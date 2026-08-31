Đề xuất 6 nhóm thí sinh được xét tuyển thẳng vào trường công an

Theo dự thảo thông tư, tuyển sinh trong Công an nhân dân phải căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước về giáo dục đào tạo, quy hoạch đào tạo cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân gắn với chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền phân bổ hàng năm.

Bộ Công an đã đề xuất 6 nhóm đối tượng dự tuyển xét tuyển thẳng trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông, nêu tại phụ lục dự thảo thông tư.

Thí sinh dự thi vào các trường công an năm 2026 (Ảnh: Minh Chiến).

Thứ nhất, thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế bậc Trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức, cử tham gia môn toán, vật lí, hóa học, ngữ văn, lịch sử, tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào các ngành Nghiệp vụ an ninh, Nghiệp vụ cảnh sát.

Thứ hai, thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế bậc Trung học phổ thông do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia môn toán, vật lí, ngữ văn, lịch sử, địa lí, tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào ngành Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước.

Thứ ba, thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc Trung học phổ thông do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia môn tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Anh.

Thứ tư, thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc Trung học phổ thông do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia môn tiếng Trung Quốc được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

Thứ năm, thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế bậc Trung học phổ thông do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia môn toán, vật lí, hóa học được xét tuyển thẳng vào ngành Phòng cháy chữa cháy, ngành Kỹ thuật điện tử, viễn thông, ngành Hậu cần Công an nhân dân, ngành Kỹ thuật Công an nhân dân ngành Y khoa, ngành Công nghệ thông tin, ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thứ sáu, thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế bậc Trung học phổ thông do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia được xét tuyển thẳng vào ngành Phòng cháy chữa cháy, ngành Kỹ thuật điện tử, viễn thông, ngành Hậu cần Công an nhân dân, ngành Kỹ thuật Công an nhân dân, ngành Công nghệ thông tin, ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo nội dung tại dự thảo, công dân trực tiếp đăng ký dự tuyển tại Công an cấp xã nơi cư trú theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp có quy định khác của cơ sở đào tạo nhằm bảo đảm yêu cầu nghiệp vụ hoặc quy định khác khi xét tuyển bổ sung, sau đó tham gia sơ tuyển.

Cơ quan soạn thảo nêu rõ, các cơ sở đào tạo khối công an xác định phương thức tuyển sinh cho từng trình độ đào tạo, loại hình đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn tuyển sinh hằng năm của Bộ Công an. Mỗi phương thức tuyển sinh phải quy định rõ các tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách thức tính điểm xét và xác định điều kiện trúng tuyển.

Năm 2026, Bộ Công an giao 8 học viện, trường Công an nhân dân tuyển 2.070 chỉ tiêu. Chỉ tiêu được phân bổ cụ thể theo từng trường, khu vực, ngành đào tạo và phương thức tuyển sinh.

Điểm chuẩn vào 8 trường Công an nhân dân năm nay dao động từ 17,14 đến 24,42 điểm. Trong đó, một số trường có mức điểm chuẩn trên 24 điểm như Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Quốc tế và Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Mức điểm chuẩn thấp nhất là 17,14 điểm, dành cho thí sinh nam đăng ký ngành Y khoa tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, gửi đào tạo tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.