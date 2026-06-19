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Xe

Malaysia không còn 'nhẹ tay' với xe máy 'độ'

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Từng được xem là một trong những quốc gia Đông Nam Á thoải mái trong việc nâng cấp xe máy, "độ xe máy", Malaysia nay đã triển khai loạt quy định khắt khe hơn.

Cục Vận tải Đường bộ Malaysia (JPJ) vừa kích hoạt một chiến lược cứng rắn chưa từng có đối với tình trạng độ xe máy bất hợp pháp. Thay vì chỉ xử phạt hành chính và tạm giữ phương tiện như trước đây, những chủ xe độ ở mức độ cực đoan (extreme modified) sẽ bị đưa thẳng ra tòa án để truy tố hình sự.

Biện pháp mạnh tay này được công bố bởi Giám đốc Thực thi Cấp cao của JPJ, ông Datuk Muhammad Kifli Ma Hassan, tại buổi lễ phát động chiến dịch "Ops Motosikal (Ekstrem)" ở trụ sở cơ quan này. Quy định mới là nỗ lực của Chính phủ Malaysia trước làn sóng nâng cấp, độ xe nguy hiểm lan rộng.

PJ sẽ áp dụng Điều 42 Đạo luật Giao thông Đường bộ 1987 để khởi tố các đối tượng vi phạm. Tính đến hiện tại, cơ quan này đã hoàn thiện 3 hồ sơ điều tra và nhận được sự đồng thuận khởi tố từ Phó Công tố viên.

Một lực lượng đặc nhiệm mới mang tên Team Falcon đã đi vào hoạt động nhằm tuần tra, truy quét và xử lý các hội nhóm chạy xe độ trên phạm vi toàn quốc vào mỗi tuần.

Lệnh triệu tập và truy tố sẽ không chỉ nhắm vào người điều khiển, mà cả chủ sở hữu hợp pháp đứng tên trên đăng ký xe cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, bao gồm cả các bậc phụ huynh nếu giao xe độ cho con em mình.

Chủ xe nâng cấp, độ xe ở mức độ nghiêm trọng tại Malaysia có thể bị truy tố hình sự. Ảnh: Paultan/Bernama.
Chủ xe nâng cấp, độ xe ở mức độ nghiêm trọng tại Malaysia có thể bị truy tố hình sự. Ảnh: Paultan/Bernama.

Theo tờ Paultan, JPJ đã định nghĩa rõ các hạng mục thay đổi kết cấu phương tiện gây mất an toàn nghiêm trọng.

Tất cả các kiểu nâng cấp như sử dụng lốp siêu mỏng, nhỏ bản, tự ý thay đổi, hoán cải động cơ không gán đúng số khung số máy, tăng kích thước gắp sau, can thiệp, chạy lại phần mềm điều khiển động cơ (ECU) hay tháo, cắt phanh đều được xếp vào nhóm thay đổi kết cấu xe nghiêm trọng.

Từ năm 2021 đến nay, đã có tổng cộng 38.959 chiếc xe máy bị tịch thu theo Đạo luật Giao thông Đường bộ Malaysia do vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, hơn 300 xe máy độ dị dạng đã bị tịch thu vĩnh viễn.

Không dừng lại ở người chơi xe, JPJ cho biết đang phối hợp với Bộ Nội thương và Chi phí sinh hoạt, Cục Hải quan Hoàng gia Malaysia cùng các chính quyền địa phương để nghiên cứu hành lang pháp lý nhằm truy tố trực tiếp các xưởng sửa xe, hay còn gọi là "lò độ" thực hiện các dịch vụ nâng cấp bất hợp pháp này, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nguồn linh kiện nhập lậu không đạt chuẩn.x

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Tags:

#Malaysia #xe máy độ #pháp luật #JPJ #An toàn giao thông #xưởng độ #truy tố

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