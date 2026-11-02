Thể Công Viettel công bố tân thuyền trưởng thay ông Popov

"Ngay sau khi HLV Velizar Popov rời vị trí thuyền trưởng, Thể Công Viettel bổ nhiệm ông Almeida De Azevedo Silva - trợ lý HLV trưởng đảm nhận vị trí HLV trưởng của đội bóng áo lính.

Ông Almeida De Azevedo Silva gắn bó với Thể Công Viettel từ tháng 7/2024, là người am hiểu đội bóng. Ông cũng là người sở hữu bằng Pro, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp ở Brazil, châu Á và Trung Đông", CLB Thể Công Viettel thông báo.

HLV Almeida De Azevedo Silva ngồi "ghế nóng" Thể Công Viettel. Ảnh: TCVT

Như vậy, sau khi chia tay HLV Popov, Thể Công Viettel bắt đầu triều đại HLV mới với nhiều hy vọng về sự khởi sắc. Nhiệm vụ trước mắt của tân thuyền trưởng Almeida De Azevedo Silva là giúp đội bóng áo lính thi đấu đạt kết quả tốt trong chuyến làm khách trên sân của FC Seoul tại vòng bảng Cúp C2 châu Á 2026/27.

Đây là trận đấu rất khó khăn với đại diện Việt Nam. Ở trận lượt đi, Thể Công Viettel thúc thủ 0-5 trước nhà vô địch K-League (Hàn Quốc). Trong bối cảnh hiện tại, Thể Công Viettel đặt mục tiêu thi đấu hết sức, giành kết quả tốt nhất trước khi trở lại với nhiệm vụ chính ở giải quốc nội là V-League.

Thể Công Viettel trải qua 8 trận không thắng trên mọi đấu trường, tuy nhiên nếu đạt kết quả tốt ở những vòng đấu tới, Khuất Văn Khang và các đồng đội có thể cải thiện thứ hạng ở sân chơi V-League, tiếp tục cuộc đua vô địch.