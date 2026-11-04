Tập trung cao nhất để sớm có cơ sở dữ liệu vị trí việc làm chuẩn, thực chất

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 4/11, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Hà Minh Hải - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trong hệ thống chính trị tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh); Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, sở, ngành, đơn vị liên quan. Hội nghị cũng được kết nối đến điểm cầu 69 xã, phường trên toàn tỉnh.

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, đồng chí Hà Minh Hải - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý biên chế theo con người hiện có sang quản trị theo chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm, vị trí việc làm, yêu cầu năng lực và kết quả thực hiện. Đồng thời, gắn chặt với phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, tự chủ, xã hội hóa và cơ cấu lại đội ngũ.

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Bước đầu triển khai thực hiện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được xác lập đồng bộ, quyết liệt theo nguyên tắc “6 rõ”. Các đơn vị, địa phương từ trung ương đến địa phương đã thành lập BCĐ, tổ công tác, ban hành kế hoạch triển khai. Có 14 cơ quan cơ quan, đơn vị đăng ký làm điểm, 25 cơ quan địa phương tổ chức kiểm thử thực tế tại 89 đơn vị trực thuộc.

Qua khảo sát, kiểm thử trực tiếp tại một số đơn vị, địa phương, đã có nhiều cách làm sáng tạo, kế thừa trên 80% dữ liệu gốc. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp xác lập hoàn chỉnh cấu trúc cơ sở dữ liệu vị trí việc làm. Thống nhất gồm 5 nhóm dữ liệu liên kết: cơ quan và tổ chức; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; công việc, sản phẩm, khối lượng, thời gian thực hiện; vị trí việc làm; nhân lực hiện có, nhu cầu nhân lực và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ công việc và chuẩn hóa danh mục vị trí việc làm đã tạo lập nguồn dữ liệu nền tảng rất lớn. Ban Tổ chức Trung ương đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của 34/34 tỉnh, thành phố và 60 đầu mối Trung ương. Qua rà soát, các cơ quan Trung ương và địa phương bước đầu nhận diện những nhóm nhiệm vụ có tính chất tương đồng, đồng thời hệ thống hóa các vị trí việc làm, quy định giao nhiệm vụ và cụ thể hóa thành từng đầu việc, sản phẩm. Qua đó, chỉ rõ các nhiệm vụ chồng chéo; các phần việc cần phân cấp, cắt giảm, tự động hóa hoặc tự chủ xã hội hóa.

Kết quả bước đầu được Bộ Chính trị ghi nhận, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm và vào cuộc khẩn trương, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Kết quả này tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Hà Minh Hải.

Tuy nhiên, tiến độ phải đi đôi chất lượng. Kết quả rà soát phải được kiểm tra, kiểm chứng chặt chẽ, đảm bảo dữ liệu chính xác, khách quan, thực chất phục vụ xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn kiểm thử cũng cho thấy nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, dữ liệu còn phân tán; một số đơn vị còn lúng túng trong xác định sản phẩm, phân nhóm độ phức tạp, đo lường thời gian, tác động chuyển đổi số. Do đó, cần đặc biệt quán triệt yêu cầu xác định nhu cầu nhân lực trên nguyên tắc sắp xếp, bố trí và sử dụng chung nhân lực; nhất là với các vị trí việc làm có tính chất tương đồng; không tính riêng nhu cầu cho từng đầu mối khi chưa có thể tổ chức thực hiện chung, kiêm nhiệm hoặc bố trí lại thế lực tránh làm tăng biên chế; vẫn còn tình trạng lấy số người hiện có để suy ngược ra khối lượng công việc…

Đồng chí Hà Minh Hải đề nghị cần phân công rõ đầu mối quản lý tài khoản, phân quyền đúng thẩm quyền; kế thừa tối đa dữ liệu đã có, chỉ bổ sung, điều chỉnh những nội dung còn thiếu hoặc không phù hợp. Bảo đảm liên kết, thống nhất giữa nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và nhân lực. Kiểm tra chất lượng dữ liệu, giải trình những trường hợp bất thường; phân biệt rõ dữ liệu đã nhập, dữ liệu đã kiểm chứng. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tuần, báo cáo tháng trên hệ thống. Bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân.

Đồng chí Hà Minh Hải cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công rõ người, rõ việc, chuẩn bị dữ liệu nguồn, tài khoản và điều kiện kết nối. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tính trung thực, đầy đủ và khả năng kiểm chứng của dữ liệu; không vì yêu cầu tiến độ mà hợp thức hóa số liệu chưa đủ căn cứ.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Minh - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ (Ban Tổ chức Trung ương) đã trao đổi, hướng dẫn tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong kê khai, tổng hợp vị trí việc của các địa phương, cơ quan, đơn vị và giải đáp các đề xuất, kiến nghị.

Tiếp đó, ông Quách Ngọc Minh - Kỹ sư giải pháp nghiệp vụ - Trung tâm dịch vụ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI) tập huấn triển khai báo cáo, biểu mẫu thống kê định kỳ về vị trí việc làm trên Hệ thống báo cáo tổng hợp, phân tích và dự đoán (baocao.dcs.vn).

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Bà Trịnh Thị Thu Thủy – chuyên viên Phân tích nghiệp vụ dữ liệu – Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) đã phổ biến sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến.

Tài liệu hướng dẫn cán bộ đầu mối kê khai nhập toàn bộ 9 biểu theo 8 bước xem tại đây.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Hội nghị cũng nghe đại diện các địa phương, đơn vị làm điểm, đã kiểm thử chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện.

