Giá điện giảm 2% từ ngày 1/11

Tối 31/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, xuống còn 2.159,90 đồng mỗi kWh, chưa gồm thuế VAT, giảm hơn 44 đồng. Mức giá mới được áp dụng từ ngày 1/11.

Giá bán lẻ điện qua các năm. Biểu đồ: Phương Dung

Giá bán lẻ điện bình quân là cơ sở xây dựng biểu giá cụ thể cho các nhóm khách hàng sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh.

Đây là lần đầu tiên giá điện bình quân giảm trong gần 20 năm qua, không tính 5 đợt giảm tiền điện, giá điện nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 (với tổng số tiền hỗ trợ gần 17.000 tỷ đồng).

Cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân được áp dụng từ năm 2007. Mức giá này đã tăng từ 842 đồng mỗi kWh năm 2007 lên hơn 2.204 đồng vào tháng 5/2025.

Riêng từ năm 2023, giá điện trải qua 4 lần tăng. Trong đó, hai lần điều chỉnh vào tháng 5 và tháng 11/2023 với mức tăng lần lượt 3% và 4,5%. Tháng 10/2024, giá điện tăng thêm 4,8% và tháng 5/2025 tiếp tục tăng 4,8%. Tính chung, giá bán lẻ điện bình quân tăng khoảng 18,2% trong hơn hai năm này.

Trước đó, giá điện từng giữ nguyên trong hơn 4 năm, từ tháng 3/2019 đến tháng 5/2023.

Theo EVN, mức giảm được đưa ra sau khi tập đoàn rà soát, tính toán và tiết giảm tối đa chi phí. Việc điều chỉnh giá điện nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội của Quốc hội sáng 31/10, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủ chỉ đạo EVN tiết giảm tối đa chi phí để giảm khoảng 2% giá bán lẻ điện đến hết tháng 3/2027.

Theo ông, giảm giá điện cùng với phương án đưa thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0% sẽ tạo thêm dư địa khoảng 0,07 điểm phần trăm để kiểm soát lạm phát, hướng tới mục tiêu 4,5% Quốc hội đề ra.

Theo kết quả kiểm tra chi phí sản xuất, kinh doanh điện năm 2025, tổng chi phí của EVN hơn 601.680 tỷ đồng, tương ứng giá thành khoảng 2.093 đồng mỗi kWh, thấp hơn 5,3% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành.

Tuy nhiên, EVN vẫn còn hơn 17.506 tỷ đồng chi phí chưa được hạch toán vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện lũy kế đến hết năm 2025, chủ yếu liên quan chênh lệch tỷ giá.