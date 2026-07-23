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Chỉ số sử dụng lao động trong doanh nghiệp công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng mạnh

Thu Phương - Ngọc Loan
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(Baohatinh.vn) - Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.

Rời quê hương nhiều năm để làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 (tỉnh Lâm Đồng), anh Bùi Xuân Lộc (SN 1996, trú xã Kỳ Xuân) luôn mong có ngày được trở về làm việc gần gia đình. Cơ hội ấy đến khi Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (KKT Vũng Áng) vận hành thương mại, anh chính thức trở thành kỹ sư vận hành của nhà máy, khép lại quãng thời gian xa quê.

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Anh Bùi Xuân Lộc (xã Kỳ Xuân) đã trở thành kỹ sư vận hành của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

"Điều khiến tôi hạnh phúc không chỉ có một công việc ổn định mà còn được làm đúng chuyên môn ngay trên quê hương mình. Hà Tĩnh đang thu hút ngày càng nhiều dự án công nghiệp lớn, mở ra cơ hội để những người trẻ từng phải đi làm ăn xa có thể trở về. Làm việc trong môi trường doanh nghiệp nước ngoài cũng giúp tôi học hỏi thêm nhiều kỹ năng, tác phong công nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn" - anh Bùi Xuân Lộc chia sẻ.

Không chỉ lao động kỹ thuật đã qua đào tạo, nhiều lao động phổ thông cũng đang tìm thấy cơ hội việc làm ngay tại địa phương. Từng làm nhiều nghề tự do với thu nhập bấp bênh, chị Phạm Thị Linh (SN 1995, trú xã Kỳ Lạc) vừa được tuyển dụng vào làm công nhân lắp ráp tại Nhà máy Sản xuất ô tô VinFast Hà Tĩnh. Sau thời gian được đào tạo bài bản về kỹ năng và quy trình sản xuất, chị nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc hiện đại.

Chị Linh cho hay: "Được làm việc trong một tập đoàn lớn, có chế độ lương thưởng, bảo hiểm và môi trường chuyên nghiệp, cuộc sống của gia đình đã ổn định hơn nhiều. Tôi sẽ nỗ lực trau dồi tay nghề để gắn bó lâu dài với công ty".

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Chị Phạm Thị Linh (xã Kỳ Lạc) phấn khởi vì được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Cũng như anh Lộc, chị Linh, nhiều lao động đã tìm được công việc ổn định khi Hà Tĩnh bước vào giai đoạn phát triển công nghiệp. Từ các dự án sản xuất pin, ô tô điện, xe máy điện, nhiệt điện đến vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm…, nhu cầu tuyển dụng lao động đều gia tăng, tạo sức hút đối với cả lao động địa phương lẫn lao động kỹ thuật từ các tỉnh khác.

Không chỉ các dự án mới, nhiều doanh nghiệp sản xuất truyền thống cũng đang mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu thị trường. Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (CCN Đức Thọ): “Từ đầu năm lại nay, đơn hàng tăng, doanh nghiệp đã tuyển mới hàng chục lao động và đang tiếp tục tuyển dụng. Để giữ chân người lao động, ngoài việc đảm bảo thu nhập ổn định, đơn vị chú trọng cải thiện môi trường làm việc, thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm, tiền thưởng và các chính sách phúc lợi".

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Dây chuyền sản xuất tại Công ty CP Bao bì Sông La Xanh.

Sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng không chỉ diễn ra ở một vài doanh nghiệp mà phản ánh xu hướng chung của toàn ngành công nghiệp Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Trung Thành – Quyền Trưởng Thống kê tỉnh Hà Tĩnh cho hay: “6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp Hà Tĩnh tăng 49,57% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sự phục hồi và mở rộng hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Số lượng lao động tăng chủ yếu tập trung tại các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Đặc biệt, nhiều dự án quy mô trong các lĩnh vực sản xuất pin, ô tô điện, xe máy điện, năng lượng, vật liệu mới… đã và đang hình thành những cực tăng trưởng mới, góp phần dịch chuyển cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Thu nhập của người lao động được cải thiện, nhu cầu tiêu dùng gia tăng, kéo theo sự phát triển của nhiều ngành nghề khác như: thương mại, dịch vụ, vận tải, logistics; qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với toàn bộ nền kinh tế địa phương".

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6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp Hà Tĩnh tăng 49,57% so cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội cũng đặt ra không ít thách thức. Khi nhiều dự án công nghiệp lớn tiếp tục được triển khai, nhu cầu về lao động kỹ thuật cao, lao động có tay nghề sẽ ngày càng lớn. Do vậy, tỉnh cần tiếp tục chủ động các giải pháp để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cho quá trình phát triển công nghiệp.

Ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: "Để đáp ứng nhu cầu nhân lực trong giai đoạn mới, Hà Tĩnh cần triển khai hiệu quả Đề án phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2030, trong đó chú trọng đào tạo lao động theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Cần tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường đại học với doanh nghiệp để xây dựng chương trình đào tạo sát với thực tiễn sản xuất. Doanh nghiệp cũng cần tham gia ngay từ khâu xây dựng chương trình, tổ chức thực hành và tuyển dụng nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động".

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Tỉnh cần chú trọng đào tạo theo nhu cầu đặt hàng của doanh nghiệp.

Bên cạnh đào tạo kỹ năng nghề, các chuyên gia cho rằng cần chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng số và tác phong công nghiệp cho lực lượng lao động trẻ.

Đây là những yếu tố quyết định khả năng thích ứng của người lao động trong môi trường sản xuất hiện đại, đặc biệt tại các doanh nghiệp FDI và các ngành công nghệ cao. Từ góc độ phát triển dài hạn, nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ là nền tảng để Hà Tĩnh không chỉ thu hút thêm các dự án lớn mà còn nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

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Chủ đề Lao động việc làm

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