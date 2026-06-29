Ford thừa nhận sai lầm khi quá tin tưởng AI

Theo Carscoops, Ford đã cố gắng sử dụng AI để nâng cao chất lượng xe, cắt giảm chi phí bảo hành cũng như số lượng đợt triệu hồi, tuy nhiên mọi thứ lại không như nhà sản xuất ôtô Mỹ kỳ vọng.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Ford tiết lộ AI đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực cải thiện chất lượng sản phẩm nói chung, nhưng cũng thừa nhận trí tuệ nhân tạo ẩn chứa những cạm bẫy. Việc triển khai kém trong khi đánh giá thấp vai trò của những kỹ sư dày dạn kinh nghiệm đã kéo chất lượng đi xuống.

Charles Poon - Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng xe của Ford - chia sẻ với The Verge rằng nhiều nhân viên giàu kinh nghiệm đã nghỉ việc trước khi kịp “truyền đạt” kiến thức cho các mô hình và hệ thống AI mà Ford đang sử dụng. Để bù đắp khoảng trống này, Ford đã phải tuyển dụng, thăng chức và mời trở lại hơn 350 kỹ sư để đào tạo các hệ thống và cải thiện phương pháp thu thập dữ liệu được sử dụng bởi các công cụ AI.

Nhóm kỹ sư được tái tuyển dụng đang cố vấn cho các đồng nghiệp trẻ tuổi hơn - những người từng gặp khó khăn trong việc duy trì tiêu chuẩn chất lượng xe.

Charles Poon thừa nhận Ford đã sai lầm khi cho rằng chỉ bằng cách áp dụng AI và điều chỉnh các yêu cầu thiết kế sẵn có là đủ để cho ra lò những sản phẩm chất lượng cao.

Bất chấp những sai lầm này, AI được cho là vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát chất lượng tại Ford.

Nhà sản xuất ôtô Mỹ đang sử dụng hơn 100.000 bài thử nghiệm ứng dụng AI để kiểm tra áp lực hệ thống phần mềm và xác định các trường hợp biên. Nếu phát hiện ra sự cố, các thay đổi phần mềm có thể được thực hiện nhanh chóng, ngay cả trong các giai đoạn phát triển muộn của một mẫu xe mới.

“Nhờ tính tự động hóa cao của các bài thử nghiệm, ngay cả khi có điều chỉnh muộn trong phần mềm, chúng tôi vẫn có thể nhanh chóng chạy lại toàn bộ quy trình xác thực để đảm bảo nó hoạt động hoàn hảo trước khi đến tay khách hàng”, Charles Poon giải thích.

Vị này cho biết thêm Ford hiện coi độ tin cậy của phần mềm là một chuyên ngành nghiêm ngặt riêng biệt với các chỉ số khắt khe - cách tiếp cận vốn trước đây chỉ áp dụng cho phần cứng.

Charles Poon chia sẻ Ford trước đây từng vận hành theo triết lý “tìm và sửa”, tức xác định các lỗi sau khi chúng xuất hiện và tìm cách giải quyết. Giờ đây, Ford muốn phát hiện các vấn đề ngay cả trước khi nó xảy ra.

Để đạt được mục tiêu này, đội ngũ phần mềm và kỹ thuật số của Ford đang tăng cường hợp tác với các nhóm kỹ thuật, sản xuất và chuỗi cung ứng. Ford cũng đã thành lập một đội ngũ đảm bảo chất lượng phần mềm gồm 40 nhân viên, với nhiệm vụ đơn giản là ngăn ngừa các vấn đề trước khi chúng xảy ra.

Charles Poon cho biết trước đây, Ford thường phát hiện ra các lỗi phần mềm ở giai đoạn muộn trong quá trình phát triển do không khai thác triệt để việc lặp đi lặp lại phần mềm nhanh chóng.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Ford không thể áp dụng tư duy “áp dụng nhanh, sửa đổi sau” của ngành điện tử tiêu dùng, bởi ôtô hoạt động trong môi trường đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn, nơi phần mềm phải hoạt động chính xác ngay từ thời điểm xe đến tay khách hàng.

Ford cho biết những thay đổi nói trên đang mang lại kết quả. Mặc dù vẫn ban hành số đợt triệu hồi nhiều hơn bất kỳ hãng xe nào tại Mỹ trong năm nay, cả chi phí bảo hành và tỷ lệ triệu hồi của Ford đều đang giảm xuống.x