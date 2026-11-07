Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Cộng đồng

Bạn đọc viết

Sân bóng Nam Châu bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe, tập kết vật liệu

Anh Tấn
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Sân bóng tổ dân phố Nam Châu, phường Sông Trí (Hà Tĩnh) bị chiếm dụng làm nơi sản xuất, tập kết vật liệu, đỗ xe, gây bức xúc trong Nhân dân.

bqbht_br_1.jpg
Thay vì là nơi vui chơi, tập luyện thể thao, sân bóng tổ dân phố Nam Châu, phường Sông Trí đang trở thành khu vực sản xuất, tập kết vật liệu và đỗ phương tiện. Không gian công cộng dần bị biến dạng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân.
bqbht_br_1a3c86a94d61cd3f9470.jpg
Nhiều khu vực trên sân bóng bị bỏ hoang, cỏ dại mọc phủ kín. Mặt sân lồi lõm, lầy lội, không còn bảo đảm điều kiện để tổ chức các hoạt động thể thao, vui chơi cộng đồng.
bqbht_br_0c6ca5fb6e33ee6db722.jpg
Diện tích sân bóng bị chiếm dụng để sản xuất cấu kiện bê tông, vừa làm mất không gian thể thao, vừa ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan khu dân cư.
bqbht_br_5.jpg
Gạch, đá, vật liệu và cấu kiện bê tông chất ngổn ngang... Công trình phục vụ lợi ích chung đang bị biến thành mặt bằng sản xuất riêng.
bqbht_br_3.jpg
Nhiều phương tiện vận tải đỗ trong khuôn viên sân bóng, khiến không gian dành cho hoạt động thể thao ngày càng bị thu hẹp.
bqbht_br_11.jpg
bqbht_br_10.jpg
Hệ thống tường bao sân bóng đã hư hỏng, gãy đổ tại nhiều vị trí, vừa làm mất mỹ quan, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Một số nắp mương thoát nước bị vỡ, để lộ những vị trí nguy hiểm, đe dọa an toàn người dân, nhất là trẻ nhỏ.
bqbht_br_9.jpg
Tình trạng sân bóng bị chiếm dụng, xuống cấp kéo dài khiến người dân tổ dân phố Nam Châu lo ngại. Họ mong công trình sớm được chỉnh trang, khôi phục công năng, phục vụ nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể thao của cộng đồng.
bqbht_br_2.jpg
Trước đây, sân bóng thuộc sự quản lý của thị xã Kỳ Anh cũ. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công trình được bàn giao cho phường Sông Trí quản lý. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên, dẫn đến tình trạng sử dụng sai mục đích kéo dài.
bqbht_br_3e2a17ccdd045d5a0415.jpg
Ông Đặng Bá Trung (áo trắng), người dân tổ dân phố Nam Châu, phường Sông Trí, cho biết: "Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị chính quyền phường sớm kiểm tra hiện trạng, xác định trách nhiệm quản lý, kiên quyết giải tỏa các hoạt động sản xuất, tập kết vật liệu và đỗ xe không đúng mục đích trong khuôn viên sân bóng".
bqbht_br_12.jpg
Người dân không chỉ mong tình trạng lấn chiếm được xử lý mà các hạng mục hư hỏng cũng sớm được sửa chữa, mặt bằng được chỉnh trang để khôi phục công năng sân bóng. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với chính quyền trong quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công, bảo đảm mỹ quan đô thị và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng.
Video: Sân bóng Nam Châu, phường Sông Trí bị lấn chiếm, xuống cấp nghiêm trọng.

Tin liên quan

Tags:

#Sân bóng Nam Châu bị chiếm dụng #Sân bóng bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe #Nhếch nhác sân bóng Nam Châu

Chủ đề Bạn đọc viết

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nút giao tiềm ẩn nguy cơ tai nạn ở Kỳ Xuân

Nút giao tiềm ẩn nguy cơ tai nạn ở Kỳ Xuân

Nút giao tại thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, Hà Tĩnh có lưu lượng phương tiện lớn nhưng chưa được bố trí đèn tín hiệu, biển báo phù hợp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Chợ Trổ xuống cấp, hạ tầng bất cập

Chợ Trổ xuống cấp, hạ tầng bất cập

Từng là trung tâm giao thương sầm uất của người dân, chợ Trổ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh) nay đã xuống cấp, hạ tầng chật hẹp, hoạt động kinh doanh thiếu quy hoạch, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Đường xuống cấp, hiểm nguy rình rập

Đường xuống cấp, hiểm nguy rình rập

Sau nhiều năm triển khai, dự án nâng cấp đường Đặng Văn Bá, xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đã hoàn thành phần lớn tuyến. Tuy nhiên, khoảng 330m đầu tuyến, đoạn từ quốc lộ 1 đến Giếng Làng, thôn Thạch Bình vẫn chưa được đầu tư đồng bộ.
Những điểm mất an toàn trên tuyến ĐT.547

Những điểm mất an toàn trên tuyến ĐT.547

Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh (ĐT.547) đoạn qua xã Kỳ Xuân và phường Sông Trí xuất hiện nhiều điểm xuống cấp, mặt đường hư hỏng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Rác thải "bủa vây" bờ sông La

Rác thải "bủa vây" bờ sông La

Dọc tuyến sông La qua địa bàn các xã Đức Thọ và Đức Minh (Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng rác thải dạt về, ùn ứ với số lượng lớn gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của người dân ven sông.
Bất an khi qua nút giao ở xã Cẩm Xuyên

Bất an khi qua nút giao ở xã Cẩm Xuyên

Nút giao giữa quốc lộ 1 với tuyến đường trục xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có lưu lượng người và phương tiện lớn nhưng chưa được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
Nỗi lo sạt lở bên sông Ngàn Mọ

Nỗi lo sạt lở bên sông Ngàn Mọ

Nhiều năm nay, người dân sống dọc bờ sông Ngàn Mọ (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) luôn bất an khi tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt.
Tuyến đường vào các thôn vùng đồi núi của xã Cẩm Hưng

Nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường dân sinh ở Cẩm Hưng

Sau khi được nâng cấp, tuyến đường dân sinh nối quốc lộ 1 với các thôn, xóm trên địa bàn xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) đã tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương. Tuy nhiên, do chưa có lề đường nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!