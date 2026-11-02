Phát quang cây cối, bảo vệ lưới điện mùa mưa bão

Giảm 30% thuế thu nhập cho cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp doanh thu không quá 10 tỷ đồng 31/10/2026 09:56 Cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp, tổ chức đáp ứng điều kiện doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 theo Nghị định mới của Chính phủ.

Hà Tĩnh triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026 31/10/2026 05:24 Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 tại Hà Tĩnh hướng tới nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội trong xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng.

Vinamilk chung tay xây dựng "sức đề kháng số" cho thế hệ tương lai 30/10/2026 16:42 Là Thương hiệu Quốc gia gắn bó với nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam, Vinamilk vừa chính thức trở thành thành viên của Liên minh Niềm tin số do Cục An ninh mạng (A05) - Bộ Công an khởi xướng. Đồng hành cùng chiến dịch “không một mình”, doanh nghiệp mở rộng hành trình vì sự phát triển toàn diện của trẻ em sang không gian số, góp phần trang bị cho các em kỹ năng nhận diện rủi ro và tự bảo vệ bản thân trên môi trường trực tuyến.

Việt Nam lần đầu có vaccine cúm chuyên biệt cho người từ 60 tuổi 30/10/2026 15:07 Vaccine cúm với hàm lượng kháng nguyên gấp 4 lần liều tiêu chuẩn, lần đầu được Hệ thống Tiêm chủng VNVC triển khai tại Việt Nam từ 30/10.

Đề kiểm tra chung cuối cấp - kỳ vọng từ giáo viên, học sinh Hà Tĩnh 30/10/2026 13:41 Quy định học sinh lớp 5, 9 và 12 kiểm tra cuối kỳ bằng đề chung do Sở GD&ĐT chủ trì được giáo viên, học sinh Hà Tĩnh đặt nhiều kỳ vọng về việc bảo đảm tính thống nhất, khách quan trong đánh giá kết quả học tập.

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh có tân giám đốc 30/10/2026 10:48 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Phương - Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh giữ chức Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh kể từ ngày 1/11/2026.

Người đàn ông khiếm thị "ươm mầm" tri thức nơi vùng rốn lũ La Giang 30/10/2026 05:45 Dù đôi mắt không nhìn rõ mặt chữ, anh Nguyễn Cảnh Dương (xã Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, gieo tri thức và thắp sáng ước mơ cho học trò nghèo vùng rốn lũ.

Giải bài toán nhân lực y tế cơ sở 29/10/2026 19:03 Trước yêu cầu củng cố năng lực y tế cơ sở, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã chủ động kiện toàn đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân.

Lãnh đạo phường Hoành Sơn đối thoại với người dân về an sinh xã hội 29/10/2026 16:51 Thông qua hội nghị đối thoại, lãnh đạo phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân, qua đó nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Bảo tồn ngôn ngữ người Chứt trong nhịp sống mới 29/10/2026 15:05 Đời sống người Chứt ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang ngày càng đổi thay. Giữa nhịp sống mới, gìn giữ tiếng mẹ đẻ cũng là vấn đề đáng quan tâm.

Cẩn trọng với thói quen tự mua Tamiflu điều trị cúm A 29/10/2026 14:15 Thời tiết giao mùa khiến bệnh cúm A gia tăng tại Hà Tĩnh. Tâm lý muốn nhanh khỏi bệnh khiến nhiều người tự ý mua Tamiflu sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe do dùng thuốc không đúng chỉ định.

Trao sinh kế, thêm niềm tin cho người nghèo Lộc Hà 29/10/2026 13:58 Xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) luôn chú trọng đến việc trao sinh kế phù hợp và tạo điều kiện cho các đối tượng yếu thế phát huy nội lực, phát triển sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững.

Bộ GD&ĐT đề xuất tăng cường giám sát bằng camera tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027 29/10/2026 13:31 Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bổ sung camera tại phòng thi, siết chặt trách nhiệm của cán bộ làm thi và nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027.

Những chính sách mới, nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2026 29/10/2026 13:27 Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2026 như lĩnh vực kinh doanh xổ số; tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô; lĩnh vực dữ liệu; phổ cập giáo dục mầm non...

