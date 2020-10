Mưa lớn dồn dập, nhiều hồ đập ở Hà Tĩnh xả tràn điều tiết lũ

Mưa lớn diện rộng khiến nước đổ về các hồ đập ở Hà Tĩnh tăng nhanh. Để đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa, nhiều hồ đập trên địa bàn đã xả tràn điều tiết lũ.

Mực nước ở các hồ đập lên nhanh do mưa lớn.

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới nên khu vực Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được từ 7h ngày 15/10 đến 7h ngày 17/10 tại một số trạm khí tượng thủy văn như: Linh Cảm 207,7 mm; Sơn Kim 176 mm; Sơn Diệm 165,6mm; Hương Trạch 208,4 mm; Chu Lễ 266,5 mm; Hòa Duyệt 306,1 mm; Thạch Đồng 254,7 mm; Hà Tĩnh 277,4 mm; Kỳ Anh 112,6 mm; Hương Sơn 202,9 mm; Hương Khê 216,0 mm.

Mưa lớn dồn dập khiến nước đổ về các hồ chứa trên địa bàn toàn tỉnh tăng khá nhanh.

Mực nước một số hồ chứa lớn lúc 7h sáng nay như sau: hồ Ngàn Trươi 47,11/52m (dung tích 583,03/775,7 triệu m3, đạt 77,11 % so với thiết kế), hồ Kẻ Gỗ 26,62/32,5m (dung tích 193,93/345 triệu m3, đạt 56,2% so với thiết kế), hồ Sông Rác 20,9/23,2m (dung tích 90,26/124,5 triệu m3, đạt 72,5% so với thiết kế)…

Hồ Bộc Nguyên xả tràn điều tiết lũ.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, hiện một số hồ đã xả tràn điều tiết lũ. Trong đó, hồ Bộc Nguyên xả tràn với lưu lượng 20m3/s, hồ Kim Sơn xả với lưu lượng 10m3/s, hồ Thượng Sông Trí xả tràn với lưu lượng 20m3/s. Còn Hồ Tàu Voi dự kiến xả tràn vào lúc 14h chiều nay.

Thủy điện Hố Hô bắt đầu xả tràn từ 9h ngày 16/10 với lưu lượng 161 m3/s (thời điểm xã lớn nhất lúc 19h ngày 16/10 xả với lưu lượng 911m3/s) và hiện đang xả với lưu lượng 880m3/s.

Với các hồ đập nhỏ, các địa phương như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang… cũng chủ động xả nước điều tiết lũ.

Chính quyền địa phương đã phải đào khe để điều tiết nước ở hồ Trại Lưu ở thôn Trung Lưu, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn có dung tích 300.000m³.

Mưa lớn cũng khiến mực nước trên các sông lên nhanh. Lúc 7 giờ sáng nay, trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ là 12,07m (dưới BĐ 2: 0,43 m), tại Hòa Duyệt: 7,2 m (dưới BĐ 1: 0,3m); trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm: 10,50 m (trên BĐ 1: 0,5m và trên sông La tại Linh Cảm 2,85m (dưới BĐ 1: 1,65m).

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ nay đến 21/10 mưa to vẫn còn tiếp diễn, khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, có ngày đặc biệt to, lượng mưa có khả năng đạt 400 - 700mm, có nơi trên 800mm.

Mưa to dẫn tới nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn, lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp và khu đô thị.

V.Đ