Đại biểu tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh thực hành sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm.

Nhấn mạnh chất lượng dữ liệu là yếu tố quyết định hiệu quả của việc xây dựng vị trí việc làm, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công rõ trách nhiệm, đầu mối thực hiện; tận dụng tối đa dữ liệu đã có, đồng thời tăng cường rà soát, đối chiếu, kiểm tra, bảo đảm thông tin kê khai đầy đủ, chính xác, khách quan và thống nhất. Việc xác định vị trí việc làm phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; tránh hình thức, máy móc hoặc hợp thức hóa số lượng biên chế hiện có. Qua đó, từng bước chuyển từ quản lý biên chế chủ yếu theo số lượng sang quản lý dựa trên vị trí việc làm, khối lượng và chất lượng công việc; làm cơ sở bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hợp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

* Ngay sau hội nghị trực tuyến, tại điểm cầu tỉnh kết nối với các địa phương, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã quán triệt việc triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm tại điểm cầu tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá, tiến độ thực hiện tại Hà Tĩnh bước đầu bảo đảm, được Trung ương ghi nhận là 1 trong 4 địa phương cơ bản hoàn thành 8 bước. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, chất lượng dữ liệu qua rà soát vẫn chưa đạt yêu cầu, vẫn còn nhiều sai sót. Từ sau hội nghị, dữ liệu từng cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ được cập nhật trên Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm, được hệ thống tự động kiểm tra; dữ liệu còn lỗi sẽ không được cập nhật trên máy chủ, chất lượng hồ sơ mỗi đơn vị cũng được thể hiện rõ qua hệ thống.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý, những nội dung mới được trung ương quán triệt như: về Cổng kê khai, cán bộ kê khai làm việc trên ứng dụng, nhập biểu dữ liệu, lưu nháp, kiểm tra, sửa lỗi, khi kiểm tra đạt chất lượng mới đồng bộ lên máy chủ; lãnh đạo đơn vị và cấp trên xem, tra cứu và tổng hợp trên Cổng. Các đơn vị tự ý sửa mẫu biểu sẽ không được tiếp nhận mà phải làm lại theo mẫu chuẩn.

Nội dung còn chờ căn cứ, chờ thẩm định thì ghi đúng trạng thái đó, tuyệt đối không được chuyển sang đủ điều kiện khi chưa được kiểm chứng. Nhu cầu nhân lực chưa đồng nghĩa với chỉ tiêu biên chế được giao, số đề nghị điều chỉnh không mặc nhiên bằng chênh lệch giữa nhu cầu hiện và số hiện có mà chỉ đề nghị sau khi đối chiếu, giải trình và thẩm định. Về báo cáo tuần và báo cáo tháng trên hệ thống, phải được lãnh đạo phê duyệt mới gửi lên.

Từ nay đến ngày 20/11, cấp ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giữ nghiêm các mốc tiến độ. Khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể gửi các biểu A1, A2, B1, B2, C1, C2 về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 5/11, có xác nhận của người đứng đầu; khối chính quyền bổ sung, giải trình theo yêu cầu của Bộ Nội vụ. Trình bộ dữ liệu ban đầu toàn tỉnh trước ngày 10/11/2026.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thiện các biểu C3, D1, D2 và phương án biên chế từng năm giai đoạn 2027–2031 trước ngày 17/11/2026. Phần đã đủ căn cứ cần gửi đúng hạn, phần chưa đủ căn cứ ghi rõ nội dung, nguồn và thời hạn bổ sung theo hướng dẫn; không vì chờ căn cứ mà để chậm tiến độ chung, cũng không vì tiến độ mà ghi là đã kiểm chứng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị trong tuần này phải thực hành trên Cổng với dữ liệu của các đơn vị làm điểm; rút kinh nghiệm về cài đặt, nạp tệp, các lỗi để hướng dẫn chung; sau đó triển khai cho toàn bộ cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi đơn vị bố trí cán bộ kê khai cố định, thông thạo bộ biểu, nạp đúng mẫu chuẩn và sửa hết lỗi phải sửa rồi mới đồng bộ. Bảo đảm toàn tỉnh chỉ có 1 bộ biểu, 1 bộ mã, 1 bộ số liệu.

Người đứng đầu phải thường xuyên chỉ đạo và chịu trách nhiệm; trực tiếp xem dữ liệu, soát dữ liệu của đơn vị mình trên Cổng, xác nhận và chịu trách nhiệm về dữ liệu gốc, nhu cầu nhân lực, phương án biên chế. Không kê khai để tăng biên chế. Hồ sơ có dấu hiệu hợp thức hóa phải làm lại và xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ chủ trì, sớm hoàn thiện danh mục nhiệm vụ, công việc dùng chung cho cấp xã; có đủ căn cứ, phạm vi áp dụng, bộ mã thống nhất; làm đầu mối đề nghị cấp, phân quyền tài khoản trên Cổng và hệ thống báo cáo; công bố đầu mối, hỗ trợ kỹ thuật thường trực và thẩm định thực chất, kiểm tra, trả lại hồ sơ không đạt.

Cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung chỉ đạo thực hiện ngay sau hội nghị này. Quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo để đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn; số liệu trung thực, chính xác, có căn cứ kiểm chứng để tỉnh có cơ sở dữ liệu vị trí việc làm chuẩn, thực chất và sử dụng được.