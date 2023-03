Thị trường khởi sắc, doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh liên tục nhận đơn hàng

Nếu như quý IV/2022, các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn Hà Tĩnh gặp khó khăn do đơn hàng giảm sâu thì những tháng đầu năm 2023 “gió đã đổi chiều”. Nhiều doanh nghiệp đã chốt đơn hàng đến giữa năm 2023.

Công ty CP May xuất khẩu MTV đẩy mạnh sản xuất những tháng đầu năm.

3 tháng cuối năm 2022, do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Nga – Ukraine nên nguồn nguyên liệu sản xuất hàng may mặc bị “đứt gãy”. Chịu tác động chung của thế giới, nhiều bạn hàng của Công ty CP May xuất khẩu MTV (Cẩm Xuyên) đã dừng ký hợp đồng gia công khiến cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 thị trường đã có nhiều tín hiệu tích cực, nhiều đơn hàng được ký kết nên công ty đang đẩy mạnh sản xuất.

Công ty CP May xuất khẩu MTV đang phát động phong trào thi đua lao động sản xuất để hoàn thành kế hoạch năm 2023.

Ông Đinh Nam Giang – Chủ tịch Công đoàn Công ty CP May xuất khẩu MTV cho biết: “Đơn hàng quý IV/2022 sụt giảm 20% so với quý I/2022. Tuy nhiên, đầu năm 2023 thị trường có khởi sắc hơn. Hiện công ty đã ký kết đơn hàng đến hết tháng 4/2023. Do ảnh hưởng từ đợt sụt giảm trong năm nên hiện nay một số công nhân của công ty xin nghỉ việc. Chúng tôi đang tuyển dụng thêm lao động để đáp ứng kế hoạch sản xuất”.

Năm 2023, Công ty CP May xuất khẩu MTV đặt kế hoạch sản xuất hơn 340.000 sản phẩm với doanh thu ước đạt trên 31 tỷ đồng (tăng 20% so với năm 2022). Công ty đang phát động phong trào thi đua lao động sản xuất ngay từ đầu năm, góp phần “về đích” kế hoạch đề ra.

Thị trường khởi sắc tạo điều kiện để các doanh nghiệp may mặc tuyển dụng thêm lao động, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Cũng “chốt” đơn hàng đến hết tháng 4/2023, thời điểm này, Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) đang tập trung sản xuất ở cả 8 dây chuyền. Trung bình mỗi ngày, công ty huy động gần 300 công nhân tăng ca 30 phút để kịp tiến độ giao hàng.

Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh huy động công nhân tăng ca để kịp tiến độ giao hàng.

Ông Hồ Văn Cát – Phó Giám đốc Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh cho biết: “Ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Nga – Ukraine nên năm 2022 chúng tôi không ký kết được đơn hàng nào đi thị trường châu Âu. Thị trường châu Á cũng bị sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, thị trường có nhiều triển vọng hơn. Ngoài đơn hàng với các đối tác truyền thống ở Nhật Bản, dự kiến quý II/2023, công ty sẽ ký kết thêm được đơn hàng đi thị trường châu Âu”.

Đơn hàng dồi dào, Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh đang tuyển dụng thêm 100 lao động để mở rộng thêm 2 dây chuyền sản xuất. Dự kiến năm 2023, công ty sẽ sản xuất hơn 800.000 sản phẩm may mặc, phấn đấu đạt doanh thu khoảng 60 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp may mặc đang tuyển thêm lao động để đáp ứng sản xuất.

Tại Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech (Đức Thọ), không khí lao động cũng diễn ra khẩn trương. Hiện nay, công ty đã ký kết đơn hàng sản xuất đến hết tháng 7, trong đó, 80% đơn hàng đi thị trường châu Âu. Với đơn hàng này, các mã hàng được ký kết với số lượng lớn, thời gian gia công dài nên công ty chia luồng, chia nhiều chuyền cùng tham gia sản xuất để nâng cao hiệu quả.

Ông Phan Quang Hoài – cán bộ Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech cho biết: “Công ty hiện đang tạo việc làm cho khoảng 1.600 lao động. Với lượng đơn hàng dồi dào được ký kết từ đầu năm, công ty không lo thiếu việc làm cho công nhân. Hiện nay, công ty cũng đang tiếp tục tuyển dụng, bổ sung thêm lao động để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh”.

Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech hiện có khoảng 1.600 lao động.

Với những “tín hiệu vui” từ thị trường, đơn hàng ký kết dồi dào, các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn Hà Tĩnh đang tập trung cao cho sản xuất. Cùng với duy trì chuỗi sản xuất, các doanh nghiệp cũng đang nỗ lực tìm kiếm, mở rộng đối tác, nguồn hàng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh sôi động góp phần giúp doanh nghiệp may mặc đảm bảo ổn định, phát triển cũng như tạo cơ hội chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu nhập cho người dân Hà Tĩnh.

