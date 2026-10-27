Thượng Đức phát triển mô hình kinh tế mới, mở rộng thị trường tiêu thụ

Mô hình nuôi lươn không bùn của chị Phan Thị Hoài Thương ở thôn Đức Hương.

Tháng 8/2024, chị Phan Thị Hoài Thương (thôn Đức Hương) bắt đầu triển khai mô hình nuôi lươn không bùn với 35.000 con giống tại 10 bể nuôi. Sau thời gian chăm sóc, nhận thấy lươn sinh trưởng tốt, mang lại hiệu quả kinh tế, gia đình chị từng bước đầu tư mở rộng quy mô. Đến nay, mô hình đã phát triển lên 38 bể nuôi.

Chị Thương cho biết: “Nuôi lươn không bùn đòi hỏi người nuôi phải chú trọng chất lượng nguồn nước, kiểm soát môi trường bể và điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng. Việc theo dõi sát tình trạng đàn lươn giúp kịp thời phát hiện những bất thường, hạn chế dịch bệnh và nâng cao tỷ lệ sống”.

Nhờ đầu ra và giá bán ổn định nên chị Thương khá yên tâm khi gắn bó với mô hình này.

Không chỉ chú trọng kỹ thuật, chị Thương còn quan tâm đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Nhờ chủ động kết nối với thị trường, đầu ra của lươn thương phẩm từ đầu năm đến nay tương đối ổn định. Gia đình đã xuất bán hơn 4 tấn lươn, với giá từ 80.000-100.000 đồng/kg, thu về gần 200 triệu đồng sau khi trừ hết các chi phí. Kết quả này là động lực để gia đình tiếp tục duy trì, phát triển mô hình, đồng thời cho thấy hiệu quả của việc kết hợp giữa tổ chức sản xuất phù hợp với yêu cầu thị trường và chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.

Lãnh đạo xã Thượng Đức tham quan mô hình nuôi ốc bươu đen của anh Lê Công Cường.

Tại thôn Hương Phùng, anh Lê Công Cường lựa chọn nuôi ốc bươu để phát triển kinh tế. Bắt đầu triển khai từ tháng 3/2026 với quy mô 60 vạn con giống tại 4 ao nuôi, mô hình đến nay ghi nhận những kết quả bước đầu tích cực. Ốc sinh trưởng, phát triển tốt, bước đầu cho thu hoạch với giá bán từ 60.000-80.000 đồng/kg.

Anh Cường chia sẻ: “Khi bắt đầu nuôi ốc bươu, tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu đặc điểm sinh trưởng, kỹ thuật chăm sóc và cách quản lý môi trường nuôi để hạn chế rủi ro. Trong quá trình triển khai, tôi từng bước điều chỉnh cách chăm sóc phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời tìm hiểu nhu cầu thị trường để chủ động phương án tiêu thụ. Đến nay, mô hình đã xuất bán hơn 2 tấn ốc thương phẩm, mang lại nguồn thu bước đầu và tạo động lực để tôi tiếp tục đầu tư phát triển”.

Mô hình nuôi ốc bươu đen mang lại hiệu quả kinh tế khá cho gia đình anh Lê Công Cường.

Qua thực tế triển khai, ốc bươu sinh trưởng, phát triển tốt trong điều kiện khí hậu tại địa phương. Kết quả bước đầu này mở ra triển vọng phát triển mô hình, góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Bên cạnh nuôi lươn không bùn, ốc bươu đen, người dân Thượng Đức còn phát triển nhiều mô hình kinh tế khác như nuôi ếch thương phẩm, gà siêu đẻ, trồng sâm Bố Chính… Sự đa dạng trong lựa chọn đối tượng sản xuất góp phần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế địa phương và nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, toàn xã có trên 200 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 150 triệu đồng/năm trở lên, đời sống người dân ngày càng được nâng lên.

Người dân xã Thượng Đức đa dạng mô hình sản xuất nhằm ổn định sinh kế.

Điểm đáng chú ý là người dân không chỉ quan tâm đến khâu tổ chức sản xuất mà ngày càng chú trọng hơn đến hiệu quả kinh tế và khả năng tiêu thụ sản phẩm. Từ việc tìm hiểu kỹ thuật, lựa chọn con giống đến tính toán chi phí, quy mô nuôi và kết nối đầu ra, các hộ từng bước thay đổi cách làm theo hướng chủ động, có tính toán. Tuy nhiên, để những mô hình mới phát triển ổn định, người nuôi vẫn cần tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình kỹ thuật, kiểm soát chi phí và tìm kiếm thị trường tiêu thụ phù hợp. Việc đánh giá hiệu quả trên cơ sở kết quả sản xuất qua nhiều vụ cũng là yếu tố quan trọng trước khi mở rộng quy mô, hạn chế rủi ro khi phát triển theo phong trào.

Nông dân Thượng Đức phấn khởi thu hoạch dứa.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND xã Thượng Đức nhấn mạnh: “Địa phương khuyến khích người dân mạnh dạn tìm hiểu, lựa chọn những mô hình sản xuất mới phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu thị trường. Cùng với phát huy kinh nghiệm của các hộ đã triển khai, xã quan tâm hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, kiến thức kỹ thuật và các chính sách phát triển sản xuất theo quy định. Địa phương cũng chú trọng định hướng sản xuất gắn với nhu cầu tiêu thụ, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm. Qua đó, tạo điều kiện để các mô hình có hiệu quả được duy trì, phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân”.

Từ việc mạnh dạn thử nghiệm các mô hình nuôi mới đến chủ động tìm kiếm đầu ra, người dân xã Thượng Đức đang từng bước đổi mới tư duy, nâng cao tính chủ động trong sản xuất. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục phát huy những mô hình phù hợp, góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.