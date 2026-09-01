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Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 5

Dương Hương (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, sáng sớm ngày 1/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, sáng sớm nay (1/9), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 5 trong năm 2026, có tên quốc tế là Saudel.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 310 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

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Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3-5 km và suy yếu dần.

Dự báo tác động của bão: Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

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Tags:

#Bão số 5 #áp thấp nhiệt đới

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