Hà Tĩnh triển khai chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa

UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch các khu vực sa mạc hoá theo hướng thích ứng và giảm thiểu tác động của khô hạn, thoái hoá đất.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 nhằm góp phần ngăn chặn, giảm thiểu thoái hóa đất, phục hồi các vùng đất bị thoái hóa, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên đất, bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân và đóng góp vào mục tiêu cân bằng suy thoái đất của Hà Tĩnh.

Cụ thể, đến năm 2030, khoanh vùng và định vị các khu vực đất bị sa mạc hoá toàn tỉnh và theo các vùng kinh tế - xã hội ở các mức độ và nguyên nhân; tăng mật độ các trạm khí tượng thủy văn phục vụ công tác theo dõi, giám sát và dự báo, cảnh báo sớm. Đồng thời, xây dựng quy hoạch, kế hoạch các khu vực sa mạc hoá theo hướng thích ứng và giảm thiểu tác động của khô hạn và thoái hoá đất thông qua sử dụng bền vững đất đai; sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước; duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 52%, nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, năng suất và hiệu quả rừng trồng và các hệ thống nông lâm kết hợp để giảm thiểu lượng bốc hơi tiềm năng vào mùa khô; bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước.

Đến năm 2050, giảm thiểu diện tích đất bị thoái hóa trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu chung của toàn quốc để phù hợp với phạm vi quản lý của địa phương; đặc biệt tập trung khoanh vùng, hạn chế tối đa diện tích đất bị thoái hóa nặng có nguy cơ sa mạc hóa cao thông qua việc đẩy mạnh phục hồi đất bị thoái hóa ở mức độ nhẹ và trung bình, đồng thời chủ động ngăn ngừa, không để gia tăng thêm diện tích đất bị thoái hóa nặng. Nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu thu nhập bình quân của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi sa mạc hóa trên địa bàn tỉnh không thấp hơn 50% mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước.

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đưa ra 9 nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể gồm: khoanh vùng và định vị các khu vực đất bị sa mạc hoá trên địa bàn tỉnh ở các mức độ và nguyên nhân phục vụ công tác dự báo, cảnh báo sớm và theo dõi, giám sát; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, nguồn nước và tài nguyên rừng theo hướng thích ứng và giảm thiểu tác động của khô hạn và thoái hóa đất.

Tăng cường phòng, chống sa mạc hóa thông qua tuyên truyền, đào tạo và tập huấn. Tăng cường năng lực; xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dự báo và cảnh báo sớm; ngăn ngừa, thích ứng với sa mạc hoá. Cải tạo và phục hồi đất bị thoái hoá thông qua các biện pháp canh tác nông, lâm nghiệp thông minh. Chuyển đổi mô hình canh tác, sản xuất nông nghiệp xanh, bảo vệ đất và nguồn nước, phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái.

Nâng cao chất lượng rừng, bảo vệ và phát triển rừng, hạn chế lượng bốc hơi tiềm năng, trong đó tập trung bảo vệ, khôi phục rừng tự nhiên, nhất là rừng phòng hộ đầu nguồn để bảo vệ nguồn nước các hồ, đập; bảo vệ và phát triển rừng chắn gió, chắn cát phòng hộ ven biển; bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước. Ổn định đời sống cho người dân, cải thiện các điều kiện về y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng tại các khu vực bị sa mạc hóa; giải quyết cấp nước sinh hoạt tại các vùng khô hạn, hoang mạc hóa. Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống sa mạc hoá.

Ưu tiên các giải pháp hạn chế và phục hồi đất bị suy giảm độ phì và đất bị khô hạn như phủ xanh đất trống, đồi núi trọc bằng trồng, bảo vệ và phát triển rừng; tập trung bảo vệ, khôi phục rừng phòng hộ đầu nguồn, cửa sông, ven biển, chống cát bay, xói lở; rừng đặc dụng; bảo tồn đa dạng sinh học; rừng sản xuất gỗ lớn, nông lâm kết hợp; xây dựng, nâng cấp các hồ chứa nước thủy lợi phục vụ cấp nước mùa khô; hình thành vùng trồng tập trung cây ăn quả có múi, chè, lạc, mía; phát triển cây trồng chịu hạn, tạo cảnh quan và có giá trị kinh tế cao như tràm gió, xoan chịu hạn, thanh long, nho, xoài, dừa, đậu, đỗ; lựa chọn các giống cây trồng chịu hạn, luân canh với cây trồng có đặc tính cải tạo đất, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan/đơn vị liên quan triển khai cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch này; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; tổng hợp, tham mưu các nội dung phát sinh liên quan theo thẩm quyền; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh về tình hình thực hiện chương trình.