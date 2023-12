TP Hà Tĩnh hướng dẫn công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp

Đại diện các HTX, hộ sản xuất cây ăn quả trên địa bàn TP Hà Tĩnh được “cầm tay chỉ việc” kỹ thuật chăm, tỉa cây ăn quả, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp.

Chiều 25/12, tại xã Thạch Môn, UBND TP Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp và kỹ thuật chăm, tỉa cây ăn quả cho đại diện các HTX, hộ sản xuất cây ăn quả trên địa bàn.

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Ứng dụng công nghệ sinh học là công cụ quan trọng và then chốt để thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, nông nghiệp chuyển đổi hữu cơ, nông nghiệp hữu cơ. Công nghệ sinh học còn giúp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp; khắc phục ô nhiễm môi trường nông thôn do rác thải hữu cơ; là các giải pháp góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, bền vững.

Đại biểu tham quan thực địa về quy trình ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp tại HTX Thanh niên Thành Sen (xã Đồng Môn).

Tại hội nghị, đại biểu đã được cán bộ Công ty cổ phần Eco Nutrients Miền Trung (Thanh Hóa) hướng dẫn ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp và kỹ thuật chăm, tỉa cây ăn quả như: ứng dụng dinh dưỡng hữu cơ cao cấp Eco Nutrients để áp dụng cho tất cả các loại cây trồng; ứng dụng dinh dưỡng hữu cơ Eco Hydro Fish để cải tạo đất, giải độc phèn, mặn...

Đại biểu cũng được cung cấp quy trình tiêu chuẩn sử dụng dinh dưỡng hữu cơ sinh học Eco Nutrient trong giai đoạn sau thu hoạch hoặc cải tạo đất trước khi xuống giống; giai đoạn thúc làm bông, ra hoa; giai đoạn thúc ra hoa đậu trái.

Công ty cổ phần Eco Nutrients Miền Trung hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm, tỉa cây ăn quả.

Sau khi được quán triệt các nội dung về ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp và kỹ thuật chăm, tỉa cây ăn quả, đại biểu đã được tham gia hướng dẫn thực địa tại vùng sản xuất của HTX Thanh niên Thành Sen (xã Đồng Môn).

Theo đó, đại biểu đã được hướng dẫn quy trình cải tạo đất, giải độc phèn, giải độc cho đất và tăng độ pH cho đất, cắt tỉa và chăm sóc cây ăn quả...

Thông qua buổi tập huấn, người dân, HTX, cán bộ quản lý trên địa bàn TP Hà Tĩnh được nâng cao nhận thức, cập nhật kịp thời những thông tin mới về quy trình công nghệ sinh học an toàn trong sản xuất nông nghiệp, nhất là trong sản xuất cây ăn quả để nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn.

Phan Trâm