Hà Tĩnh và 20 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 14 giờ chiều 31/8. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay (31/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ vĩ bắc; 110,3 độ kinh đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng nam với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Đến 13 giờ chiều 1/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông với tốc độ 15-20 km/giờ, trên vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng: vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đến 13 giờ chiều 2/9, bão di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ 15-20 km/giờ, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng: vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Trên biển, vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển.

Để chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão và gió mạnh trên biển; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão và gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới: Phía bắc vĩ tuyến 18,0 độ vĩ bắc, từ 119,5-114,5 độ kinh đông (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển, đảo. Tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra, bảo đảm an toàn về người khi có sự cố.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão và gió mạnh trên biển đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp các địa phương ứng phó áp thấp nhiệt đới/bão và gió mạnh trên biển.

Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).