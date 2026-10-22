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Ngư dân Tiên Điền trúng đậm cá mòi

Hữu Trung
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(Baohatinh.vn) - Những ngày gần đây, vùng biển thôn Thống Nhất, xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) xuất hiện luồng cá mòi, ngư dân phấn khởi ra khơi đánh bắt.

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Những ngày gần đây, vùng biển ở thôn Thống Nhất, xã Tiên Điền luôn tấp nập bởi ngư dân liên tục trúng đậm cá mòi.
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Theo các ngư dân, để đánh bắt cá mòi, 3 giờ sáng, người dân đã thức dậy để ra khơi.
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Sau một đêm lênh đênh trên biển, đến sáng, những con tàu đánh bắt hải sản của ngư dân trở về trong niềm vui trúng đậm cá mòi.
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Ngư dân Trần Văn Hoài, thôn Thống Nhất phấn khởi cho biết: "Khi cho tàu ra xa bờ khoảng 5 hải lý, tôi tiến hành buông lưới. Sau một giờ đồng hồ, mẻ lưới được kéo lên với từng lớp cá mòi dày. Tôi kéo mỏi cả tay. Chuyến này, tôi may mắn được gần 6 tạ cá, trừ tiền dầu thu về hơn 5 triệu đồng".
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Theo bà con ngư dân, 3 ngày gần đây xuất hiện luồng cá mòi. Đây là loại cá ít gặp ở vùng biển ngang này. Bởi vậy, bà con ngư dân tích cực bám biển đánh bắt.
Cá mòi thuộc họ cá trích, có thân dẹt, vảy mỏng ánh bạc, thịt mềm, béo, giàu dinh dưỡng.

Cá mòi thuộc họ cá trích, có thân dẹt, vảy mỏng ánh bạc, thịt mềm, béo, giàu dinh dưỡng.

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Trước khi bán cho thương lái, ngư dân huy động nhân lực để tập trung gỡ cá.
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Công đoạn này cũng mất khá nhiều thời gian.
Niềm vui trúng đậm cá mòi.

Niềm vui trúng đậm cá mòi.

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“Cá mòi cho giá trị không cao nhưng mang lại sản lượng tốt. Bình quân mỗi tàu đánh bắt được từ 2 - 4 tạ/chuyến, bán với giá từ 12.000 – 14.000 đồng/kg. Tính ra, mỗi tàu thu nhập từ 3 – 5 triệu đồng nên bà con ngư dân ai cũng phấn khởi, hăng hái bám biển” - ngư dân Nguyễn Điền, thôn Thống Nhất chia sẻ
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Cá mòi được đưa lên bờ bao nhiêu, các thương lái thu mua bấy nhiêu.
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Chị Nguyễn Thị Vân - một thương lái cho biết: "Những ngày qua, nhiều tàu cập bến mang theo lượng lớn cá mòi. Tôi thu mua bình quân 3 - 5 tấn mỗi ngày để ướp đá mang đi tiêu thụ trong và ngoài tỉnh”.
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Bà con ngư dân Tiên Điền mong rằng những ngày tới thời tiết thuận lợi, "trời yên, biển lặng" để tiếp tục chuẩn bị ngư lưới cụ ra khơi đánh bắt cá mòi, mang lại nguồn thu nhập khá cao cho gia đình.
Video: Ngư dân Tiên Điền trúng đậm cá mòi.

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Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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