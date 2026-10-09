Dừng xử phạt xe chạy chậm trên các đoạn cao tốc đường dốc

Cục CSGT cho biết đã tiếp nhận phản ánh về tình trạng xe tải nặng, xe đầu kéo khó duy trì tốc độ tối thiểu 60 km/h khi lên dốc tại một số đoạn cao tốc. Ba vị trí được áp dụng ngừng xử phạt chạy dưới tốc độ tối thiểu tạm thời gồm Km83+000 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Km178 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Km340+800 cao tốc Nha Trang - Vân Phong.

Theo Cục CSGT, cuối tháng 9, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã thực nghiệm với 28 phương tiện, gồm 18 xe tải các loại, 8 xe đầu kéo và 2 xe đầu kéo xi-téc chở chất lỏng tại những đoạn có độ dốc lớn. Kết quả cho thấy các phương tiện vẫn có thể đạt tốc độ tối thiểu, song khả năng vận hành phụ thuộc vào tình trạng xe mới hay cũ, việc tạo đà trước khi lên dốc và mức độ quen thuộc của tài xế với cung đường. Duy trì tốc độ cũng có thể khiến xe tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn.

Cục CSGT phối hợp Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá tổng thể các yếu tố về an toàn giao thông, địa hình, khả năng vận hành, tải trọng và tình trạng kỹ thuật của xe tải nặng, cùng kỹ năng điều khiển của tài xế. Cục CSGT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam điều chỉnh tốc độ tối đa và tối thiểu tại các đoạn đường này.

Trong thời gian khảo sát, từ ngày 1/10 đến khi có thông báo mới, lực lượng CSGT không đo tốc độ và xử lý phương tiện đi dưới tốc độ tối thiểu tại các đoạn dốc nói trên. Đây chỉ là biện pháp tạm thời, chưa phải quyết định chính thức thay đổi giới hạn tốc độ.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Ảnh: Việt Quốc

Trước đó vào 19/4, lực lượng CSGT phát hiện một xe tải chạy 53 km/h trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, nơi quy định tốc độ tối thiểu 60 km/h. Tài xế bị phạt 900.000 đồng về lỗi chạy dưới tốc độ tối thiểu.

Việc xử lý lỗi chạy dưới tốc độ tối thiểu trên gây phản ứng từ một số tài xế xe tải nặng, xe đầu kéo. Các tài xế cho rằng các phương tiện chở hàng nặng gặp khó khăn khi duy trì tốc độ 60 km/h trên những đoạn cao tốc có độ dốc lớn, đặc biệt khi xe cũ hoặc chở tải nặng.

Cục CSGT khuyến cáo tài xế xe tải nặng chở đúng tải trọng, chủ động tăng tốc và tạo đà trước khi lên dốc, cố gắng duy trì tốc độ tối thiểu và đi làn số 2, sát lề phải. Các phương tiện khác cần chú ý quan sát, giữ khoảng cách atoàn với xe phía trước để phòng ngừa tai nạn.

Trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, ngày 7/6, xe khách va chạm với xe đầu kéo chạy 52 km/h, trong khi xe khách phía sau chạy 81 km/h, khiến ba người bị thương. Ngày 17/8, hai xe đầu kéo va chạm tại tuyến này, khiến một tài xế tử vong. Theo lời khai ban đầu, xe gây tai nạn chạy khoảng 30 km/h.