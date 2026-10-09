Các địa phương tiếp tục đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Chiều 9/10, UBND xã Thiên Cầm tổ chức chương trình gặp mặt, tọa đàm doanh nghiệp, doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Tham dự chương trình có lãnh đạo các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

Đại biểu tham dự chương trình.

Xã Thiên Cầm hiện có 118 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã và 890 hộ kinh doanh đang hoạt động. Hoạt động của các đơn vị trên nhiều lĩnh vực, đã góp phần cung ứng hàng hóa, dịch vụ, giải quyết việc làm và tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Đặc biệt, với lợi thế du lịch biển, Thiên Cầm có điều kiện phát triển các hoạt động kinh doanh dịch vụ, lưu trú, ăn uống và những ngành nghề phục vụ nhu cầu của du khách. Việc phát huy vai trò của doanh nghiệp, hộ kinh doanh không chỉ góp phần khai thác tiềm năng du lịch mà còn mở rộng cơ hội việc làm, tạo sinh kế cho người dân và thúc đẩy các hoạt động kinh tế liên quan.

Lãnh đạo xã Thiên Cầm tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nghiệp xã nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Trong 9 tháng năm 2026, dù chịu tác động từ chi phí đầu vào tăng, thị trường tiêu thụ có thời điểm thiếu ổn định, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, từng bước thích ứng với tình hình. Đến ngày 30/9, thu thuế ngoài quốc doanh đạt 8,475 tỷ đồng, bằng 177% dự toán được giao.

Hiện nay, Thiên Cầm đang triển khai nhiều dự án lớn, tạo thêm dư địa phát triển hạ tầng và dịch vụ du lịch. Đây là điều kiện quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, đồng thời phát huy vai trò, năng lực của cộng đồng doanh nghiệp trong đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch, góp phần đưa Thiên Cầm trở thành điểm đến hấp dẫn, chuyên nghiệp và giàu bản sắc.

Ông Nguyễn Tông Thanh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Thiên Cầm mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Bên cạnh kết quả đạt được, cộng đồng doanh nghiệp địa phương vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như: phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ; nguồn lực tài chính, năng lực quản trị và khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế; chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch chưa thực sự tương xứng với tiềm năng...

Tại buổi gặp mặt, đại biểu đã trao đổi về tình hình sản xuất, kinh doanh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động; đồng thời đề xuất những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát triển, góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm Võ Tá Nhân phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Thiên Cầm ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời khẳng định, cấp ủy, chính quyền sẽ tiếp thu các ý kiến, kiến nghị; tìm kiếm giải pháp để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; khuyến khích ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ; hướng tới phát huy hiệu quả lợi thế du lịch biển, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp phát triển ổn định, đóng góp tích cực vào kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo xã Thiên Cầm khen thưởng 10 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Chiều 9/10, xã Cẩm Trung tổ chức gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Đại biểu tham dự buổi gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp.

Xã Cẩm Trung hiện có 82 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và hợp tác xã đang hoạt động; hơn 800 hộ, cơ sở sản xuất - kinh doanh duy trì hoạt động ổn định. Trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương có thêm 9 doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh được thành lập mới, góp phần mở rộng hoạt động thương mại, dịch vụ và sản xuất trên địa bàn.

Cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, đóng góp nguồn thu ngân sách, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Không chỉ năng động trong sản xuất, kinh doanh, nhiều đơn vị còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo và xây dựng các công trình dân sinh, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Trung Phạm Hoàng Anh phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi gặp mặt, đối thoại, lãnh đạo xã Cẩm Trung ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hộ sản xuất - kinh doanh đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Cẩm Trung đặt mục tiêu phát triển kinh tế toàn diện, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu. Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương xác định huy động các nguồn lực xã hội, khuyến khích đầu tư sản xuất - kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ là những nhiệm vụ trọng tâm.

Địa phương khẳng định tiếp tục đồng hành, chủ động lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất - kinh doanh, phát triển ổn định. Đồng thời, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân chú trọng đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, giữ vững uy tín và gắn phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội.

Lãnh đạo xã Cẩm Trung tặng hoa chúc mừng đại diện doanh nghiệp, doanh nhân, hộ sản xuất - kinh doanh trên địa bàn.

Đây là dịp để chính quyền địa phương trực tiếp lắng nghe những kiến nghị, đề xuất từ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; qua đó nâng cao hiệu quả phối hợp, đồng hành và hỗ trợ trong quá trình sản xuất, kinh doanh.