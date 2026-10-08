Công an cảnh báo hành vi bồng bột do học theo nội dung xấu trên mạng

(Baohatinh.vn) - Từ một va chạm khi chơi bóng đá, mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Hà Huy Tập nhanh chóng bị đẩy lên thành cuộc hẹn đánh nhau bằng hung khí. Vụ việc được Công an xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) và nhà trường phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Sáng 7/10, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Cẩm Hưng phát hiện hai nhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Hà Huy Tập có mâu thuẫn và dự định sau giờ tan học sẽ đến khu vực nghĩa trang gần trường để giải quyết.
Ngay sau khi nhận được thông tin, nhận thấy nguy cơ vụ việc diễn biến phức tạp, Công an xã Cẩm Hưng phối hợp Ban Giám hiệu nhà trường triển khai các biện pháp ngăn chặn, mời các học sinh liên quan về trụ sở Công an xã để làm rõ.
Qua xác minh bước đầu, mâu thuẫn xuất phát từ một va chạm trong lúc chơi bóng đá tại trường vào ngày 6/10. Từ sự việc này, các em nảy sinh bức xúc, rủ nhau hẹn gặp để giải quyết bằng bạo lực. Đáng chú ý, kiểm tra ba lô của các học sinh liên quan, lực lượng công an phát hiện 2 dao phay được các em mang theo với mục đích sử dụng khi đánh nhau.
Thiếu tá Nguyễn Quang Hiệp - Phó Trưởng Công an xã Cẩm Hưng cho biết: "Bước đầu các em đã thừa nhận hành vi của mình là bồng bột, thiếu suy nghĩ; đồng thời cho biết có sự tác động từ những nội dung trên mạng xã hội. Sau khi được lực lượng công an và nhà trường tuyên truyền, phân tích về hành vi và hậu quả của việc mang hung khí, hẹn đánh nhau, các em đã nhận thức được tính chất nguy hiểm, sai trái của việc làm, đồng thời bày tỏ sự hối hận về hành vi của mình. Chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với nhà trường và gia đình giáo dục, quản lý, giúp các em có cách ứng xử phù hợp khi phát sinh mâu thuẫn, không để sự việc tái diễn".
Phát hiện khách hàng có biểu hiện bất thường khi thực hiện giao dịch, nhân viên Agribank Chi nhánh Nầm đã kịp thời báo Công an xã Tứ Mỹ (tỉnh Hà Tĩnh) nhằm ngăn ngừa "sập bẫy" vụ lừa đảo hơn 1 tỷ đồng.
Tuyến đường Lê Duẩn kéo dài (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vừa hoàn thành với tổng mức đầu tư 157 tỷ đồng. Dù đã được lắp biển cấm xe tải trên 13 tấn nhưng nhiều xe tải hạng nặng vẫn lưu thông trên tuyến, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình và an toàn giao thông.
Theo chia sẻ của nhiều tài xế, việc phải trả phí, cộng thêm biến động giá nhiên liệu, giá kho bãi tăng khiến họ phải tính toán tuyến đường có lợi nhất trong di chuyển, trong đó có tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh.
Vừa bước vào năm học 2026-2027, nhưng nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường, cổng trường trên địa bàn Hà Tĩnh đang hiện hữu. Những vi phạm tưởng chừng nhỏ, cùng sự chủ quan của học sinh và người lớn, có thể dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn.
Ngã tư Ích Hậu, nơi giao giữa tỉnh lộ 548 và tuyến đường liên xã Hồng - Hậu, thuộc thôn Thống Nhất, xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lưu lượng phương tiện lớn nhưng chưa có đèn tín hiệu.