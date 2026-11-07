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Kinh tế

Cán bộ tài chính cấp xã được tập huấn nghiệp vụ kho bạc

Phan Trâm
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(Baohatinh.vn) - Cán bộ tài chính cấp xã ở Hà Tĩnh vừa được tập huấn về hệ thống TABMIS và hướng dẫn nghiệp vụ phân bổ, phê duyệt dự toán, điều hành ngân sách cuối năm 2026...

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Đại biểu tham dự hội nghị.

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Khu vực XII vừa tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm điều hành ngân sách Nhà nước cuối năm 2026 cho 14 xã: Đức Thọ, Đức Đồng, Đức Quang, Đức Thịnh, Đức Minh, Hương Sơn, Sơn Tây, Tứ Mỹ, Sơn Giang, Sơn Tiến, Sơn Hồng, Kim Hoa, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2.

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Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, đại biểu được quán triệt, hướng dẫn các chuyên đề: Tổng quan về hệ thống TABMIS; quy trình kế toán phân bổ ngân sách, lập lệnh chi tiền, chi chuyển giao và thực hành các thao tác nghiệp vụ trên hệ thống TABMIS. Cùng với phổ biến quy trình nghiệp vụ, cán bộ phụ trách công tác tài chính cấp xã được trực tiếp thực hành trên máy tính, thao tác nhập, phân bổ và phê duyệt dự toán; xử lý chứng từ điện tử dưới sự hướng dẫn của giao dịch viên kho bạc.

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Cán bộ phụ trách công tác tài chính cấp xã được trực tiếp hướng dẫn thực hành hệ thống TABMIS trên máy tính.

Hội nghị cũng tập trung phổ biến những quy định mới trong điều hành ngân sách cuối năm 2026, bao gồm: rà soát, điều chỉnh dự toán ngân sách được giao trước ngày 15/12; đối chiếu số liệu thu, chi ngân sách với kho bạc; hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán và xử lý các khoản kinh phí còn dư theo đúng quy định; đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi, số dư dự toán và các khoản tạm ứng…

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Ông Nguyễn Hồng Lam – Phó Giám đốc KBNN Khu vực XII: "Đối với kinh phí cuối năm, các đơn vị cần chủ động rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ chi, phân biệt rõ những khoản được phép chuyển nguồn sang năm sau và những khoản phải hủy dự toán, nộp trả ngân sách."

Qua hội nghị, cán bộ tài chính cấp xã của Hà Tĩnh được củng cố nghiệp vụ, sử dụng thành thạo hệ thống TABMIS; bảo đảm cập nhật và xử lý dữ liệu ngân sách chính xác, kịp thời theo Thông tư 132/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS). Không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, đây còn là dịp để tăng cường phối hợp giữa ngành kho bạc và địa phương, góp phần siết chặt kỷ luật tài chính và phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026.

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Tags:

#Kho bạc Nhà nước Khu vực XII #tập huấn nghiệp vụ tài chính - ngân sách

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

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