Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo sự kiện trọng đại về Đại thi hào Nguyễn Du

Công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du đang được các cấp, ngành ở Hà Tĩnh tập trung chuẩn bị chu đáo.

Một cảnh trong bộ phim “Đại thi hào Nguyễn Du” sẽ được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng nhớ 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du

Người dân Hà Tĩnh háo hức chờ đợi

Là một người con của quê hương Đức Thọ, hiện sống ở Hà Nội, Tiến sĩ Phạm Xuân Mừng bày tỏ: “Càng đến gần lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất của cụ Nguyễn Du, tôi càng hồi hộp. Bởi, chỉ còn hơn 1 tháng nữa, tôi cùng những người bạn say mê Truyện Kiều và hâm mộ cụ Nguyễn Du sẽ mang đến lễ kỷ niệm bộ phim đầy tâm huyết của mình. Những ngày này, chúng tôi chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành bộ phim ra mắt đúng vào ngày 25/9 tại Hà Tĩnh”

Được biết, thời gian qua, Tiến sĩ Mừng đã đứng ra tổ chức sản xuất bộ phim tài liệu nghệ thuật “Đại thi hào Nguyễn Du” để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Bộ phim có sự góp sức của nhiều nhà nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều, đến nay, đã hoàn thành các cảnh quay, phần 1 và phần 2 đang bước vào hậu kỳ.

Tiến sĩ Phạm Xuân Mừng lúc về Hà Tĩnh thực hiện bộ phim “Đại thi hào Nguyễn Du” cuối năm 2019,

Đây là 2 phần quan trọng và ý nghĩa, có thời lượng 40 phút/phần, kể về cuộc đời của Nguyễn Du giai đoạn ấu thơ cho đến lúc trưởng thành ra làm quan. Dự kiến, phần 1 và 2 bộ phim “Đại thi hào Nguyễn Du” sẽ kịp ra mắt trong dịp lễ kỷ niệm vào tháng 9 tới.

Háo hức, mong chờ ngày lễ tưởng nhớ bậc tiền nhân có công đóng góp lớn cho nền văn hóa dân tộc cũng là tâm thế chung của nhiều người dân Hà Tĩnh.

Với Nghệ nhân trò Kiều Trần Thị Phượng (66 tuổi, ở thôn An Mỹ, thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân), cùng với niềm mong đợi là tinh thần say mê tập luyện hàng ngày tiết mục của mình để diễn trên sân khấu trong dịp lễ.

Thời điểm này, một số CLB trò Kiều đang tập luyện để biểu diễn trong dịp lễ nhằm phục vụ bà con. Trong ảnh: Ông Trần Đức Công và chị Phan Thị Hồng - thành viên CLB trò Kiều Hồng Lộc (Lộc Hà) đang đọc kịch bản Trò Kiều.

Bà cho biết cảm thấy may mắn vì được góp sức vào đại lễ kỷ niệm về Đại thi hào Nguyễn Du. Với tinh thần tập luyện say mê, bà Phượng hi vọng sẽ “cháy” hết mình cho tiết mục trò Kiều của mình sắp tới.

Chị Võ Thị Kim Chi (25 tuổi, ở phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) bày tỏ: “Tôi rất vui khi biết Hà Tĩnh mình sẽ tổ chức ngày lễ lớn tưởng niệm Đại thi hào Nguyễn Du. Bởi, ngoài niềm yêu thích Truyện Kiều từ nhỏ thì việc quê hương mình có một Danh nhân văn hóa thế giới khiến tôi rất đỗi tự hào. Nhất định đến lễ kỷ niệm tôi sẽ sắp xếp thời gian cùng gia đình và bạn bè tham dự”.

Công tác chuẩn bị được đẩy nhanh tiến độ

Thời điểm này, các địa phương và các sở, ban, ngành được phân công công tác tổ chức cũng đang gấp rút hoàn thành phần việc của mình cho lễ kỷ niệm một cách tốt nhất.

Ông Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cho biết ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.

Ông Bùi Xuân Thập - Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, Thường trực Ban tổ chức lễ kỷ niệm cho biết: “Ngoài việc phối hợp với các đơn vị khác triển khai các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện quan trọng, như: phối hợp với Sở GD&ĐT triển khai cuộc thi tìm hiểu về Nguyễn Du trong các cơ sở giáo dục; phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam, các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo khoa học “Tiếng Việt trong Truyện Kiều”…, chúng tôi cũng đã biên soạn xong đề cương tuyên truyền về lễ kỷ niệm và đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định.

Kịch bản chương trình nghệ thuật của lễ kỷ niệm sẽ diễn ra trong tối 25/9 đã hoàn thành và tìm được đơn vị thực hiện. Dự kiến khoảng từ ngày 8 - 10/8 sắp tới, bản demo chạy chương trình sân khấu sẽ hoàn thiện để trình Ban tổ chức lễ kỷ niệm…”.

Ban Chỉ đạo Lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du chỉ đạo UBND huyện Nghi Xuân cùng với các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến hộ hoàn thành các phần việc cho lễ kỷ niệm. (Ảnh chụp tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì với huyện Nghi Xuân ngày 18/7).

Tại huyện Nghi Xuân - 1 trong 2 địa phương diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động trong lễ kỷ niệm, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện Nghi Xuân đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để cùng với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp tỉnh tiến hành chỉnh trang Khu lưu niệm Nguyễn Du và các công trình liên quan.

Với niềm tự hào và sự quyết tâm của chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh, tin rằng lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du diễn ra vào tháng 9/2020 sắp tới sẽ được tổ chức trang trọng, xứng tầm…

Qua đó, lan tỏa sâu sắc hơn nữa giá trị của di sản văn hóa Nguyễn Du và Truyện Kiều đến khắp mọi người dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Thiên Vỹ