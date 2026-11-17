(Baohatinh.vn) - Buổi gặp mặt nhằm động viên, khích lệ các đại biểu thiếu nhi Hà Tĩnh tự tin, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tích cực tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III.
Sáng 17/11, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu thiếu nhi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III.
Tham dự chương trình có đồng chí Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.
Phát biểu khai mạc chương trình gặp mặt, anh Nguyễn Viết Hải Đăng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã thông tin về quá trình tuyển chọn đoàn đại biểu.
Theo đó, 10 thiếu nhi Hà Tĩnh được lựa chọn tham dự phiên họp sau nhiều vòng phỏng vấn, thể hiện năng lực thuyết trình, phản biện và phân tích các vấn đề thực tiễn. Đây đều là những học sinh có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện và các sân chơi trí tuệ, đại diện cho hơn 230.000 thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, em Nguyễn Hồng Bảo Chi (SN 2012, quê Đức Thọ) là một trong những đại biểu được lựa chọn tham gia điều hành phiên họp.
Việc tham gia phiên họp là niềm vinh dự nhưng cũng gắn với trách nhiệm của mỗi đại biểu. Các em cần chuẩn bị chu đáo nội dung thảo luận, tự tin thể hiện quan điểm, đưa ra những đề xuất có căn cứ thực tiễn; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, giới thiệu về quê hương, con người và văn hóa Hà Tĩnh đến thiếu nhi cả nước.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã chia sẻ, trao đổi những nội dung cần thiết, giúp các em hiểu rõ hơn về hoạt động của Quốc hội và chuẩn bị tốt kiến thức, kỹ năng trước khi tham gia phiên họp.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, đây là dịp để các đại biểu thiếu nhi Hà Tĩnh giới thiệu những nét đẹp về quê hương, con người và văn hóa Hà Tĩnh; góp phần lan tỏa hình ảnh thiếu nhi quê hương núi Hồng, sông La năng động, tự tin và giàu trách nhiệm.
Theo kế hoạch, phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III, năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/12/2026 tại Thủ đô Hà Nội.
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