vùng quê giàu truyền thống hiếu học.
Những tư liệu được lưu giữ tại Cẩm Bình nhắc nhớ một chặng đường bền bỉ xây dựng phong trào học tập trên vùng quê giàu truyền thống hiếu học.

Nếp trọng chữ hôm nay tiếp tục được bồi đắp trong một không gian rộng mở hơn. Việc học không chỉ hướng tới điểm số hay các kỳ thi, mà còn chú trọng năng lực tự học, tư duy sáng tạo, khả năng tiếp cận tri thức mới và vận dụng vào thực tiễn. Trần Minh Hoàng - cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, hiện là sinh viên Trường Đại học Công nghệ Nanyang Singapore, là một gương mặt tiêu biểu cho tinh thần ấy.

Tấm Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế là dấu mốc ghi nhận nỗ lực của Hoàng, đồng thời nối dài bảng thành tích của học sinh Hà Tĩnh trên đấu trường trí tuệ quốc tế. Hoàng chia sẻ: “Em rất tự hào khi được đại diện cho học sinh Hà Tĩnh tham dự và đạt thành tích tại Olympic Toán quốc tế. Quê hương có nhiều thế hệ đi trước học tập vươn lên và đạt thành tích cao, đó cũng là động lực để em tiếp tục cố gắng, hoàn thiện bản thân và viết tiếp truyền thống ấy”.

bqbht_br_65.png
Trần Minh Hoàng (bên phải) cùng đồng đội với Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế (tháng 7/2025)

Từ những lớp Bình dân học vụ năm xưa đến góc học tập trong mỗi gia đình hôm nay, cách học và điều kiện học đã đổi thay, nhưng sự trân trọng tri thức vẫn được gìn giữ. Được trao truyền qua các thế hệ, “nếp trọng chữ” không chỉ là niềm tự hào về quá khứ mà đang trở thành động lực để người Hà Tĩnh học tập, lập thân, vươn xa và đóng góp cho quê hương đất nước.

Tin liên quan

Tags:

#Giáo dục #Nếp chữ #Truyền thống

Chủ đề Đời sống văn hóa

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Theo mũi kim, giữ nghề nón Đan Du

Theo mũi kim, giữ nghề nón Đan Du

Từ những chiếc lá, vành tre... người dân thôn Đan Du (xã Kỳ Khang, Hà Tĩnh) đã làm nên những chiếc nón lá mộc mạc, đồng thời gìn giữ nghề truyền thống của nhiều thế hệ.
Không gian mới trên quê hương Cẩm Thành

Không gian mới trên quê hương Cẩm Thành

Trong không gian phát triển mới, thôn Cẩm Thành, xã Cẩm Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang đổi thay từng ngày. Đường làng, vườn hộ được chỉnh trang, tạo diện mạo nông thôn xanh, sạch, đẹp.
Để di sản văn hóa phi vật thể của Hà Tĩnh thành sản phẩm du lịch

Để di sản văn hóa phi vật thể của Hà Tĩnh thành sản phẩm du lịch

Dù sở hữu kho tàng di sản phi vật thể đồ sộ, nổi bật là dân ca ví, giặm và ca trù đã được UNESCO ghi danh, Hà Tĩnh vẫn đứng trước bài toán: Làm thế nào để những giá trị văn hóa ấy thực sự trở thành sản phẩm du lịch, để du khách có thể tiếp cận, doanh nghiệp có thể khai thác và nghệ nhân có thêm điều kiện gắn bó với di sản.
Người cán bộ xã ở Hà Tĩnh tâm huyết lan tỏa dân ca ví, giặm trên không gian số

Người cán bộ xã ở Hà Tĩnh tâm huyết lan tỏa dân ca ví, giặm trên không gian số

Hơn một thập kỷ gắn bó với phong trào văn hóa cơ sở, ngoài công việc của một công chức, anh Nguyễn Viết Bình - Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND xã Tùng Lộc (Hà Tĩnh) còn dành tâm huyết, sáng tạo cách làm mới để đưa những câu hát ông cha vươn xa, chạm đến trái tim hàng vạn người nghe trên không gian số.
Trung thu - Tỏa sáng những mùa trăng

Trung thu - Tỏa sáng những mùa trăng

Tết Trung thu ở Hà Tĩnh ngày nay mang nhiều dáng vẻ mới, với không gian, hình thức và trải nghiệm ngày càng hiện đại. Song, những giá trị làm nên hồn cốt của ngày tết đoàn viên vẫn được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ, để nét đẹp văn hóa truyền thống tiếp tục hiện diện tự nhiên trong đời sống đương đại.
Theo dấu hương trầm Phúc Trạch

Theo dấu hương trầm Phúc Trạch

Từ không gian trải nghiệm giữa phố đến xứ trầm Phúc Trạch, hương thơm ấy đang theo bước chân du khách, lan tỏa câu chuyện về một sản vật đặc trưng của Hà Tĩnh.
Thôn Chế Biến - bình yên nơi miền sơn cước

Thôn Chế Biến - bình yên nơi miền sơn cước

Sức mạnh của lòng dân hòa quyện cùng sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cơ sở đã và đang dệt nên một bức tranh nông thôn Hà Tĩnh tràn đầy sức sống nơi vùng biên giới.
Hà Tĩnh tổ chức lễ giỗ lần thứ 206 của Đại thi hào Nguyễn Du

