Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Dừng xử phạt xe chạy chậm trên các đoạn cao tốc đường dốc

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Từ 1/10, CSGT ngừng xử phạt xe chạy dưới tốc độ tối thiểu tại ba đoạn dốc cao tốc, nhằm đánh giá khả năng vận hành của xe tải nặng.

Cục CSGT cho biết đã tiếp nhận phản ánh về tình trạng xe tải nặng, xe đầu kéo khó duy trì tốc độ tối thiểu 60 km/h khi lên dốc tại một số đoạn cao tốc. Ba vị trí được áp dụng ngừng xử phạt chạy dưới tốc độ tối thiểu tạm thời gồm Km83+000 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Km178 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Km340+800 cao tốc Nha Trang - Vân Phong.

Theo Cục CSGT, cuối tháng 9, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã thực nghiệm với 28 phương tiện, gồm 18 xe tải các loại, 8 xe đầu kéo và 2 xe đầu kéo xi-téc chở chất lỏng tại những đoạn có độ dốc lớn. Kết quả cho thấy các phương tiện vẫn có thể đạt tốc độ tối thiểu, song khả năng vận hành phụ thuộc vào tình trạng xe mới hay cũ, việc tạo đà trước khi lên dốc và mức độ quen thuộc của tài xế với cung đường. Duy trì tốc độ cũng có thể khiến xe tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn.

Cục CSGT phối hợp Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá tổng thể các yếu tố về an toàn giao thông, địa hình, khả năng vận hành, tải trọng và tình trạng kỹ thuật của xe tải nặng, cùng kỹ năng điều khiển của tài xế. Cục CSGT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam điều chỉnh tốc độ tối đa và tối thiểu tại các đoạn đường này.

Trong thời gian khảo sát, từ ngày 1/10 đến khi có thông báo mới, lực lượng CSGT không đo tốc độ và xử lý phương tiện đi dưới tốc độ tối thiểu tại các đoạn dốc nói trên. Đây chỉ là biện pháp tạm thời, chưa phải quyết định chính thức thay đổi giới hạn tốc độ.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Ảnh: Việt Quốc
Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Ảnh: Việt Quốc

Trước đó vào 19/4, lực lượng CSGT phát hiện một xe tải chạy 53 km/h trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, nơi quy định tốc độ tối thiểu 60 km/h. Tài xế bị phạt 900.000 đồng về lỗi chạy dưới tốc độ tối thiểu.

Việc xử lý lỗi chạy dưới tốc độ tối thiểu trên gây phản ứng từ một số tài xế xe tải nặng, xe đầu kéo. Các tài xế cho rằng các phương tiện chở hàng nặng gặp khó khăn khi duy trì tốc độ 60 km/h trên những đoạn cao tốc có độ dốc lớn, đặc biệt khi xe cũ hoặc chở tải nặng.

Cục CSGT khuyến cáo tài xế xe tải nặng chở đúng tải trọng, chủ động tăng tốc và tạo đà trước khi lên dốc, cố gắng duy trì tốc độ tối thiểu và đi làn số 2, sát lề phải. Các phương tiện khác cần chú ý quan sát, giữ khoảng cách atoàn với xe phía trước để phòng ngừa tai nạn.

Trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, ngày 7/6, xe khách va chạm với xe đầu kéo chạy 52 km/h, trong khi xe khách phía sau chạy 81 km/h, khiến ba người bị thương. Ngày 17/8, hai xe đầu kéo va chạm tại tuyến này, khiến một tài xế tử vong. Theo lời khai ban đầu, xe gây tai nạn chạy khoảng 30 km/h.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/dung-xu-phat-xe-chay-cham-tren-cac-doan-cao-toc-duong-doc-5130509.html

Tin liên quan

Tags:

#cao tốc #tốc độ tối thiểu #xe tải #an toàn giao thông #đường dốc #csgt #đường bộ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Đường Lê Duẩn mới hoàn thành đã lo xe tải trọng lớn lưu thông

Đường Lê Duẩn mới hoàn thành đã lo xe tải trọng lớn lưu thông

Tuyến đường Lê Duẩn kéo dài (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vừa hoàn thành với tổng mức đầu tư 157 tỷ đồng. Dù đã được lắp biển cấm xe tải trên 13 tấn nhưng nhiều xe tải hạng nặng vẫn lưu thông trên tuyến, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình và an toàn giao thông.
Ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi sai làn tại giao lộ

Ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi sai làn tại giao lộ

Tại các giao lộ ở Hà Tĩnh, tình trạng vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, chen lấn, không nhường đường vẫn diễn ra, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!