Bà con lương giáo đoàn kết, giúp nhau xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Can Lộc

Bằng sức mạnh đoàn kết của bà con lương giáo, đến thời điểm hiện tại, xã Gia Hanh (Can Lộc - Hà Tĩnh) đã cơ bản hoàn thiện 7/7 tiêu chí để về đích nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay.

Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Phan Sơn (Gia Hanh)

Xã Gia Hanh có 10 thôn với 8.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào có đạo chiếm gần 50% dân số. Để phát huy tinh thần đoàn kết lương giáo trong xây dựng NTM, thời gian qua, chính quyền địa phương đã có nhiều hoạt động liên kết chặt chẽ với hội đồng giáo xứ tại địa bàn.

Xã kết nối chặt chẽ với linh mục và Ban hành giáo của giáo xứ Tân Thành nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con có đạo hiểu đúng về chủ trương xây dựng NTM; chỉ đạo các đoàn thể ở 6 thôn vùng lương đã hoàn thành xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu kết nghĩa với các thôn vùng giáo.

Hội viên Hội CCB thôn Kim Sơn (bên trái) cùng giúp bà con thôn Trung Ngọc chở xi măng từ chương trình NTM cấp về làm công trình vệ sinh tại gia đình.

Ông Phan Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Gia Hanh cho biết: “Gia Hanh là địa phương miền núi có địa bàn rộng, kinh tế còn khó khăn; mặt khác có 4/10 thôn là vùng giáo, tuy dân số đông nhưng phần đông lao động đi làm ăn xa, vì vậy, việc thực hiện mục tiêu về đích xã NTM nâng cao trong năm 2021 đối với chúng tôi là một thách thức.

Để khắc phục hạn chế trên, ngoài tuyên truyền, kêu gọi, vận động các nguồn lực, xã chủ trương xây dựng mô hình kết nghĩa giữa các đoàn thể, giữa vùng lương và vùng giáo, vùng đã hoàn thành tiêu chí với vùng đang xây dựng để cùng hỗ trợ giúp đỡ nhau trong xây dựng NTM và phát triển kinh tế xã hội nói chung. Hiện, 4/4 thôn vùng giáo của xã đều có các đoàn thể từ các thôn vùng lương kết nghĩa cùng hỗ trợ nhau xây dựng NTM".

Phụ nữ thôn Phan Sơn và thôn Trung Ngọc cùng nhau lao động xây dựng nông thôn mới.

Những ngày này, không khí xây dựng NTM ở các thôn giáo toàn tòng Trung Ngọc, Ngọc Lâm, Kim Sơn... trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Đặc biệt, với sự chung sức của các đoàn thể kết nghĩa như hội phụ nữ, hội cựu chiến binh ở các thôn lương, các thôn giáo này đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, tạo thêm động lực cho bà con cố gắng hoàn thành mục tiêu.

Chị Võ Thị Nghiệm - Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Trung Ngọc cho biết: “Những ngày qua, chúng tôi rất phấn khởi và cảm động khi chị em thôn Phan Sơn đến hỗ trợ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Ngoài đóng góp ngày công, chị em thôn Phan Sơn còn chia sẻ cách làm hay để sớm hoàn thành các tiêu chí. Sự hỗ trợ đó đã tiếp thêm động lực giúp chúng tôi cố gắng phấn đấu, sớm hoàn thành mục tiêu”.

Tranh thủ ngày nghỉ, cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Gia Hanh giúp người dân thôn Trung Ngọc xây dựng NTM.

Trung Ngọc là 1 trong 4 thôn giáo toàn tòng của xã Gia Hanh phấn đấu về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2021. Toàn thôn có 220 hộ, gần 800 nhân khẩu nhưng số người trong độ tuổi lao động hiện ở địa phương chỉ chiếm khoảng 1/4. Thông qua hoạt động kết nghĩa đoàn thể, Chi hội phụ nữ thôn Phan Sơn đã giúp chị em thôn Trung Ngọc 60 ngày công để hoàn thành một số phần việc như: trồng hàng rào xanh, chỉnh trang vườn hộ...

Không chỉ Trung Ngọc, các thôn vùng giáo khác như: Ngọc Lâm, Hồng Tiên, Kim Sơn cũng đang nhận được sự hỗ trợ từ các đoàn thể thôn bạn và các trường học trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

Tuyến đường trục chính của xã được mở rộng từ 4m lên 9m nhờ người dân vùng giáo tình nguyện hiến đất mở đường.

Sự chia sẻ, hỗ trợ của các đoàn thể kết nghĩa đã thôi thúc tinh thần của bà con các thôn vùng giáo. Hàng nghìn ngày công, hàng nghìn m2 đất, tường bao, cây xanh... đã được hiến để thực hiện mục tiêu chung. Trong đó, nhiều hộ gia đình thôn giáo đã tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất ở để mở đường. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Quang Ngụ ở thôn Trung Ngọc, đã hiến hơn 250 m2 đất mặt đường, trị giá hàng trăm triệu đồng để góp phần cùng bà con mở rộng tuyến đường trục chính của xã từ 4m lên 9m.

Bà con thôn giáo toàn tòng Ngọc Lâm thi công mặt bằng khu thể thao giải trí của thôn.

Nhờ đó, những khó khăn trong quá trình thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao ở Gia Hanh đã được hóa giải. Năm 2021, Gia Hanh đã huy động được nguồn vốn gần 20 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp gần 3 tỷ và 3.500 ngày công. Toàn xã đã rải thảm 2.176 km, làm mới 3,9 km đường giao thông nông thôn, 3,7 km đường trục chính nội đồng, ươm 8.500 cây giống chuỗi ngọc, trồng 5 km hàng rào xanh...

Tinh thần đoàn kết lương giáo giúp xã Gia Hanh hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao trong năm 2021.

Đến nay, Gia Hanh đã hoàn thành 7/7 tiêu chí gồm: quy hoạch; hạ tầng, kinh tế - xã hội; sản xuất, việc làm, thu nhập và hộ nghèo; giáo dục, y tế và văn hóa; cảnh quan môi trường; an ninh trật tự, hành chính công; khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Trong đó, tiêu chí an ninh trật tự, hành chính công đạt kết quả nổi bật với 10/10 thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, có 61 tổ liên gia có mô hình tự quản hoạt động có hiệu quả; 100% thủ tục hành chính được giải quyết đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định theo cơ chế một cửa...

Về tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, đến nay, xã đã có 6/10 thôn đạt chuẩn; 4 thôn vùng giáo đang xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó có 3 thôn hoàn thiện trên 90% tiêu chí, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong năm 2021...

Là địa phương miền núi có địa bàn trải rộng, nguồn lực hạn chế, lại chịu ảnh hưởng chung của dịch bệnh COVID-19 phức tạp nhưng bằng cách khơi dậy sức mạnh đoàn kết trong Nhân dân, ý thức trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, đến nay, Gia Hanh đã hoàn thành cơ bản các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao. Mong rằng, trong thời gian còn lại của năm, địa phương sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao hơn các tiêu chí đã đạt được. Ông Lê Xuân Đức - Phó Chánh văn phòng NTM huyện Can Lộc

Thiên Vỹ