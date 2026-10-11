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Kinh tế

Tập trung đồng hành với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Tại buổi gặp mặt với doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh...

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Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2026), chiều 11/10, UBND phường Hoành Sơn tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

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Phó Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn Nguyễn Ngọc Sơn báo cáo đánh giá kết quả kinh tế - xã hội và những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội phường Hoành Sơn có những bước phát triển mạnh mẽ. Trong 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt tỷ đồng 253,8 tỷ, bằng 89% kế hoạch; tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước tăng 10,68%.

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực. Hiện nay, phường Hoành Sơn đang chuẩn bị triển khai nhiều dự án quy mô lớn như: Nhà máy thép không gỉ, Dự án điện khí của PV Power, Kho LNG Bắc Trung Bộ, Điện gió Kỳ Nam, Bệnh viện Đa khoa Nam Kỳ Anh và các dự án thứ cấp trong Khu công nghiệp Phú Vinh.

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Lãnh đạo phường Hoành Sơn tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp.

Trong thành tựu chung của phường Hoành Sơn có sự đồng hành và đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Hiện nay, phường Hoành Sơn có 404 doanh nghiệp, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và 1.003 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp khoảng 16% tổng thu ngân sách địa phương và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

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Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoành Sơn Nguyễn Quốc Hương phát biểu chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Thời gian tới, phường Hoành Sơn sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm; hỗ trợ doanh nghiệp trong thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng liên kết.

Thông qua buổi gặp mặt, địa phương mong muốn tiếp tục tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

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Chủ đề NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

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