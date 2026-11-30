Hơn hai thế kỷ qua, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du vẫn khơi nguồn sáng tạo cho nhiều thế hệ văn nghệ sĩ. Từ cảm hứng ấy, thạc sĩ, họa sĩ Đỗ Hữu Triết cùng các cộng sự đã đưa thế giới nhân vật trong kiệt tác này vào nghệ thuật pháp lam Huế, tạo nên bộ tranh độc bản gồm 20 tác phẩm. Vừa được trao tặng cho tỉnh Hà Tĩnh, bộ tranh góp thêm một cách tiếp cận mới trong việc giới thiệu di sản Nguyễn Du đến công chúng.

Những bức tranh Kiều pháp lam được trưng bày cùng các bản in minh họa của họa sĩ Mạnh Hưng trong ấn bản Truyện Thúy Kiều năm 1925.

Các tác phẩm được chế tác dựa trên nguyên mẫu tranh minh họa của họa sĩ Mạnh Hưng trong cuốn Truyện Thúy Kiều, do Nhà in Ngô Tử Hạ (Hà Nội) ấn hành năm 1925. Mỗi bức tranh có kích thước 60 x 90 cm. Từ những vần thơ lục bát của Nguyễn Du, nét vẽ của Mạnh Hưng cách đây một thế kỷ đến sắc men pháp lam hôm nay, các giá trị nghệ thuật thuộc những thời đại khác nhau đã gặp gỡ trong cùng một sáng tạo.

Mỗi bức tranh gắn với một câu thơ Kiều, gợi mở một tình tiết, một lát cắt số phận nhân vật trong tác phẩm. Trên cơ sở giữ nguyên đường nét và bố cục tranh gốc, các họa sĩ sáng tạo trong cách phối màu, tạo chiều sâu biểu cảm bằng chất liệu pháp lam. Đây cũng là thử thách đối với những người thực hiện: làm thế nào để chuyển tải tinh thần của tranh minh họa xưa, đồng thời phát huy vẻ đẹp riêng của một chất liệu nghệ thuật truyền thống.

Thạc sĩ, họa sĩ Đỗ Hữu Triết chia sẻ: “Truyện Kiều vốn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với tôi. Khi tiếp cận những bức tranh minh họa của họa sĩ Mạnh Hưng, chúng tôi nghĩ đến việc chuyển tải những nét vẽ ấy bằng nghệ thuật pháp lam. Khó nhất là làm sao vừa giữ được tinh thần tranh gốc, vừa phát huy vẻ đẹp của men màu trên nền đồng. Đó là hành trình đòi hỏi nhiều công sức, sự kiên trì và cả tình yêu dành cho di sản”.

Ra đời dưới triều vua Minh Mạng, pháp lam Huế từng hiện diện trang trọng trong các công trình kiến trúc và đồ ngự dụng của triều Nguyễn. Sau một thời gian dài mai một, kỹ thuật chế tác pháp lam được nghiên cứu, phục hồi từ những năm đầu thế kỷ XXI, với sự đóng góp tích cực của Thạc sĩ Đỗ Hữu Triết và các cộng sự.

Ba tác phẩm trong bộ tranh Kiều pháp lam tái hiện những cảnh sinh hoạt trong Truyện Kiều bằng men màu.

Tạo nên một tác phẩm pháp lam là quá trình kỳ công, trải qua nhiều công đoạn, từ xử lý nền đồng, tạo hình, pha phối men màu đến nung ở nhiệt độ cao. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ và kinh nghiệm của người thợ. Ở bộ tranh Kiều, men màu không chỉ có chức năng trang trí mà còn trở thành ngôn ngữ hội họa. Từng lớp men, sắc độ trên trang phục và cảnh vật góp phần khắc họa thần thái nhân vật, tái hiện không gian cùng những cung bậc cảm xúc trong từng trường đoạn của tác phẩm.

Lần đầu ra mắt công chúng tại Cung An Định trong khuôn khổ Festival Huế năm 2022, bộ tranh đánh dấu một hướng sáng tạo mới trong hành trình phục hồi và phát triển nghệ thuật pháp lam Huế. Đây cũng là bộ tranh độc bản đầu tiên tại Việt Nam chuyển tải Truyện Kiều bằng loại hình nghệ thuật đặc sắc này.

