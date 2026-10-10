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Kinh tế

Tiếp tục đồng hành, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Nam Giang - Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Phường Nam Hồng Lĩnh, xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2026), chiều 10/10, UBND phường Nam Hồng Lĩnh phối hợp với Hội Doanh nghiệp phường tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

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Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội phường Nam Hồng Lĩnh từng bước ổn định và phát triển. Trong 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 174,5 tỷ đồng, bằng 247,99% kế hoạch; tổng giá trị sản phẩm ước đạt 2.265 tỷ đồng, bằng 76,6% kế hoạch.

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Ông Nguyễn Trọng Việt – Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Nam Hồng Lĩnh phát biểu khai mạc.

Công tác thu hút đầu tư được phường Nam Hồng Lĩnh chú trọng. Từ đầu năm 2026 đến nay, phường có 5 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 602 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư hơn 818 tỷ đồng đang hoàn tất thủ tục để chuẩn bị khởi công.

Các cụm công nghiệp tiếp tục được triển khai, trong đó 3 cụm đã đi vào hoạt động; Khu công nghiệp Nam Hồng Lĩnh được bổ sung vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

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Ông Nguyễn Thanh Sơn – Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh mong muốn phường Nam Hồng Lĩnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay, trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh có hơn 250 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; 8 hợp tác xã và 1.360 hộ kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp không chỉ góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động mà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Trong 9 tháng năm 2026, Hội Doanh nghiệp phường và các hội viên đã hỗ trợ Quỹ Khuyến học 10 triệu đồng; trao 20 suất quà tri ân gia đình chính sách; đóng góp 140 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách cùng nhiều hoạt động thiện nguyện khác.

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Lãnh đạo phường Nam Hồng Lĩnh tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nghiệp phường và các doanh nghiệp, doanh nhân, hộ sản xuất - kinh doanh trên địa bàn.

Thời gian tới, phường Nam Hồng Lĩnh xác định tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng liên kết và tăng cường xúc tiến đầu tư.

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Đồng chí Nguyễn Hữu Khiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng thời, phường khuyến khích doanh nghiệp đổi mới mô hình hoạt động, đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn sản xuất, kinh doanh với chuyển đổi số.

Thông qua các giải pháp đồng bộ, phường Nam Hồng Lĩnh hướng tới xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.

Chiều 10/10, UBND xã Sơn Tây tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2026).

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh, các tổ chức hội doanh nghiệp, lãnh đạo địa phương cùng đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.

Đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Sơn Tây đạt trên 160,3 tỷ đồng, bằng 291% dự toán được giao. Trong đó, thu từ thuế, phí đạt trên 136,2 tỷ đồng, bằng 266,1% dự toán. Kết quả này thể hiện nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền địa phương và sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Phạm Hoài An phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Phạm Hoài An phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Phạm Hoài An ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian qua, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách nhà nước mà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường.

Thời gian tới, chính quyền xã Sơn Tây cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; chủ động lắng nghe, đối thoại và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo địa phương tặng hoa cho đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn.

Lãnh đạo địa phương tặng hoa cho đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thông qua buổi gặp mặt, địa phương mong muốn tiếp tục tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; qua đó tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Sơn Tây.

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