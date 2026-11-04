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Chính trị

Hà Tĩnh chia sẻ kinh nghiệm công tác tổ chức với đoàn cán bộ Lào

Kiều Minh
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(Baohatinh.vn) - Chương trình trao đổi giữa đoàn công tác cán bộ Lào và các sở, ban, ngành Hà Tĩnh đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, hợp tác và vun đắp mối hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai quốc gia Việt Nam - Lào.

Chiều 4/11, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị trao đổi, nghiên cứu thực tế về công tác tổ chức, cán bộ tại Hà Tĩnh cho lớp bồi dưỡng cán bộ Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Các đồng chí: PGS.TS Trần Quang Phú - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo bồi dưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Th.s Phan Duy Vĩnh - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú chủ trì hội nghị.

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Đại biểu tham dự hội nghị.
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Các học viên lớp bồi dưỡng cán bộ Đảng Nhân dân cách mạng Lào tham dự hội nghị.

Tại chương trình, đoàn công tác lớp bồi dưỡng cán bộ Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã được theo dõi phóng sự về công tác thu hút đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh; nghe báo cáo tình hình công tác tổ chức, cán bộ của địa phương.

Báo cáo về công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ tại Hà Tĩnh, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông tin, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Hà Tĩnh kết thúc hoạt động của 12 đơn vị hành chính cấp huyện; sắp xếp 209 xã, phường thành 69 xã, phường; sắp xếp giảm 5 sở, ngành và tương đương; giảm 1 cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy.

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Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Hồng thông tin khái quát về công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ của Hà Tĩnh.

Việc sắp xếp được thực hiện đồng thời với tiếp tục rà soát tổ chức bên trong các sở, ngành; chuyển chức năng công tác dân vận của Đảng sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh; tinh gọn các đầu mối trung gian của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Quá trình sắp xếp, tỉnh đặc biệt chú trọng đến những vấn đề trọng tâm như: bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt; đổi mới đánh giá cán bộ, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ; chủ động công tác quy hoạch và bồi dưỡng cán bộ; đổi mới phương thức điều động, luân chuyển và bổ nhiệm; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở…

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Ông Thongsak Kommameuang - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của Hà Tĩnh trong công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ trong thời gian tới.

Từ quá trình triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy và đổi mới công tác cán bộ, Hà Tĩnh bước đầu rút ra một số kinh nghiệm như: sắp xếp tổ chức bộ máy phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, gắn với việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; sắp xếp, đổi mới phải được tiến hành đồng bộ; quy hoạch, đào tạo, luân chuyển và đánh giá cán bộ phải gắn chặt với yêu cầu nhiệm vụ, nhất là ở cấp cơ sở…

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, đại biểu hai bên đã chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức, bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

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Th.s Phan Duy Vĩnh - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Duy Vĩnh - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú giải đáp những vấn đề liên quan đến xây dựng vị trí việc làm; xây dựng hệ thống KPI cho từng nhóm chức danh, vị trí công tác; việc giải quyết chế độ cho số cán bộ dôi dư sau sắp xếp; kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số trong quá trình hoạt động của các địa phương, ban ngành tại Hà Tĩnh.

Đồng chí Phan Duy Vĩnh khẳng định, chương trình hội nghị đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên về công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp và bố trí cán bộ; đồng thời thúc đẩy hợp tác, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

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Đại diện lớp bồi dưỡng cán bộ Đảng Nhân dân cách mạng Lào tặng quà lưu niệm Trường Chính trị Trần Phú.
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Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm.

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#Hà Tĩnh 24h #Lào #Trường Chính trị Trần Phú

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