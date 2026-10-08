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Công an cảnh báo hành vi bồng bột do học theo nội dung xấu trên mạng

Ngọc Khánh - Bảo Trung
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(Baohatinh.vn) - Từ một va chạm khi chơi bóng đá, mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Hà Huy Tập nhanh chóng bị đẩy lên thành cuộc hẹn đánh nhau bằng hung khí. Vụ việc được Công an xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) và nhà trường phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

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Cơ quan chức năng mời 2 nhóm học sinh lên làm việc.

Sáng 7/10, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Cẩm Hưng phát hiện hai nhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Hà Huy Tập có mâu thuẫn và dự định sau giờ tan học sẽ đến khu vực nghĩa trang gần trường để giải quyết.

Ngay sau khi nhận được thông tin, nhận thấy nguy cơ vụ việc diễn biến phức tạp, Công an xã Cẩm Hưng phối hợp Ban Giám hiệu nhà trường triển khai các biện pháp ngăn chặn, mời các học sinh liên quan về trụ sở Công an xã để làm rõ.

Qua xác minh bước đầu, mâu thuẫn xuất phát từ một va chạm trong lúc chơi bóng đá tại trường vào ngày 6/10. Từ sự việc này, các em nảy sinh bức xúc, rủ nhau hẹn gặp để giải quyết bằng bạo lực. Đáng chú ý, kiểm tra ba lô của các học sinh liên quan, lực lượng công an phát hiện 2 dao phay được các em mang theo với mục đích sử dụng khi đánh nhau.

Thiếu tá Nguyễn Quang Hiệp - Phó Trưởng Công an xã Cẩm Hưng cho biết: "Bước đầu các em đã thừa nhận hành vi của mình là bồng bột, thiếu suy nghĩ; đồng thời cho biết có sự tác động từ những nội dung trên mạng xã hội. Sau khi được lực lượng công an và nhà trường tuyên truyền, phân tích về hành vi và hậu quả của việc mang hung khí, hẹn đánh nhau, các em đã nhận thức được tính chất nguy hiểm, sai trái của việc làm, đồng thời bày tỏ sự hối hận về hành vi của mình. Chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với nhà trường và gia đình giáo dục, quản lý, giúp các em có cách ứng xử phù hợp khi phát sinh mâu thuẫn, không để sự việc tái diễn".

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Tags:

#đánh nhau #mâu thuẫn #Giải quyết mâu thuẫn tranh chấp

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