Hà Tĩnh kiến nghị Bộ Xây dựng hỗ trợ kinh phí xóa bỏ lối đi tự mở ngang qua đường sắt

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng đại biểu các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tham dự hội nghị ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Chiều 29/7, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Quyết định số 358 ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Xây dựng với UBND các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Đại biểu các sở, ban, ngành và địa phương tham dự ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Sau hơn 6 năm thực hiện Quyết định số 358 ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường sắt tại các địa phương có chuyển biến tích cực; trật tự HLATGT đường sắt cơ bản được bảo đảm; tai nạn giao thông (TNGT) đường sắt đã từng bước được kiềm chế, năm sau giảm so với năm trước, đặc biệt không để xảy ra TNGT đường sắt đặc biệt nghiêm trọng.

Bộ Xây dựng đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trình cấp thẩm quyền ban hành điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thay thế: 1 Luật Đường sắt, 8 nghị định và ban hành 26 thông tư, 1 nghị quyết của Chính phủ có liên quan về quản lý, bảo vệ công trình đường sắt, hành lang ATGT đường sắt.

Các địa phương đã chủ động phối hợp với các cơ quan của ngành đường sắt, ngành công an xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho các đoàn tàu, nhà ga, bảo đảm an toàn công trình đường sắt.

Các đơn vị chức năng Hà Tĩnh phối hợp với ngành đường sắt xóa lối đi tự mở ngang qua đường sắt ở xã Đức Đồng.

Tới nay, các đơn vị, địa phương đã phối hợp rào đóng, xóa bỏ 1.842/4.024 vị trí lối đi tự mở nguy hiểm, đạt 45,77% so với yêu cầu, không để phát sinh điểm mới trên các tuyến đường sắt. Xây dựng 90,296 km đường gom, hàng rào, 19 đường ngang, 3 hầm chui. Rà soát các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cao, đề xuất cấp thẩm quyền nâng cấp cải tạo hoặc đề nghị địa phương cảnh giới ATGT; lập hồ sơ chi tiết các lối đi tự mở, bàn giao cho các địa phương cùng quản lý và chịu trách nhiệm đảm bảo ATGT theo quy định pháp luật.

Một số bộ phận người tham gia giao thông khi đi qua nơi giao cắt giữa đường bộ với đường sắt vẫn cố ý qua đường khi tàu sắp đến.

Tuy vậy, số lượng lối đi tự mở trên các tuyến đường sắt vẫn còn lớn; nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng công trình phụ trợ (cầu vượt, hầm chui, đường ngang, hàng rào/đường gom) chưa được bố trí theo lộ trình; nhiều địa phương chưa ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện xây dựng hàng rào, đường gom xóa bỏ lối đi tự mở...

Công tác quản lý đất dành cho đường sắt, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt còn nhiều bất cập; các nguy cơ tiềm ẩn TNGT đường sắt vẫn ở mức cao, nhất là liên quan lối đi tự mở và hành lang.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT đường sắt. Đồng thời, kiến nghị một số nội dung để tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đảm bảo trật tự hành lang ATGT, xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt, trật tự ATGT đường sắt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà cho biết: Tại Hà Tĩnh, tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài 70,28 km với tổng cộng 129 vị trí đường ngang cắt qua đường sắt, trong đó có 28 đường ngang có phép và 101 lối đi tự mở qua đường sắt. Đến nay, tỉnh đã xóa bỏ được 40 lối đi tự mở, đạt tỉ lệ 39,6% và không để phát sinh thêm vị trí trái phép mới.

Trong 61 lối đi tự mở còn lại, có 26 vị trí đã được Bộ Xây dựng lập kế hoạch thực hiện và 35 lối đi tự mở thuộc trách nhiệm của địa phương. Cùng với kế hoạch của Bộ Xây dựng, Hà Tĩnh cũng lên kế hoạch thực hiện xóa bỏ các lối đi tự mở. Tuy nhiên, hiện nay địa phương đang khó khăn về nguồn kinh phí nên các dự án chưa được phê duyệt, triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam và đơn vị liên quan triển khai các dự án, công trình để sớm xóa bỏ các lối đi tự mở trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xem xét, hỗ trợ, bố trí cho địa phương với nguồn kinh phí khoảng 18 tỷ đồng để tỉnh triển khai thực hiện xóa bỏ lối đi tự mở ngang qua đường sắt.

Cũng tại hội nghị, Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua đã ký kết Quy chế phối hợp về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt quốc gia; hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy ghi nhận nỗ lực của bộ ngành Trung ương, đơn vị trực thuộc và các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện Quyết định số 358 ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cho biết: Bộ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để được bố trí đủ nguồn vốn thực hiện hoàn thành Đề án theo Quyết định số 358. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với bộ ngành, địa phương quản lý chặt chẽ đất dành cho đường sắt; giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; giảm, thu hẹp, xóa bỏ lối đi tự mở, đảm bảo trật tự an toàn đường sắt.

Các bộ ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Bộ Xây dựng trong quản lý kết cấu hạ tầng, xóa bỏ lối đi tự mở, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Các địa phương có đường sắt đi qua lập phương án, kế hoạch tổng thể để xóa bỏ các vị trí lối đi tự mở; ưu tiên bố trí vốn để thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của địa phương để xóa bỏ lối đi tự mở nguy hiểm, đồng thời, giải tỏa các công trình vi phạm, vị trí vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.