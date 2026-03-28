Mua kính rẻ, "bán" thị lực

30.000 đồng, 50.000 đồng, 70.000 đồng… - với khoản tiền không lớn, người tiêu dùng vẫn dễ dàng mua được cho mình những chiếc kính râm được in, dập logo của các thương hiệu lớn, uy tín trên thế giới tại các chợ dân sinh hay các cửa hàng thời trang, phụ kiện.

Kính râm "giá rẻ" được bán tràn lan tại nhiều cửa hàng trên địa bàn Hà Tĩnh

Dạo quanh khu vực chợ Hội, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, không khó để bắt gặp những điểm bán hàng bên lề đường đang trưng bày những chiếc kính mang thương hiệu của Ray-Ban, Gucci, Louis Vuitton, Dior,…

Kính râm được bày bán ngay bên đường.

Điều đáng nói ở đây là phía sau vẻ ngoài “hào nhoáng” của những cái tên xa xỉ ấy, không ít sản phẩm đã bị hư hỏng, gọng kim loại hoen gỉ, gọng nhựa tróc sơn, trầy xước, bụi phủ dày. Người bán vẫn thoăn thoắt mời chào, người mua vẫn tò mò dừng lại xem, mặc cho chất lượng thật sự của những chiếc kính ấy là một dấu hỏi lớn.

Nhiều sản phẩm kính mắt có gọng kính hoen gỉ, bụi bám dày.

Trong vai một khách hàng có nhu cầu mua kính, chúng tôi dừng lại tại một quầy hàng, người bán nhanh nhẹn lấy ra vài mẫu và không ngần ngại giới thiệu: “Hàng này giống Ray-Ban lắm, nó nhái rất khéo, đeo lên nhìn như thật, giá chỉ 50 nghìn đồng thôi”.

Khi chúng tôi tỏ ý băn khoăn về chất lượng, đặc biệt là khả năng chống tia UV, người bán chỉ cười xòa: “Cũng có chống tia UV nhưng cũng không hẳn chống hết, nhưng mà đeo nhìn mát mắt là được rồi”. Câu trả lời hời hợt ấy càng khiến người mua khó lòng phân biệt giữa một sản phẩm bảo vệ mắt đúng nghĩa và một món hàng thời trang giá rẻ, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe thị lực.

Kính "nhái" thương hiệu Ray-Ban tại chợ Hội, xã Cẩm Xuyên chỉ có giá 50.000 đồng.

Chị Nguyễn Cẩm Mai, sống tại phường Hà Huy Tập cho biết: “Thật ra mình chọn mua kính râm tại chợ hoặc nhiều cửa hàng phụ kiện vì thấy giá rẻ, chỉ vài chục nghìn đồng – mức giá này thì ai cũng có thể mua được. Đa số người bán hàng đều nói là chống được tia UV nên mình cũng chỉ biết vậy”.

Chúng tôi tiếp tục tìm đến khu vực chợ Hà Tĩnh ở phường Thành Sen. Tại đây, không khó để bắt gặp hàng loạt quầy bày bán kính râm san sát nhau. Những chiếc kính được treo lủng lẳng trên giá, đặt trực tiếp dưới mặt đất, phơi mình giữa khói bụi và nắng nóng. Trên các kệ hàng, lại là những chiếc kính được dập logo của nhiều thương hiệu lớn như Dior, Hermès…

Tại chợ Hà Tĩnh, kính mắt được "trưng bày" giữa đường đi, "hưởng" trọn khói bụi, nắng gió,...

Trong vai người mua, chúng tôi được người bán khẳng định chắc nịch rằng các loại kính này đều có khả năng chống tia UV và giá bán chỉ 50.000 đồng. Trước thái độ chần chừ của chúng tôi, người bán liền trấn an: “Mua đi, người ta mua nhiều lắm, có sao đâu”. Thế nhưng, khi chúng tôi tiếp tục hỏi về nguồn gốc xuất xứ hay giấy tờ chứng minh từ hãng, người bán trả lời qua loa rồi nhanh chóng chuyển sang mời chào sản phẩm khác.

Kính mắt dập logo các thương hiệu lớn được bán với giá "rẻ như cho"...

