Người dân Mai Phụ giao nộp rùa cổ sọc quý hiếm

(Baohatinh.vn) - Một cá thể rùa cổ sọc bắt được trên đồng ruộng đã được người dân xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) bàn giao cho các lực lượng chức năng để chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.
Sáng 9/10, UBND xã Mai Phụ phối hợp Công an xã Mai Phụ và Hạt Kiểm lâm Thạch Hà tổ chức tiếp nhận cá thể rùa cổ sọc quý hiếm do anh Trần Đình Sơn (SN 1987, trú thôn Thanh Tiến, xã Mai Phụ) bàn giao.
Trước đó, ngày 7/10, trong lúc thi công đường cáp viễn thông trên cánh đồng ở xã Gia Hanh, anh Trần Đình Sơn đã phát hiện cá thể rùa cạnh bờ mương và đưa về nhà chăm sóc. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ nên anh Sơn đã thông báo cho các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.
Hiện cá thể rùa quý hiếm này đang được các lực lượng chức năng chăm sóc và chuẩn bị bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về môi trường tự nhiên.
Rùa cổ sọc có tên khoa học Mauremys Sinensis, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT. Đây là loài rùa nước ngọt quý hiếm được ghi nhận phân bố tại Việt Nam và một số khu vực Đông Á.
Việc chủ động thông báo, bàn giao cá thể rùa cho cơ quan chức năng của anh Sơn góp phần bảo vệ động vật hoang dã, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo tồn đa dạng sinh học.
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