[Infographic] Vị trí việc làm và điều kiện để công chức cấp xã được hưởng hỗ trợ chuyển đổi số 29/10/2026 13:00 Thông tư số 62/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trí việc làm và điều kiện để công chức cấp xã được hưởng hỗ trợ chuyển đổi số, có hiệu lực từ ngày 5/12/2026.

Hà Tĩnh sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 29/10/2026 05:20 UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo hướng tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Mở rộng không gian lớp học, kết nối giá trị truyền thống 28/10/2026 16:03 Giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh đang được nhiều trường học ở Hà Tĩnh triển khai bằng những cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp.

Giá kiểm định ô tô mới: Xe con tối đa 281.800 đồng, xe tải 518.200 đồng 28/10/2026 09:43 Bộ Xây dựng ban hành biểu giá kiểm định ô tô mới từ ngày 26/10/2026, với mức tối đa 518.200 đồng. Xe con có giá tối đa 281.800 đồng, chưa bao gồm VAT.

Lan tỏa chiến dịch “Không một mình 2026”, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng 28/10/2026 09:24 Không gian mạng mở ra cơ hội kết nối, sẻ chia cho trẻ em, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, dụ dỗ, xâm hại và bắt nạt trực tuyến. Chiến dịch “Không một mình 2026” tại Hà Tĩnh hướng tới trang bị kỹ năng tự bảo vệ và xây dựng mạng lưới đồng hành, hỗ trợ trẻ em từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng.

Giáo viên Hà Tĩnh chia sẻ xung quanh đề xuất tăng định mức tiết dạy 28/10/2026 06:05 Dự thảo tăng định mức tiết dạy ở cả ba cấp học đặt ra nhiều băn khoăn trong đội ngũ giáo viên Hà Tĩnh về khối lượng công việc và yêu cầu bảo đảm chất lượng dạy học.

Ấm lòng người bệnh từ những nghĩa cử yêu thương 28/10/2026 05:25 Bằng việc chủ động kết nối, huy động nguồn lực xã hội, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần chăm lo tốt hơn cho người bệnh hoàn cảnh khó khăn.

Bốn nam sinh tranh ngôi vô địch Olympia 2026 27/10/2026 13:42 Sở hữu điểm số hay những lần lội ngược dòng ấn tượng, bốn nam sinh trường chuyên hứa hẹn màn so tài hấp dẫn trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 vào sáng 1/11.

Ông Trần Hữu Doãn được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Tĩnh 27/10/2026 11:31 Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ nhà giáo nghỉ hưu, củng cố tổ chức hội vững mạnh, đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

Phổ biến những điểm mới của chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp 27/10/2026 10:26 Các điểm mới của Luật BHXH năm 2024, Luật Việc làm năm 2025 cùng những quy định liên quan được phổ biến đến doanh nghiệp, người lao động tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Tạo sinh kế, tiếp sức người dân Kỳ Xuân vươn lên thoát nghèo 27/10/2026 05:45 Từ các chính sách giảm nghèo, nhiều hộ dân ở xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đã có thêm điều kiện xây dựng mô hình sinh kế phù hợp, từ đó vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trên 90% dân số Hà Tĩnh được khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí 27/10/2026 05:13 Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế, đến nay, có 90,2% dân số Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026.

Mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh 26/10/2026 18:44 Ngày hội tư vấn hướng nghiệp tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh kết nối hơn 300 sinh viên với 3 đơn vị, giới thiệu gần 200 chỉ tiêu đào tạo gắn với tài trợ học phí, bảo trợ việc làm.

Nhận diện các loại cúm mùa thường gặp ở người 26/10/2026 14:52 Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm do virus cúm gây ra, có thể gặp ở mọi lứa tuổi và đôi khi dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Học sinh lớp 12 Hà Tĩnh chuẩn bị từ sớm cho mùa tuyển sinh 2027 26/10/2026 14:00 Ngay từ đầu năm học, các trường THPT tại Hà Tĩnh đã chủ động phân hóa năng lực, ôn tập theo phương án thi 2+2 và định hướng nghề nghiệp từ sớm cho học sinh khối 12.