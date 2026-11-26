(Baohatinh.vn) - Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Hà Linh (Hà Tĩnh) giới thiệu 4.500 chỉ tiêu tuyển dụng tại các doanh nghiệp, dự án trên địa bàn tỉnh.
Chiều 26/11, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Hà Linh tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động. Phiên giao dịch thu hút 150 lao động trên địa bàn xã Hà Linh tham gia.
Phiên giao dịch việc làm đã giới thiệu 4.500 chỉ tiêu tuyển dụng tại các doanh nghiệp, dự án trên địa bàn tỉnh. Các vị trí tuyển dụng khá đa dạng, với yêu cầu từ lao động phổ thông đến lao động có trình độ kỹ thuật.
Trong đó, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 500 công nhân xây dựng, thu nhập từ 14-41 triệu đồng/người/tháng; 500 lái xe, lái máy, thu nhập 15-20 triệu đồng/người/tháng; 2.600 công nhân sản xuất tại Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh, thu nhập 10-18 triệu đồng/người/tháng.
Ngoài ra, có 400 chỉ tiêu dành cho nhân viên kỹ thuật, sản xuất, vận hành, bảo dưỡng, phòng cháy chữa cháy, kiểm nghiệm và 500 chỉ tiêu công nhân may, học may, kiểm tra, sửa chữa máy may.
Đối tượng tuyển dụng là nam, nữ từ 18-45 tuổi, có sức khỏe tốt. Người có kinh nghiệm được ưu tiên; lao động chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo để đáp ứng yêu cầu công việc.
Bên cạnh mức thu nhập theo từng vị trí, người lao động còn được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; hỗ trợ chỗ ở, ăn uống, xe đưa đón tùy vị trí công việc; được khám sức khỏe định kỳ, đào tạo nâng cao tay nghề và hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của doanh nghiệp.
Phiên giao dịch góp phần đưa thông tin tuyển dụng đến gần người dân, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lao động tại chỗ, đồng thời giúp người lao động tìm kiếm việc làm, ổn định thu nhập.
Theo những người đang làm tiếp thị liên kết (affiliate) ở Hà Tĩnh, để theo đuổi công việc này lâu dài, người tham gia cần chủ động tích lũy kiến thức, kỹ năng và kiên trì thực hành, thay vì chỉ trông chờ vào những khóa đào tạo ngắn hạn.
Sự xuất hiện của các nhà máy quy mô lớn, cùng việc mở rộng sản xuất tại nhiều doanh nghiệp đang tạo “cú hích” cho thị trường lao động công nghiệp Hà Tĩnh. 10 tháng năm 2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tăng 46,04% so với cùng kỳ năm trước.
Đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động, công đoàn các cấp ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, kết nối, hỗ trợ, góp phần đưa thông tin việc làm đến gần hơn với người lao động.
Những tháng cuối năm, nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh đẩy mạnh sản xuất, mở rộng quy mô, kéo theo nhu cầu tuyển dụng lao động lớn. Đây là cơ hội để người lao động tìm kiếm việc làm nhưng cũng đặt ra yêu cầu cho doanh nghiệp trong việc bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng kế hoạch sản xuất, kinh doanh.
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, màn múa lân sôi động cùng những phần quà ý nghĩa đã mang đến một đêm Trung thu vui tươi, đầm ấm cho con em cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Formosa Hà Tĩnh.
Cùng với đà tăng trưởng sản xuất, nhu cầu lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng mạnh. 8 tháng năm 2026, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tăng 48,83% so cùng kỳ năm 2025.
Để đạt mục tiêu trên, Hà Tĩnh ưu tiên phát triển các ngành có khả năng tạo nhiều việc làm như công nghiệp chế biến, chế tạo, luyện kim, năng lượng, logistics, thương mại, du lịch, dịch vụ, kinh tế số...
Theo nhu cầu đăng ký của các doanh nghiệp qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, trong tổng số 22.780 vị trí cần tuyển, nhóm ngành điện, điện tử, cơ khí, kỹ thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm có nhu cầu lớn nhất.