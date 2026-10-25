Vườn cam “cổ thụ” ở Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Tại thôn Thượng Lộc, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh), 140 gốc cam chanh cổ thụ của gia đình ông Phan Văn Thanh góp phần gìn giữ và phát huy giá trị giống cam chanh truyền thống.
Nhiều gốc cam có kích thước lớn, tán cây xanh tốt, cành lá sum suê, quả sai trĩu tạo nên nét cổ kính, độc đáo cho khu vườn.
Ông Thanh cho biết: “Chăm sóc cam lâu năm đòi hỏi người trồng phải thường xuyên theo dõi tình trạng sinh trưởng của từng cây, chú trọng chăm sóc bộ rễ, tỉa cành và phòng trừ sâu bệnh. Trong đó, sâu đục thân, các loại nấm bệnh là những tác nhân cần đặc biệt lưu ý, bởi có thể ảnh hưởng đến sức sinh trưởng và khả năng cho quả của cây".
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