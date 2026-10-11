Từ tầm nhìn doanh nhân đến nhà máy số, nhà máy xanh

Xây dựng nhà máy số, nhà máy xanh

Trên công trường nhà máy số 3 của Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh, nhịp độ thi công đang được đẩy nhanh, hướng tới vận hành vào cuối năm 2027. Dự án không chỉ mở rộng quy mô sản xuất mà còn hiện thực hóa tầm nhìn của Chủ tịch HĐQT Trịnh Quốc Tài về hệ thống nhà máy số hóa, tự động hóa và phát triển xanh.

Ông Trịnh Quốc Tài - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh.

Sinh năm 1985, quê ở Nghệ An, ông Trịnh Quốc Tài sớm ấp ủ mong muốn trở về đóng góp cho quê hương Nghệ Tĩnh. Sau quá trình đầu tư hai nhà máy sản xuất sợi tại tỉnh Thái Bình (cũ), nay là tỉnh Hưng Yên, năm 2020, ông bắt đầu xúc tiến dự án tại Hà Tĩnh. Năm 2023, dự án nhà máy sợi OE được xây dựng tại CCN Nam Hồng với tổng vốn gần 600 tỷ đồng, công suất thiết kế hơn 18.000 tấn sợi/năm. Năm 2024, nhà máy số 1 đi vào hoạt động và một năm sau nhà máy số 2 chính thức vận hành.

Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh đang xây dựng nhà máy số 3.

Ông Trịnh Quốc Tài - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh chia sẻ: “Trong bối cảnh ngành sợi đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư, để khẳng định vị trí trên thị trường, chúng tôi xác định phải lấy “công nghệ làm chuẩn”. Hơn 400 tỷ đồng được dành cho chuyển giao công nghệ, đầu tư dây chuyền máy móc. Trong đó, hai hệ thống thiết bị quan trọng nhất là dây chuyền cung bông, máy chải và máy kéo sợi OE được công ty lựa chọn từ hai nhà cung cấp nổi tiếng là Truetzschler (Đức) và Saurer (Thụy Sỹ)”.

Theo đó, công nghệ kéo sợi OE có quy trình tương đối ngắn, giúp giảm nhu cầu đầu tư nhà xưởng, hệ thống điều hòa không khí và điện năng so với các công nghệ kéo sợi khác. Công nghệ này cũng phù hợp hơn với việc sử dụng nguyên liệu tái chế, góp phần giảm áp lực về tài nguyên và đáp ứng yêu cầu sản xuất bền vững. Điểm khác biệt của sợi Nghệ Tĩnh không chỉ ở cỗ máy hiện đại, mà còn là cách doanh nghiệp tổ chức, kiểm soát quy trình sản xuất.

Tại phòng điều khiển trung tâm nhà máy, trạng thái thiết bị, hiệu suất vận hành, sản lượng… được cập nhật qua phần mềm. Dữ liệu được kết nối để người quản lý theo dõi từ xa qua điện thoại. Khi phát sinh nguy cơ sự cố, hệ thống cảnh báo, giúp bộ phận chuyên môn chủ động xử lý. Năm 2026, doanh nghiệp đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý, vận hành, theo dõi bảo trì thiết bị. Chất lượng sản phẩm được kiểm soát qua hệ thống máy thí nghiệm; các thông số điểm dày, điểm mỏng, độ đồng đều của thân sợi được kiểm tra, phân tích, giúp duy trì chất lượng ổn định.

Nhà máy sợi Nghệ Tĩnh vận hành theo quy trình tự động hóa.

