3.259 hộ kinh doanh nộp hơn 30 tỷ đồng tiền thuế trong quý 3

Theo thống kê của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, tính đến hết ngày 2/11, toàn tỉnh có 3.259 hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế theo quý, với tổng số thuế đã nộp hơn 30,2 tỷ đồng. Cùng với đó, toàn tỉnh có 3 hộ kinh doanh kê khai thuế theo tháng với số thuế đã nộp hơn 5,1 tỷ đồng.

So với quý 2/2026, số hộ kê khai thuế theo quý tăng 115 hộ, tương đương 3,7%; số thuế phải nộp tăng gần 4,8 tỷ đồng, tương đương 18,8%.

Hộ kinh doanh ở chợ Hà Tĩnh thực hiện kê khai thuế quý 3/2026

Để đạt kết quả này, thời gian qua, ngành Thuế Hà Tĩnh đã tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, bám sát tình hình hoạt động kinh doanh; đồng thời hướng dẫn các hộ xác định đúng doanh thu, thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định.

Cùng với đó, việc tăng cường hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi phương thức quản lý thuế đã góp phần nâng cao tính tự giác, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, từng bước đưa hoạt động kinh doanh vào nền nếp.