Hồ Sông Rác xả tràn điều tiết từ 8h ngày 15/10

Trước ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, hồ Sông Rác (Hà Tĩnh) sẽ được xả tràn từ 8h ngày 15/10 với lưu lượng dự kiến 10 - 20 m3/giây.

Do ảnh hưởng mưa lớn, nhiều tuyến đường, khu vực trên địa bàn tỉnh bị ngập nước, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đời, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. Mưa lớn kéo dài khiến mực nước hồ Sông Rác tăng lên khá nhanh.

Lúc 19h ngày 14/10, mực nước hồ ở cao trình 21,26m, tương đương dung tích 95,76 triệu m3, đạt 77% so với thiết kế.

Căn cứ theo quy trình điều tiết hồ Sông Rác đã được UBND tỉnh phê duyệt và dự báo Hà Tĩnh sẽ tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới đây, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh vận hành xả tràn điều tiết từ 8h ngày 15/10 với lưu lượng dự kiến từ 10 – 20 m3/giây.

Việc xả tràn điều tiết hồ Sông Rác nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du. Thời gian kết thúc căn cứ vào diễn biến thời tiết và mực nước hồ.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị UBND huyện Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên và các xã chịu ảnh hưởng trong hệ thống khẩn trương thông báo, đôn đốc, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Dung tích hồ Kẻ Gỗ hiện nay là 148 triệu m3, đạt 42,9% so với thiết kế.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới từ ngày 10/10 đến ngày 14/10, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to.

Mưa lớn khiến mực nước các hồ chứa trên địa bàn tỉnh tăng nhanh. Lúc 19h ngày 14/10, mực nước hồ Ngàn Trươi 40,5/52m, tương ứng dung tích 368,51/775 triệu m3, đạt 47,5% so với thiết kế; hồ Kẻ Gỗ 24,36/32,5m, tương ứng dung tích 148/345 triệu m3, đạt 42,9% so với thiết kế.

Hồ Bộc Nguyên đang xả tràn với lưu lượng 20 m3/giây.

Trước ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, đơn vị quản lý, vận hành một số hồ chứa đã tiến hành xả tràn điều tiết, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Cụ thể, hồ Bộc Nguyên xả tràn lưu lượng 20 m3/giây, hồ Tàu Voi xả tràn lưu lượng 5,5 m3/giây, hồ Thượng Sông Trí xả tràn 30 m3/giây, hồ Kim Sơn xả tràn lưu lượng 10m3/giây, hồ Đá Hàn xả tràn lưu lượng 20 m3/giây.

V.Đ