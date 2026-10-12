Người dân giao nộp rùa cổ sọc quý hiếm cho cơ quan chức năng

(Baohatinh.vn) - Cá thể rùa cổ sọc do anh Kiều Xuân Cường (SN 1980, thôn Hương Trà, xã Hương Đô, Hà Tĩnh) giao nộp thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB.
Sáng 12/10, Công an xã Hương Đô và Hạt Kiểm lâm Hương Khê tiếp nhận 1 cá thể rùa cổ sọc do anh Kiều Xuân Cường giao nộp.
Trước đó, trong lúc đến nhà người thân chơi, anh Kiều Xuân Cường phát hiện có 1 cá thể rùa đang bò ngoài vườn. Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã cần được bảo vệ, anh Cường đã chủ động liên hệ với lực lượng chức năng để trình báo và giao nộp.
Cá thể rùa được xác định rùa cổ sọc (tên khoa học là Mauremys Sinensis), thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT. Đây là loài rùa nước ngọt quý hiếm được ghi nhận phân bố tại Việt Nam và một số nước khu vực Đông Á.
Các cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục để sớm bàn giao cá thể rùa cho Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận, chăm sóc và tiến hành thả về môi trường tự nhiên.
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