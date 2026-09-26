Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh: Asian 2026 giúp U23 Việt Nam trưởng thành hơn

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Dù dừng bước ở tứ kết, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho rằng Asian 2026 mang lại những trải nghiệm cần thiết cho U23 Việt Nam, đặc biệt với các cầu thủ trẻ được trao cơ hội thi đấu ở sân chơi châu lục.

U23 Việt Nam dừng bước tại tứ kết bóng đá nam Asian 2026 sau thất bại 0-4 trước đương kim vô địch U23 Hàn Quốc tối 25/9. Sau trận đấu, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh ghi nhận tinh thần thi đấu của các học trò và cho rằng giải đấu là cơ hội quan trọng để lực lượng trẻ tích lũy kinh nghiệm.

1790367153589-271483259134265892-8052700240447578656-454f0d7014bbb4b26cb9defca4dd736f.jpg

Ở trận tứ kết, U23 Việt Nam sử dụng đội hình có độ tuổi trung bình khoảng 21 tuổi. Theo huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, quyết định này xuất phát từ tình trạng thể lực của các cầu thủ sau lịch thi đấu dày đặc, đồng thời nằm trong kế hoạch trao cơ hội cho những gương mặt trẻ có tiềm năng.

Nhiều cầu thủ vừa trải qua các trận đấu liên tục tại Giải vô địch quốc gia, Giải hạng Nhất quốc gia và vòng loại. Vì vậy, Ban huấn luyện phải tính toán nhân sự để bảo đảm thể lực, đồng thời tạo điều kiện cho lực lượng kế cận thử sức trước một đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc.

“Tôi tin các cầu thủ khi được trao cơ hội đã thể hiện được mình. Tôi thực sự vui và cảm ơn tất cả các học trò”, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Theo nhà cầm quân U23 Việt Nam, điều đáng ghi nhận là các cầu thủ trẻ thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và nỗ lực duy trì cách chơi trước sức ép của đối phương. Một trong những gương mặt được trao cơ hội là trung vệ Đinh Quang Kiệt. Dù nền tảng thể lực giảm sút từ khoảng phút 70 do thời gian trước đó ít thi đấu, cầu thủ trẻ này vẫn nhận được đánh giá tích cực từ Ban huấn luyện.

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho rằng những trận đấu ở Asian Games 2026 sẽ giúp các cầu thủ trẻ hiểu rõ hơn yêu cầu của sân chơi quốc tế và có thêm hành trang cho những mục tiêu sắp tới.

“Tôi tin rằng lứa cầu thủ U21 kế cận sẽ còn tiến bộ. Các bạn cần sẵn sàng hành trang cho SEA Games và vòng loại U23 vào năm sau”, ông nhấn mạnh.

Đề cập tình huống Văn Thuận đưa bóng vào lưới U23 Hàn Quốc trong hiệp 1 nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết toàn đội tôn trọng quyết định của trọng tài. Ông đánh giá cao việc các cầu thủ không bị ảnh hưởng tâm lý và tiếp tục duy trì nỗ lực sau tình huống này.

Nhà cầm quân U23 Việt Nam cũng cho biết ông và huấn luyện viên Kim Sang Sik thường xuyên trao đổi về công tác chuyên môn. Trong thời gian huấn luyện viên Kim Sang Sik làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia tại FIFA ASEAN Cup 2026, hai bên vẫn phối hợp trong việc sắp xếp nhân sự và xây dựng phương án chiến thuật cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam kết thúc Asian Games 2026 tại vòng tứ kết sau khi hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Quan trọng hơn, những trận đấu tại giải giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng, trong đó có các cầu thủ U21, để tiếp tục chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo.

nhandan.vn
Link bài gốc Copy link
https://nhandan.vn/huan-luyen-vien-dinh-hong-vinh-asian-games-2026-giup-u23-viet-nam-truong-thanh-hon-post991144.html

Tin liên quan

Tags:

#huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh #Asian Games 2026 #sân chơi châu lục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia tay Cúp Quốc gia

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia tay Cúp Quốc gia

Dù được đánh giá nhỉnh hơn về đẳng cấp và thực lực nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chịu thất bại với tỷ số 2-3 trên chấm phạt đền trước CLB Xuân Thiện Phú Thọ, qua đó dừng bước tại đấu trường Cúp Quốc gia 2026/2027.
Hôm nay khai mạc ASIAD 2026

Hôm nay khai mạc ASIAD 2026

Lễ khai mạc ASIAD 2026 diễn ra từ 16h giờ Hà Nội, mở đầu 16 ngày tranh tài chính thức của 45 đoàn thể thao châu Á.
Tuchel xin lỗi Mainoo

Tuchel xin lỗi Mainoo

HLV Thomas Tuchel thừa nhận Kobbie Mainoo không đáng phải ngồi ngoài suốt World Cup 2026 và gửi lời xin lỗi tới tiền vệ MU.
U17 Việt Nam chốt danh sách tham dự U17 World Cup 2026

U17 Việt Nam chốt danh sách tham dự U17 World Cup 2026

Sau hành trình tại VCK U17 châu Á 2026, Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ trở lại tập luyện từ ngày 20/9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, hướng tới lần đầu tiên tham dự VCK FIFA U17 World Cup.
[Infographic] Điều lệ giải Pickleball Hà Tĩnh năm 2026

[Infographic] Điều lệ giải Pickleball Hà Tĩnh năm 2026

Giải Pickleball toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 14/10 đến 18/10/2026. Với 6 nội dung thi đấu hấp dẫn dành cho nhiều lứa tuổi và đối tượng, giải đấu hứa hẹn mang đến những trận tranh tài kịch tính, góp phần lan tỏa phong trào thể thao trên địa bàn tỉnh.
Sút 27 lần chỉ ghi 1 bàn, HLV trưởng U23 Việt Nam nói gì?

Sút 27 lần chỉ ghi 1 bàn, HLV trưởng U23 Việt Nam nói gì?

HLV Đinh Hồng Vinh không giấu được sự tiếc nuối khi U23 Việt Nam tạo ra tới 27 cú sút, trong đó có 6 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng chỉ ghi được 1 bàn, qua đó hòa U23 Kuwait 1-1 ở trận ra quân môn bóng đá nam ASIAD 2026.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!