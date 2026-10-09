Đa dạng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN tại xã Sơn Tây

Ý nghĩa thiết thực ngày hội khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh 25/09/2026 17:52 Sôi động với livestream "đón sóng" chốt đơn cùng KOC, "trạm kết nối" chuyên gia và hàng loạt gian hàng hấp dẫn là những ấn tượng của ngày hội phụ nữ khởi nghiệp ở Hà Tĩnh.

Sôi nổi ngày hội khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh 25/09/2026 12:27 Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp và Chương trình "Trạm Xanh Hà Tĩnh" năm 2026 hướng tới khơi dậy sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, tạo đòn bẩy thúc đẩy bứt phá phát triển kinh tế với chuyển đổi số, phát triển xanh.

Mùa trăng trọn vẹn cho thiếu nhi Hà Tĩnh 24/09/2026 14:45 Hòa chung không khí vui Tết Trung thu năm 2026, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động vui Trung thu tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi.

Tiếp sức cho thanh niên Hà Tĩnh lập nghiệp từ nguồn vốn vay ưu đãi 24/09/2026 06:10 Nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Tĩnh đang trở thành một kênh hỗ trợ thiết thực, giúp ĐVTN có thêm điều kiện phát triển kinh tế, lập nghiệp ngay tại quê hương.

Phụ nữ phường Hà Huy Tập kết nối đỡ đầu 21 trẻ mồ côi 23/09/2026 11:36 Hội LHPN phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) đã kết nối các đơn vị để đỡ đầu 21 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm điểm tựa để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Chất lượng bữa ăn ca góp phần giữ chân người lao động 22/09/2026 08:41 Với sự tham gia của tổ chức công đoàn, chất lượng bữa ăn ca tại nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được chú trọng. Những bữa ăn đủ chất, an toàn góp phần bảo vệ sức khỏe, tạo sự gắn bó, giúp người lao động yên tâm làm việc.

Ngày hội khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa 22/09/2026 05:15 Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 do Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 25/9 tới, được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo đòn bẩy thực tiễn giúp phụ nữ mạnh dạn phát triển kinh tế bền vững trong giai đoạn mới.

Nâng cao vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 21/09/2026 17:49 Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh mong muốn Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát huy vai trò tập hợp đội ngũ trí thức, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động hướng về thanh thiếu nhi vùng biên 20/09/2026 17:04 Hướng về thanh thiếu nhi vùng biên giới Sơn Kim 2, tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực từ chăm lo sức khỏe, hỗ trợ an sinh đến tạo không gian vui chơi, rèn luyện cho các em.

Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên 19/09/2026 18:26 Chương trình ký kết phối hợp góp phần tăng cường kết nối nguồn lực, đồng hành với thanh thiếu nhi và người dân 7 xã biên giới Hà Tĩnh nhằm thúc đẩy học tập, sinh kế và an sinh xã hội.

Chân dung 3 thanh niên Hà Tĩnh được trao Giải thưởng Lương Định Của 2026 19/09/2026 12:38 Từ chăn nuôi đến sản xuất hoa giống ứng dụng công nghệ cao, 3 thanh niên Hà Tĩnh được trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2026 đang tạo dấu ấn bằng những mô hình kinh tế phù hợp với lợi thế quê hương.

Hưởng ứng đợt thi đua "80 ngày hành động vì cộng đồng" tại Hà Tĩnh 18/09/2026 10:21 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu sửa chữa 50 "Ngôi nhà nhân ái"; hỗ trợ 10 mô hình sinh kế; trao 300 suất học bổng; trợ giúp thường xuyên cho 25 “Địa chỉ nhân đạo”.

Bàn giao chức năng, nhiệm vụ về công tác dân vận sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh 17/09/2026 18:23 Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bàn giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế tham mưu về công tác dân vận.

Ông Nguyễn Thanh Bình tái cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam 16/09/2026 14:34 Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp Hội sớm đưa tinh thần của Đại hội vào thực tiễn, trước hết là khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

Tinh thần Xô viết trong hành trình tuổi trẻ 12/09/2026 13:29 Trên những miền quê từng ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, tinh thần yêu nước, ý chí và trách nhiệm vẫn được trao truyền qua các thế hệ, trở thành động lực để tuổi trẻ Hà Tĩnh cống hiến và góp sức xây dựng quê hương.

Cán bộ mặt trận Hà Tĩnh trong kỷ nguyên số 10/09/2026 08:04 Trước yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, đội ngũ cán bộ mặt trận ở Hà Tĩnh đang chủ động học hỏi, nâng cao kỹ năng số, từng bước làm chủ công nghệ để phục vụ công việc và gần dân, sát dân hơn.

[QUIZ] Tổ chức nào là tiền thân đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam? 10/09/2026 05:20 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với tiến trình cách mạng Việt Nam, góp phần tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc qua các thời kỳ.

Tổ chức 'Tháng nghe phụ nữ nói' vào tháng 10 hằng năm 08/09/2026 08:01 Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức “Tháng nghe phụ nữ nói” trong toàn hệ thống Hội.

Khi công đoàn phát huy quyền giám sát tại doanh nghiệp 08/09/2026 05:05 Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, các cấp công đoàn ở Hà Tĩnh đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động tại doanh nghiệp. Qua đó, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Sôi nổi các hoạt động của tuổi trẻ Hà Tĩnh dịp Quốc khánh 2/9 31/08/2026 09:00 Dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần yêu nước.

Khánh thành nhà ở nội trú cho đoàn viên, người lao động tại xã Sơn Kim 1 28/08/2026 17:48 Xây dựng nhà ở nội trú góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp đoàn viên, người lao động Công ty CP Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim (xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh) yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Tỉnh đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết chương trình phối hợp chăm lo thanh niên công nhân 25/08/2026 17:16 Chương trình phối hợp do Tỉnh đoàn và LĐLĐ tỉnh ký kết góp phần tăng cường tập hợp, chăm lo, phát huy thanh niên công nhân, người lao động trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Văn Sơn tái cử chức Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Hà Tĩnh 21/08/2026 11:41 Nhiệm kỳ 2026 – 2031, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, huy động nguồn lực chăm lo người khuyết tật, trẻ mồ côi và người yếu thế, góp phần thực hiện mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Điểm tựa giúp phụ nữ, trẻ em nghèo vượt qua khó khăn 20/08/2026 15:03 Với phụ nữ, trẻ em khó khăn, sự hỗ trợ kịp thời từ các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh là điểm tựa giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 20/08/2026 12:21 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Tĩnh khóa IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hỗ trợ 180 triệu đồng đỡ đầu con em người lao động khó khăn 20/08/2026 12:09 Chương trình hỗ trợ được Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh phối hợp đơn vị tài trợ triển khai trước thềm năm học mới đã góp phần chia sẻ, đồng hành cùng con em người lao động khó khăn đến trường.

Đưa tác phẩm văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng 19/08/2026 12:25 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng sáng tác, quảng bá, đưa các tác phẩm văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội cấp cơ sở 18/08/2026 10:48 Lớp tập huấn giúp cán bộ Đoàn, Hội tại cơ sở nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội tại Hà Tĩnh trong tình hình mới.

Thêm công đoàn cơ sở, thêm điểm tựa cho người lao động 18/08/2026 10:27 Hà Tĩnh đang mở rộng “điểm tựa” cho người lao động bằng những cách làm mới trong công tác tuyên truyền, vận động để thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên tại doanh nghiệp.