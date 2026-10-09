Đa dạng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN tại xã Sơn Tây

(Baohatinh.vn) - Những hoạt động được triển khai tại xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) nhằm nâng cao kỹ năng số cho người dân; phát huy vai trò tuổi trẻ trong phổ cập kỹ năng số và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở.
Chiều 9/10, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với xã Sơn Tây và Ngân hàng TMCP BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cấp tỉnh với chủ đề “Yêu Tổ quốc bằng hành động số”, đồng thời phát động đợt cao điểm phổ cập kỹ năng số, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).
Trong khuôn khổ chương trình, các đội hình thanh niên chuyển đổi số trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng i-HaTinh, kích hoạt tài khoản thanh toán điện tử; triển khai mô hình “Chợ dân sinh thanh toán không dùng tiền mặt”. Qua đó, đã kích hoạt hơn 200 tài khoản i-HaTinh và tài khoản thanh toán điện tử, góp phần thúc đẩy việc sử dụng các tiện ích số trong cộng đồng.
Cùng với đó, Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn thanh niên UBND tỉnh triển khai chương trình “Hành trình xanh – Sát cơ sở – Gỡ vướng mắc”, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và giải quyết thủ tục hành chính.
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