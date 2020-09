Tết Độc lập - ngày lễ trọng của người dân Hà Tĩnh

Với nhiều người dân Hà Tĩnh, ăn Tết Độc lập, mừng Quốc khánh 2/9 đã trở thành ngày lễ truyền thống quan trọng. Không chỉ trang hoàng đường làng, ngõ xóm rực rỡ cờ hoa, nhiều gia đình còn tổ chức bữa cơm sum họp.

Chào mừng Tết Độc lập, người dân Hà Tĩnh kính cẩn treo cờ Tổ quốc trước cửa nhà.

Ông Nguyễn Minh Hiệu (68 tuổi) ở thôn Tri Lễ, xã Thạch Kênh (Thạch Hà) cho biết: “Chúng tôi được cha giáo dục về truyền thống cách mạng, ý nghĩa của ngày Quốc khánh 2/9 từ khi còn nhỏ. Cuộc đời cha tôi từ một bần cố nông, phải đi ở đợ nhà địa chủ, chịu đủ khổ cực, về sau, nhờ cách mạng mà được đổi đời. Vì vậy, tết Độc lập đã trở thành ngày lễ mà gia đình tôi luôn coi trọng. Ngoài treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, ảnh Bác, gia đình tôi còn sửa soạn bữa cơm để con cháu trong nhà tụ họp”.

Cụ Nguyễn Xan (cha ông Hiệu) nay đã 96 tuổi đời và 71 năm tuổi Đảng. Dù tuổi cao, sức yếu khiến thính giác bị giảm nhưng mắt cụ còn sáng và trí nhớ minh mẫn. Tôi phải giao tiếp với cụ bằng cách viết ra giấy.

Đối với gia đình ông Nguyễn Minh Hiệu (bên phải, ở thôn Tri Lễ, Thạch Kênh, Thạch Hà), Tết Độc lập là một lễ trọng.

Đọc hàng chữ hỏi chuyện về cách mạng và Tết Độc lập năm 1945, cụ Xan cười tươi chia sẻ: “Lúc đó, chúng tôi mừng lắm, người nào cũng truyền nhau những câu nói mà Bác Hồ đọc trong bản Tuyên ngôn Độc lập: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Và nhất là tuyên bố cuối cùng của Bác: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy!”.

Nhờ độc lập, từ một thanh niên đi ở đợ, cụ Nguyễn Xan (96 tuổi) thành người tự do làm chủ cuộc đời mình.

Sau ngày đất nước độc lập, từ một thanh niên đi ở đợ, cụ Xan thành người tự do. Năm 1946, cụ tham gia cách mạng, rồi năm 1949 được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với hơn 50 năm công tác, cụ từng giữ nhiều vai trò, chức vụ trong chính quyền xã Thạch Kênh như: Xã đội phó, Trưởng ban Thuế nông nghiệp xã, Kế toán HTX nông nghiệp, Đảng ủy viên, Chủ tịch MTTQ xã…

Ông Hiệu cho biết: “Cha tôi có 5 người con, trong đó có 4 người là đảng viên. Được sự giáo dục của cha mẹ, anh chị em tôi sống đoàn kết và luôn có ý thức phấn đấu, cống hiến. Ngày tết Độc lập 2/9, khi con cháu tề tựu đông đủ cũng là dịp cha và ông thường kể chuyện về lịch sử cách mạng quê hương để nhắc con cháu luôn ghi nhớ”.

Cũng xem Tết Độc lập là một ngày lễ quan trọng của gia đình nhưng ngoài lo “tết riêng” cho gia đình, ông Ngô Đức Danh (65 tuổi, ở thị trấn Nghèn, Can Lộc) còn có trách nhiệm tổ chức “tết chung” cho tổ dân phố.

Hằng năm, vào dịp Quốc khánh, ông Ngô Đức Danh lại soạn sửa bàn thờ, thành kính treo ảnh Bác để dâng hương hoa lễ vật.

Ông Danh cho biết: “Hằng năm, cứ mồng 1/9 là tôi sửa soạn bàn thờ để ngày lễ dâng hoa, thắp hương. Là Tổ trưởng tổ dân phố, tôi còn đi kiểm tra việc treo cờ của Nhân dân. Tôi tự nhận trách nhiệm phải làm thế nào để trong ngày Quốc khánh, nhà nhà, người người trong tổ dân phố đều vui tươi, phấn khởi”.

Ông Ngô Đức Danh là một cựu binh. Ông nhập ngũ năm 1973 và tham gia chiến đấu tại đơn vị Z71 (Quân khu 4), ở chiến trường Đông Trường Sơn. Năm 1976, ông Danh đi làm nhiệm vụ quốc tế ở đất nước bạn Lào. Năm 1984, ông xuất ngũ về sinh sống tại địa phương và tích cực tham gia công tác xã hội. Hiện ông là Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 7 - thị trấn Nghèn.

Là một người lính đi qua cuộc chiến tranh chống Mỹ ác liệt, hơn nữa còn tham gia chiến đấu giúp đỡ nước bạn Lào, ông Ngô Đức Danh hiểu rõ giá trị của độc lập và hòa bình. Ông Danh luôn nhắc thế hệ trẻ: giành được độc lập đã khó, giữ được hòa bình càng khó hơn.

Ăn mừng tết Độc lập để vui cùng ngày lễ trọng đại của đất nước nhưng cũng là để ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh…

Thiên Vỹ