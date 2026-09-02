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Đời sống

Cá chết ở hồ Bồng Sơn: Chưa ghi nhận bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

Nguyễn Oanh - Đình Việt
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(Baohatinh.vn) - Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, bước đầu các mẫu thủy sản tại hồ Bồng Sơn (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) chưa phát hiện dấu hiệu lâm sàng hay bệnh tích của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

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Ngày 1/9, UBND phường Thành Sen phối hợp với Chi cục Thủy sản và Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tổ chức kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước và mẫu thủy sản ở hồ Bồng Sơn để kiểm tra nguyên nhân cá chết.

Trước đó, trong sáng 29/8, người dân sinh sống quanh hồ Bồng Sơn (phường Thành Sen) phát hiện nhiều cá rô phi và các loại cá nhỏ có hiện tượng chết nổi trên mặt nước. Người dân đã báo cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

Ngày 1/9, UBND phường Thành Sen phối hợp với Chi cục Thủy sản và Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh) tổ chức kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước và mẫu thủy sản tại hồ Bồng Sơn để xác minh nguyên nhân hiện tượng cá chết tại khu vực này.

Qua kiểm tra, kết quả nhận định bước đầu cho thấy các mẫu thủy sản được kiểm tra chưa phát hiện dấu hiệu lâm sàng hay bệnh tích của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thủy sản.

Các chỉ tiêu môi trường được ghi nhận tại thời điểm kiểm tra gồm: độ mặn 0‰, nhiệt độ nước khoảng 29°C, hàm lượng oxy hòa tan 5 mg/l, độ kiềm 53,7 mg/l cùng một số chỉ tiêu môi trường khác.

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Các đơn vị chức năng đã vớt, thu gom và xử lý số cá chết theo quy định.

Theo nhận định ban đầu của các cơ quan chuyên môn, hiện tượng cá chết tại hồ Bồng Sơn chủ yếu là cá rô phi và các loài cá nhỏ; nhiều khả năng liên quan đến sự thay đổi của các yếu tố môi trường nước.

Để xác định chính xác nguyên nhân, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường và Chi cục Thuỷ sản tiếp tục lấy mẫu nước, mẫu cá để tiếp tục phân tích, xét nghiệm nhằm xác định rõ nguyên nhân.

Những ngày qua, UBND phường Thành Sen đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường phối hợp với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh huy động lực lượng tổ chức vớt, thu gom và xử lý số cá chết theo đúng quy định. Đồng thời, các đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường quanh hồ, không xả rác, nước thải xuống hồ Bồng Sơn.

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