Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tham quan Cửa hàng Nông sản thực phẩm an toàn Hội Nông dân tỉnh (phường Thành Sen) - nơi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu.

Nông dân đổi mới tư duy trước vận hội mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định nông dân là chủ thể, trung tâm của phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng NTM. Thực hiện định hướng đó, nông dân Hà Tĩnh đang từng bước đổi mới tư duy, tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản.

Anh Nguyễn Thế Hoàn (thôn Thanh Bình, xã Mai Hoa) đã cải tạo 1.200 m² đất đồi để trồng giống nho mẫu đơn. Giống cây có nguồn gốc từ Nhật Bản, giá trị kinh tế cao nhưng đòi hỏi kỹ thuật canh tác khắt khe và điều kiện chăm sóc nghiêm ngặt.

Từ phương thức sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, điều kiện sẵn có và tư duy “có gì làm nấy”, người nông dân đang chuyển dần sang tư duy sản xuất theo nhu cầu thị trường, lấy thị trường làm “la bàn” định hướng sản xuất. Nhiều hộ nông dân đã chủ động mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.

Tiêu biểu như ở xã Sơn Giang, bà Chu Thị Hồng Hà đã phát triển mô hình chăn nuôi, chế biến các sản phẩm từ hươu sao với quy mô hơn 130 con, doanh thu năm 2025 đạt 10 tỷ đồng.

Tại phường Hải Ninh, bà Đặng Thị Luận - Giám đốc HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng đã tổ chức liên kết với 451 tàu thuyền của ngư dân, thu mua khoảng 250-300 tấn cá nguyên liệu mỗi năm, đạt doanh thu bình quân trên 14 tỷ đồng. Năm 2026, sản phẩm của đơn vị đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Nhiều nông dân tăng cường quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP trên nền tảng số.

Trong không gian phát triển mới, việc đổi mới tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, từ tạo ra sản phẩm sang tham gia sâu hơn vào quá trình tạo ra giá trị, nông dân Hà Tĩnh đang từng bước nâng cao năng lực, tư duy và khả năng tự tổ chức sản xuất, thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại.

Nông dân Hà Tĩnh đang từng bước nâng cao năng lực, tư duy và khả năng tự tổ chức sản xuất.

Tăng cường kết nối, hỗ trợ nông dân

Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và định hướng của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, Hội Nông dân Hà Tĩnh đang tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả, lấy kết quả và lợi ích cụ thể của hội viên, nông dân làm thước đo.

Các cấp Hội Nông dân ở Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Ảnh tư liệu.

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phát động phong trào thi đua “Nông dân sản xuất an toàn, hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng”, hỗ trợ xây 1.583 mô hình, hộ sản xuất kinh doanh gắn với liên kết chuỗi giá trị. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân về tiếp cận cơ chế chính sách, đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ vốn vay phát triển xuất xuất.

Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 60,066 tỷ đồng, dư nợ 58,413 tỷ đồng với 144 phương án và 926 hộ vay. Bên cạnh đó, dư nợ nhận ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 3.148,8 tỷ đồng với 31.416 hộ vay; dư nợ phối hợp với Agribank đạt 3.161 tỷ đồng với 15.340 hộ vay.

Thành lập 38 chi hội nông dân nghề nghiệp và 282 tổ hội nông dân nghề nghiệp; thành lập, củng cố 648 tổ hợp tác và 135 hợp tác xã, tạo điều kiện để hội viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất.

UBND xã Sơn Tây và Hội Nông dân xã Sơn Tây tổ chức lễ ra mắt Hợp tác xã Chè Sơn Tây, mở ra hướng liên kết sản xuất, tiêu thụ, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng chè.

Thông qua chương trình phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, Hội đang triển khai 125 mô hình chăn nuôi bò, lợn theo hướng hữu cơ; 5 mô hình trồng lúa với tổng diện tích 50 ha và 7 mô hình cây ăn quả với diện tích 18,5 ha. Các cấp hội đã hỗ trợ 187 sản phẩm nông sản trong hoàn thiện bao bì, nhãn hiệu, xây dựng sản phẩm OCOP, quảng bá, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ.

Cùng với đó, năm 2026, hội tăng cường các kênh kết nối, tiêu thụ nông sản cho nông dân, đặc biệt là thông qua các nền tảng số. Fanpage “Kết nối nông sản Hà Tĩnh” được xây dựng với mục tiêu quảng bá, giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của hội viên, tổ hợp tác, HTX và tạo thêm một kênh kết nối với người tiêu dùng, doanh nghiệp, hệ thống phân phối.

Thời gian tới, hội nông dân các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và phong trào nông dân theo hướng thực chất, hiệu quả; phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, kết nối, huy động các nguồn lực xã hội, đồng hành hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh và tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại. Thúc đẩy chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; củng cố, phát triển các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tăng cường liên kết giữa nông dân với hợp tác xã và doanh nghiệp, từng bước hình thành các chuỗi liên kết chặt chẽ, nâng cao giá trị gia tăng của nông sản và thu nhập cho nông dân.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Đình Dũng thăm mô hình Vườn bưởi da xanh của Công ty TNHH BATO Việt Nam tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây.

Cùng đó, hội đẩy mạnh hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, hoàn thiện các tiêu chuẩn, chứng nhận chất lượng, xây dựng thương hiệu và xúc tiến tiêu thụ nông sản; nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tính tự chủ và vị thế của người nông dân. Đồng thời, tổ chức thực hiện hiệu quả Tiêu chí 3.8 “Tỷ lệ hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi theo quy định” thuộc tiêu chí “Phát triển kinh tế nông thôn” trong Bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Qua đó, tạo nền tảng để nông dân thực sự trở thành chủ thể của nền nông nghiệp hiện đại, góp phần xây dựng nông nghiệp, nông thôn Hà Tĩnh phát triển giàu đẹp, văn minh, bền vững, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.