Để chiếm lĩnh thị phần, doanh nhân Trịnh Quốc Tài định hướng đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các dòng sợi có chỉ số cao như: Ne30, Ne32… Sợi OE của công ty là nguyên liệu sản xuất vải, khăn, tất, thảm…, tăng sự lựa chọn cho đối tác. Ngoài xây dựng thương hiệu, sợi Nghệ Tĩnh đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại. Người đứng đầu doanh nghiệp tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết để đàm phán, đưa sợi Hà Tĩnh sang nhiều quốc gia: Hàn Quốc, Pakistan, Colombia…

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, các yêu cầu về môi trường, khả năng truy xuất nguồn gốc, tiết kiệm năng lượng trở thành tiêu chí quan trọng với thị trường quốc tế. Nhận diện xu hướng, đầu năm 2026, Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh đầu tư điện mặt trời mái nhà. Với định hướng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng xanh toàn cầu, doanh nghiệp đang hoàn thiện các tiêu chí sản xuất xanh theo yêu cầu của khách hàng châu Âu, châu Mỹ.

Khơi sức sáng tạo, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Trên cương vị Chủ tịch HĐQT, ông Trịnh Quốc Tài đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là “đòn bẩy” nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Không chỉ định hướng, ông trực tiếp khơi dậy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đội ngũ lao động bằng tinh thần “đi đầu, bước trước”.

Sản phẩm được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi xuất kho.

Từ thực tiễn quản lý nhà máy, ông tìm hiểu thiết bị, nghiên cứu những vấn đề phát sinh và cùng cộng sự đưa ra giải pháp phù hợp với sản xuất. Sáng kiến nổi bật là phát triển hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm tự động do ông Tài chủ trì. Hệ thống được nghiên cứu, thiết kế và lắp đặt với các cảm biến nhằm theo dõi, điều chỉnh điều kiện môi trường trong nhà xưởng, phù hợp đặc điểm khí hậu miền Trung. Giải pháp góp phần duy trì môi trường làm việc thông thoáng, hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ và ổn định điều kiện công nghệ trong sản xuất sợi.

Ông Tài cũng chủ trương ứng dụng AI và các công cụ số vào quản lý tổng thể nhà máy từ: nhân sự, tiền lương, dây chuyền sản xuất, quản lý chất lượng… Công cụ AI hỗ trợ tra cứu thông tin, hướng dẫn vận hành, phục vụ công tác quản lý và ra quyết định, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, hạn chế sai sót trong vận hành.

Thu nhập bình quân của người lao động tại Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh đạt 12 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài đổi mới sản xuất, người đứng đầu Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, vun đắp môi trường làm việc đoàn kết, hài hòa. Công đoàn phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Đặc biệt, trong bối cảnh công tác phát triển đảng viên tại nhiều doanh nghiệp còn khó khăn, Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh chủ động xây dựng lộ trình, thành lập chi bộ vào tháng 5/2026 với 11 đảng viên. Với vai trò Bí thư chi bộ, ông Trịnh Quốc Tài tiếp tục chỉ đạo các bộ phận đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát triển đảng viên, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh ký hợp đồng hợp tác chuyển đổi số với hãng Saurer (Thụy Sỹ).

Đảng viên Trần Thị Thu Thủy (Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh) chia sẻ: “Doanh nghiệp có tổ chức đảng, đảng viên thuận lợi trong sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, tạo cơ hội để đảng viên đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của người đảng viên trong doanh nghiệp”.

Lãnh đạo tỉnh trao biểu tượng tôn vinh, tặng hoa chúc mừng doanh nhân tiêu biểu Trịnh Quốc Tài.

Dưới sự điều hành của ông Trịnh Quốc Tài, Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh ghi nhận tăng trưởng ấn tượng. Giai đoạn 2024–2026, số lao động tăng từ 83 lên 127 người, thu nhập bình quân nâng từ 7,5 triệu đồng lên 12 triệu đồng/người/tháng. Năm 2025, doanh thu công ty đạt hơn 681 tỷ đồng, tăng 196,17% so với năm 2024; 8 tháng năm 2026 doanh thu hơn 441 tỷ đồng. Không chỉ giải quyết việc làm, công ty còn góp phần chuyển đổi kỹ năng lao động theo hướng công nghiệp, thúc đẩy phát triển hạ tầng kỹ thuật, thương mại, dịch vụ và tăng tỷ trọng công nghiệp tại địa phương.