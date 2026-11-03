Rà soát vị trí việc làm bảo đảm tiến độ, chất lượng, chính xác

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng 3/11, Ban Chỉ đạo thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, tổ giúp việc và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế, ngày 25/10/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 25/10/2026 về triển khai thực hiện.

Đồng chí Phan Thị Tố Hoa - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kết luận số 107-KL/TW.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng sớm ban hành các quyết định: thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc. Phân công thành viên Ban Chỉ đạo; phân công các đồng chí Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các xã, phường thuộc địa bàn phụ trách. Đồng thời, ban hành các văn bản, công văn chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc tổ chức thực hiện.

Đồng chí Đậu Tùng Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Huy Tập báo cáo kết quả làm điểm tại đơn vị.

Theo báo cáo cập nhật đến nay, các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh đã hoàn thành các biểu A1, A2, C1, C2, D1; tiếp tục nhập, rà soát các biểu còn lại.

Khối chính quyền có 531 cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng xong hệ thống bảng biểu và cung cấp tài liệu kiểm chứng.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Qua triển khai thực tế tại các đơn vị, địa phương đã phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, khối chính quyền có số lượng cơ quan, đơn vị lớn, phạm vi rà soát rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Việc kê khai, rà soát, đối chiếu dữ liệu và tổng hợp kết quả toàn tỉnh đòi hỏi nhiều thời gian, nhân lực, trong khi tiến độ triển khai gấp gáp; các đơn vị đồng thời phải thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và hoàn thiện hồ sơ nên gặp áp lực trong việc bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Các cơ quan chuyên môn của các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh hiện đã được sắp xếp thành các ban chuyên môn thuộc Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh. Do đó, phạm vi và khối lượng nhiệm vụ tổng thể rất lớn; việc phân định, bóc tách nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý của từng tổ chức chính trị - xã hội với nhiệm vụ của các ban chuyên môn còn khó khăn, chưa thật sự rõ ràng. Điều này dẫn đến tình trạng chồng chéo trong xác định nhiệm vụ, đồng thời gây khó khăn cho việc xác định cụ thể các vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý của từng tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hệ thống biểu mẫu có khối lượng thông tin lớn, nhiều trường dữ liệu và nội dung kê khai tương đối phức tạp, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải nghiên cứu, đối chiếu và nhập liệu qua nhiều biểu. Một số nội dung cụ thể chưa được hướng dẫn trong nhập biểu.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Trao đổi tại hội nghị, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh cho rằng, việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 là nhiệm vụ mới, khó, khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm cao của các sở, ngành, địa phương, đơn vị.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Để bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra của khối chính quyền, UBND tỉnh sẽ khẩn trương thành lập tổ chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; đồng thời, tổ chức rà soát, kiểm tra hồ sơ theo từng nhóm sở, ngành, địa phương, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định. Các sở chuyên ngành chịu trách nhiệm hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, cùng với báo cáo tiến độ thực hiện của cơ quan, đơn vị, các đại biểu cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện và các giải pháp đảm bảo chất lượng kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận nỗ lực của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và các đơn vị, địa phương đã tập trung cao và đạt khối lượng thực hiện lớn. Tuy nhiên, kết quả đến nay mới là kê khai bước đầu, qua rà soát, đánh giá cho thấy, chất lượng chưa đạt yêu cầu; bộ dữ liệu mẫu khối Đảng, đoàn thể cấp xã vẫn đang hoàn thiện; việc phân định nhiệm vụ giữa từng tổ chức chính trị - xã hội với các ban chuyên môn thuộc Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh còn khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận hội nghị.

Một số hồ sơ thiếu đồng bộ, phải bổ sung nhiều lần; cán bộ tham mưu còn lúng túng trong phân rã công việc, xác định khối lượng, thời gian thực hiện và liên kết dữ liệu giữa các biểu. Một số người đứng đầu chưa trực tiếp chỉ đạo, còn giao khoán cho công chức tham mưu.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý: “Hiện có tình trạng thực hiện chưa đúng theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, dẫn đến làm sai lệch cơ sở xác định nhu cầu nhân lực. Kết quả “đạt” của công cụ tự kiểm tra không có nghĩa là dữ liệu đã đầy đủ, chính xác và được kiểm chứng. Do đó, cần phải kiểm tra, chấn chỉnh ngay”.