Chị Phan Như Quỳnh, sống tại phường Thành Sen chia sẻ: “Thú thực bản thân mình vẫn biết kính râm bán ở chợ hay một số cửa hàng là hàng nhái. Vì là hàng nhái nên rõ ràng chất lượng cũng sẽ kém, thế nhưng mình dùng cũng được một thời gian mà thấy vẫn chẳng làm sao nên tiếp tục dùng. Giá rẻ thì tội gì không mua”.

Đáng nói hơn, tại nhiều cửa hàng thời trang, phụ kiện trên địa bàn, các sản phẩm kính râm dành cho trẻ em cũng được bày bán tràn lan, với đủ màu sắc bắt mắt và kiểu dáng ngộ nghĩnh. Những chiếc kính này nhanh chóng thu hút sự chú ý của phụ huynh và các em nhỏ, nhưng chất lượng thực sự lại không được kiểm chứng.

Mặt hàng kính cho trẻ em cũng được bày bán tràn lan, chỉ từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng/chiếc.

Theo khảo sát của phóng viên, chỉ từ 30.000 đồng, người tiêu dùng đã có thể sở hữu một chiếc kính râm được gắn mác “hàng hiệu”. Điều này đồng nghĩa với việc giá nhập vào của người bán còn thấp hơn rất nhiều. Từ thực tế đó, một câu hỏi lớn được đặt ra: với mức giá rẻ đến bất ngờ như vậy, liệu những chiếc kính này có thực sự đảm bảo khả năng chống tia UV, bảo vệ mắt như lời quảng cáo?

Nhiều người tiêu dùng vẫn chưa lường hết được sự nguy hiểm mà kính râm giá rẻ mang lại.

Bác sĩ CKI Phạm Thị Trà Giang, Trưởng khoa Khám bệnh - Dược - Cận lâm sàng, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh cho biết: Để một chiếc kính có thể bảo vệ mắt khỏi tia cực tím, tròng kính phải được xử lý bằng công nghệ chuyên dụng và trải qua kiểm định chất lượng nghiêm ngặt. Những yếu tố này thường đi kèm với chi phí sản xuất không hề thấp.

Vì vậy, những sản phẩm được bán tràn lan với giá vài chục nghìn đồng rất khó có thể đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ mắt. Mắt kính đó thực chất chỉ là những miếng nhựa nhuộm màu hoặc thủy tinh kém chất lượng, không có tính năng lọc quang học.

Bác sĩ CKI Phạm Thị Trà Giang, Trưởng khoa Khám bệnh - Dược - Cận lâm sàng, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh cảnh báo về tác hại khi sử dụng kính râm giá trẻ, không rõ nguồn gốc.



Theo Bác sĩ CKI Phạm Thị Trà Giang: Đeo một chiếc kính râm kém chất lượng còn nguy hiểm hơn việc để mắt trần dưới nắng. Bởi khi không đeo kính, mắt sẽ có phản xạ nheo lại để tự bảo vệ. Còn khi sử dụng kính giả, đồng tử giãn ra tạo điều kiện cho tia có hại xâm nhập sâu hơn vào mắt, phá hủy võng mạc, gây ảnh hưởng lâu dài đến thị lực, thậm chí là suy giảm thị lực vĩnh viễn.

Hệ lụy từ việc dùng kính rẻ tiền không đến ngay lập tức mà âm thầm tích tụ. Nhẹ thì gây mỏi mắt, chóng mặt, nhức đầu do hiện tượng khúc xạ không chuẩn; nặng hơn, người dùng có thể đối mặt với các bệnh lý nghiêm trọng.

Đừng để hình thức bắt mắt và mức giá thấp của những chiếc kính đánh lừa, bởi khi thị lực đã mất đi, không có số tiền nào có thể mua lại được. Cơ quan quản lý cần vào cuộc kiểm tra, xử lý nhưng quan trọng nhất vẫn là sự tỉnh táo của người tiêu dùng. Hãy chọn mua kính tại các cơ sở uy tín, có máy đo thông số UV và nói "không" với hàng giả, hàng nhái trôi nổi.