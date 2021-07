Danh nhân Hà Tĩnh với những đóng góp phát triển kinh tế cho quê hương, đất nước

Trong tâm thức của người dân xứ Nghệ và du khách thập phương, chùa Hương Tích là bàn thờ Phật linh thiêng toạ lạc trên đỉnh non Hồng, hội tụ khí thiêng Ngàn Hống toả hào quang chở che non nước Hồng Lam. Chùa được xây dựng trên động Hương Tích thuộc danh sơn Hồng Lĩnh (Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) với bao hình khe, thế núi tuyệt đẹp.