Về yêu cầu và nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu việc rà soát phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm và khối lượng công việc thực tế. Phải bảo đảm tiến độ đồng thời với tính trung thực, chính xác, có căn cứ kiểm chứng của từng số liệu.

Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và ban thường vụ đảng ủy các xã, phường rà soát, hoàn thiện dữ liệu của khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể, gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 5/11/2026, có xác nhận của người đứng đầu; tiếp tục hoàn thiện các biểu mẫu còn lại và phương án biên chế từng năm giai đoạn 2027–2031 trước ngày 17/11/2026. Việc xác định nhu cầu nhân lực, phương án biên chế phải dựa trên dữ liệu khối lượng công việc, yếu tố tác động đã được kiểm tra, đối chiếu với tài liệu kiểm chứng.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy chủ động hướng dẫn, kiểm tra nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách ở cấp xã theo phân công; tập trung xử lý những nội dung cơ sở còn lúng túng, không để cùng một loại công việc nhưng kê khai, xác định thời gian khác nhau mà không có căn cứ giải trình.

Đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND cấp xã bổ sung, giải trình theo yêu cầu của Bộ Nội vụ và kết quả kiểm tra của tỉnh trong thời gian từ 2 - 8/11/2026; chỉ đạo Sở Nội vụ hoàn thành kiểm tra, tổng hợp dữ liệu khối chính quyền. Sớm hoàn thành điều tiết cán bộ, công chức cấp xã từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ khối chính quyền; phối hợp với các sở chuyên ngành làm rõ những nhiệm vụ còn chồng chéo, những nội dung thay đổi sau phân cấp, phân quyền.

Dữ liệu báo cáo Bộ Nội vụ và dữ liệu tổng hợp chung của tỉnh phải thống nhất; mọi điều chỉnh phải có căn cứ, được cập nhật và xác nhận, tránh tồn tại nhiều bộ số liệu khác nhau.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, phân công rõ người thực hiện, người kiểm tra, thời hạn và sản phẩm; ký xác nhận, chịu trách nhiệm về dữ liệu gốc, kết quả xác định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế thuộc phạm vi quản lý. Rà soát lại cả hồ sơ đã gửi; số liệu chưa đủ căn cứ phải kiểm tra, bổ sung, không hợp thức hóa để kịp tiến độ. Tập trung kiểm tra các nội dung dễ sai lệch; căn cứ xác định nhiệm vụ; khối lượng sản phẩm; thời gian thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý thêm, hồ sơ có dữ liệu thiếu trung thực hoặc dấu hiệu hợp thức hóa phải được làm rõ, chỉnh sửa; xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo quy định. Đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ này vào đánh giá tập thể, cá nhân quý IV và năm 2026 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việc sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo phải thực hiện nghiêm theo chỉ đạo tại Công văn số 796 và yêu cầu bảo vệ thông tin, dữ liệu. Cán bộ tham mưu phải kiểm tra, chịu trách nhiệm về nội dung sử dụng; không đưa dữ liệu cá nhân, tài liệu nội bộ lên công cụ trí tuệ nhân tạo công cộng hoặc thư mục chia sẻ công khai.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương hoàn thiện, chuyển bộ dữ liệu mẫu khối Đảng, đoàn thể cấp xã và hướng dẫn các lỗi thường gặp để triển khai thống nhất. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan đầu mối rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu các khối; kiểm tra chéo hồ sơ, tài liệu kiểm chứng, tập trung vào những số liệu bất thường và những đơn vị phải bổ sung nhiều lần. Không sử dụng riêng kết quả tự kiểm tra của bộ biểu làm căn cứ xác nhận chất lượng hồ sơ.

Đối với các vướng mắc về phân rã công việc có quy trình, thời gian thực hiện đặc thù và các nội dung chưa có hướng dẫn rõ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tổng hợp cụ thể, xin ý kiến cơ quan trung ương có thẩm quyền; không để từng đơn vị tự xử lý thiếu thống nhất.

Các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra khối, lĩnh vực được phân công. Trưởng các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp đôn đốc, kiểm tra các xã, phường phụ trách, kịp thời hỗ trợ xử lý và đề xuất xử lý đơn vị còn khó khăn về nhân lực, nghiệp vụ và kỹ thuật. Tổ giúp việc theo dõi tiến độ, báo cáo rõ đơn vị chậm, nội dung chưa hoàn thành, nguyên nhân và biện pháp xử lý, hằng ngày báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.