Sau hành trình sáng tạo và giới thiệu đến công chúng, bộ tranh đã có thêm một dấu mốc đặc biệt khi được trao tặng cho quê hương Đại thi hào Nguyễn Du. Ngày 14/11/2026, tại lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Hà Tĩnh - Danh nhân, di sản được UNESCO ghi danh”, bộ tranh Kiều pháp lam chính thức được trao tặng cho tỉnh Hà Tĩnh. Bộ tranh thuộc sở hữu của ông Nguyễn Chí Cư (TP Hồ Chí Minh), được trao tặng thông qua sự kết nối của nhà báo Lê Thanh Phong và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Nhà báo Lê Thanh Phong (Báo Lao động) chia sẻ: “Khi ông Nguyễn Chí Cư bày tỏ nguyện vọng trao tặng bộ tranh cho quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, tôi rất xúc động và nhanh chóng kết nối với tỉnh Hà Tĩnh. Về đây là đúng nhất, không còn nơi nào hay hơn nữa. Bộ tranh trở về quê hương Đại thi hào Nguyễn Du cũng như châu về Hợp Phố, tìm được nơi lưu giữ và phát huy trọn vẹn giá trị”.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng các đại biểu tại lễ tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản.

Từ Cố đô Huế – nơi từng ghi dấu những năm tháng làm quan của Đại thi hào Nguyễn Du – bộ tranh trở về với quê hương của ông. Đó không chỉ là món quà tri ân, thể hiện lòng ngưỡng vọng đối với danh nhân văn hóa thế giới, mà còn là nhịp cầu nối dài sự giao lưu, kết nối giữa hai vùng đất giàu trầm tích di sản. Với các thế hệ con cháu dòng họ Nguyễn Tiên Điền, đây cũng là niềm vui, niềm tự hào khi một sáng tạo nghệ thuật về cụ được lưu giữ trên quê hương.

Ông Nguyễn Hải Nam – Chủ tịch Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền bày tỏ: “Là hậu duệ của cụ Nguyễn Du, chúng tôi rất xúc động và tự hào khi bộ tranh được đưa về quê hương. Điều đáng quý hơn cả là tình cảm, sự trân trọng mà các thế hệ hôm nay vẫn dành cho cụ và kiệt tác Truyện Kiều...”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt và họa sĩ Đỗ Hữu Triết (ở giữa) - người chế tác bộ tranh Kiều pháp lam, cùng các đại biểu tham quan không gian trưng bày.

Từ ý nghĩa ấy, việc tiếp nhận bộ tranh không chỉ góp phần bổ sung nguồn tư liệu, hiện vật quý về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều, mà còn đặt ra yêu cầu bảo quản, phát huy giá trị. Làm thế nào để những tác phẩm này không chỉ được lưu giữ mà còn đến gần hơn với công chúng, trở thành một hình thức giới thiệu di sản sinh động, hấp dẫn?

Bà Trần Thị Vinh – Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi mong muốn bộ tranh không chỉ được bảo quản tốt mà còn được phát huy giá trị thông qua các hoạt động trưng bày, giới thiệu và giáo dục. Qua đó, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu thêm về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều từ một góc nhìn nghệ thuật mới”.

Cùng với chú trọng bảo quản, việc đổi mới hình thức trưng bày, ứng dụng công nghệ số và gắn kết bộ tranh với các hoạt động tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du sẽ góp phần tăng sức hấp dẫn cho hoạt động giáo dục di sản và du lịch văn hóa trên quê hương Đại thi hào.

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Từ những vần thơ của Nguyễn Du, nét bút của Mạnh Hưng đến sắc men pháp lam hôm nay, mỗi thế hệ nghệ sĩ lại tìm thấy một cách riêng để cảm nhận và chuyển tải vẻ đẹp của Truyện Kiều. Hơn hai thế kỷ trôi qua, kiệt tác ấy vẫn không ngừng khơi nguồn sáng tạo, vượt qua giới hạn của thời gian và chất liệu nghệ thuật. Và giờ đây, trên quê hương Đại thi hào, những bức tranh Kiều pháp lam tiếp tục hành trình lan tỏa giá trị di sản trong đời sống văn hóa đương đại.