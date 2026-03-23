1.470 thí sinh Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10

Hôm nay (23/3), ngành GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm học 2025 – 2026, với sự tham gia của 1.470 thí sinh.

Các kỳ thi học sinh giỏi góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, tạo động lực nâng cao chất lượng dạy và học.

Kỳ thi diễn ra tại 2 điểm thi gồm Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và Trường THPT Phan Đình Phùng. Trong đó, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh bố trí 37 phòng thi, Trường THPT Phan Đình Phùng bố trí 30 phòng thi.

Thí sinh tham gia tranh tài ở 11 môn thi, gồm: Toán 182 em, Ngữ văn 175 em, tiếng Anh 165 em, Lịch sử 162 em, Vật lý 160 em, Hoá học 153 em, Sinh học 149 em, Địa lý 147 em, Tin học 111 em, tiếng Trung Quốc 34 em và Tiếng Pháp 32 em.

Theo kế hoạch, chiều nay (23/3), vào lúc 13 giờ 30 phút, thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế và bắt đầu làm bài. Nội dung thi nằm trong phạm vi Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, theo định hướng đánh giá năng lực tư duy và khả năng vận dụng kiến thức của học sinh.

Về hình thức, môn Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy tính, các môn còn lại thi viết trên giấy; thời gian làm bài mỗi môn 150 phút.