Hà Tĩnh tổ chức lễ giỗ lần thứ 206 của Đại thi hào Nguyễn Du

Lễ giỗ lần thứ 206 của Đại thi hào Nguyễn Du không chỉ là nghi thức tri ân công lao bậc danh nhân văn hóa thế giới, mà còn là dịp quê hương Hà Tĩnh khơi dậy niềm tự hào, tiếp nối và lan tỏa tinh hoa ngôn ngữ cùng mạch nguồn giá trị nhân văn cao đẹp của dân tộc cho muôn đời sau.
Du lịch Hà Tĩnh: Tìm lời giải cho mùa thấp điểm

Du lịch Hà Tĩnh: Tìm lời giải cho mùa thấp điểm

Hà Tĩnh không thiếu tài nguyên để phát triển du lịch thu - đông, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa tạo được sản phẩm đủ sức kéo khách ra khỏi mùa biển. Muốn thoát khỏi tính mùa vụ, cần chuyển từ khai thác đơn lẻ sang tổ chức sản phẩm, liên kết dịch vụ và chủ động tạo sức hút để hướng tới thị trường du lịch quanh năm.
Mỗi tên chợ, một hồn quê Hà Tĩnh

Mỗi tên chợ, một hồn quê Hà Tĩnh

Ở mỗi vùng quê Hà Tĩnh, tên chợ thường gắn với một vùng đất, nghề xưa hay sản vật thân quen. Qua năm tháng, những tên gọi ấy vẫn ở lại, như dấu tích lưu giữ ký ức về đất và người.
Về với ngôi chùa bên dòng sông Ngàn Sâu

Về với ngôi chùa bên dòng sông Ngàn Sâu

Nằm bên dòng Ngàn Sâu, chùa Phượng Hoàng, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) là ngôi chùa có từ lâu đời, gắn với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân địa phương và thu hút du khách thập phương.
Em là cô bé xương thuỷ tinh

Em là cô bé xương thuỷ tinh

Mang trong mình bệnh xương thủy tinh từ khi còn trong bụng mẹ, em Ngô Ngân Khánh (9 tuổi, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Gia Phố, xã Hương Phố, Hà Tĩnh) vẫn bền bỉ đến trường, chăm chỉ học tập và phụ mẹ bán hàng mỗi ngày.
Thôn Ân Phú trên hành trình mới

Thôn Ân Phú trên hành trình mới

Thôn Ân Phú, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) thành lập tháng 7 năm 2026 trên cơ sở sáp nhập thôn 2, 3, 4 và 5. Từ nền tảng mới, người dân nơi đây đang tiếp tục hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Đền Tam Giang cần sớm được tu bổ, gìn giữ

Đền Tam Giang cần sớm được tu bổ, gìn giữ

Trải qua hơn 200 năm, đền Tam Giang (thôn Tượng Sơn, xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh) - một di tích mang nhiều giá trị văn hóa, tín ngưỡng đang xuống cấp, hư hỏng và cần sớm được tu bổ, gìn giữ.
Truyền thống vẻ vang của dòng họ cách mạng

Truyền thống vẻ vang của dòng họ cách mạng

Từ những năm tháng phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh sục sôi đến hôm nay, câu chuyện về đồng chí Phan Viết Chiểu - Bí thư đầu tiên của Huyện ủy Nghi Xuân và gia đình luôn được nhắc nhớ như một phần ký ức tự hào của quê hương Cổ Đạm (Hà Tĩnh).
Về Rôộc Cồn nghe lại chuyện xưa

Về Rôộc Cồn nghe lại chuyện xưa

Trong dòng chảy lịch sử cách mạng của quê hương Hà Tĩnh, Di tích Rôộc Cồn tại xã Hương Khê là "địa chỉ đỏ" ghi dấu ấn phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931.
Âm vang hào khí Xô viết trên quê hương Hà Tĩnh

Âm vang hào khí Xô viết trên quê hương Hà Tĩnh

Đã gần một thế kỷ đã trôi qua, nhưng những dấu ấn mà phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh để lại trong lịch sử dân tộc vẫn vẹn nguyên giá trị, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về sức mạnh của lòng yêu nước và ý chí đấu tranh vì độc lập, tự do.
Du lịch Hà Tĩnh "tung" nhiều gói khuyến mãi hấp dẫn

Du lịch Hà Tĩnh "tung" nhiều gói khuyến mãi hấp dẫn

Để thu hút du khách về Hà Tĩnh tham quan, nghỉ dưỡng khi thời tiết bước sang thu - đông, nhiều cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh đã chủ động thực hiện hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá dịch vụ, tạo sức hút mới cho du lịch địa phương.
Phúc Trạch rộn ràng mùa quả ngọt

Phúc Trạch rộn ràng mùa quả ngọt

Cây bưởi đang trở thành nguồn sinh kế quan trọng của người dân xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh). Những ngày này, các vườn bưởi bước vào vụ thu hoạch, mang lại niềm vui và kỳ vọng về một mùa quả ngọt.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!