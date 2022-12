Chống rét cho đàn vật nuôi ở huyện miền núi Vũ Quang

Nhằm giúp đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh trong thời tiết giá rét và kịp xuất bán trong dịp tết, bà con Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã chủ động che chắn chuồng nuôi, dự trữ nguồn thức ăn và tiến hành nuôi nhốt tại nhà.

Nuôi nhốt bò tại nhà là một trong những biện pháp mà gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở thôn Hợp Lợi (xã Hương Minh) thực hiện trong những ngày mưa rét để đàn vật nuôi được khỏe mạnh.

Gần một tuần nay, thay vì thả rông đàn trâu, bò 12 con của gia đình ở các sườn bãi như trước, chị Nguyễn Thị Nga (thôn Hợp Lợi, xã Hương Minh) đã chủ động nuôi nhốt tại nhà để tránh rét và phòng một số bệnh trong mùa đông như: tụ huyết trùng, lở mồm long móng...

Chị Nga cho biết: “Trước đây, chúng tôi đã thấy nhiều trường hợp trâu, bò bị chết do giá rét, thiệt hại về kinh tế là rất lớn. Do đó, khi được xã tuyên truyền về đợt rét này, gia đình đã không thả đàn vật nuôi ra ngoài như trước mà nhốt trong chuồng được che kín và cho ăn thức ăn khô đã được dự trữ từ trước. Cách làm này giúp đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh”.

Cũng theo chị Nga, để đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi, gia đình đã sử dụng đệm lót sinh học lót nền chuồng để vừa giữ ấm cho trâu, bò vừa giúp khử mùi mùi hôi thối.

Chuồng trại chăn nuôi được người dân xã Hương Minh che chắn cẩn thận để chống rét cho đàn gia súc.

Được biết, toàn xã Hương Minh hiện có gần 2.000 con trâu, bò. Những năm gần đây, chăn nuôi trâu, bò đã đem về cho bà con nguồn thu nhập khá, nhất là dịp cuối năm. Do đó, công tác phòng bệnh, chăm sóc loài vật nuôi này luôn được bà con và chính quyền địa phương chú trọng.

Ông Đoàn Ngọc Lương - Chủ tịch UBND xã Hương Minh cho biết: “Để đàn vật nuôi sinh trưởng khỏe mạnh trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, địa phương đã chỉ đạo ngành chuyên môn xuống từng thôn hướng dẫn bà con cách chăm sóc như: các hộ nuôi nhốt cần dùng bạt hoặc ni lông che chắn chuồng trại cẩn thận; tăng khẩu phần ăn cho đàn vật nuôi; thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại và quanh khu vực chăn nuôi. Với các hộ nuôi theo hướng thả rông trong rừng và trên các sườn bãi, địa phương khuyến cáo đưa đàn trâu, bò về nuôi nhốt tập trung, quây bạt, giữ ấm và chủ động nguồn thức ăn để đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh, kịp xuất bán dịp tết”.

Ông Nguyễn Văn Khang (thôn Liên Hòa, xã Đức Liên) tăng khẩu phần ăn cho đàn bò của gia đình.

Thời điểm này, bà con xã Đức Liên cũng đang tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống rét cho đàn trâu, bò. Ông Nguyễn Văn Khang (thôn Liên Hòa, xã Đức Liên) chia sẻ: “Gia đình tôi hiện có 9 con bò. Năm nào cũng vậy, chúng tôi chủ động dự trữ rơm khô từ vụ hè thu để làm thức ăn cho vật nuôi trong những ngày giá rét. Ngoài ra, gia đình còn có diện tích ngô sinh khối và cỏ voi gần 2 sào được trồng sẵn để đề phòng khi nhiệt độ xuống thấp, không thể chăn thả ngoài đồng. Nhờ đó, đàn vật nuôi của gia đình luôn phát triển tốt, dịp tết này dự kiến sẽ xuất bán được 4 con”.

Cùng với việc tập trung chăm sóc đàn gia súc, người dân Vũ Quang cũng đã nhanh chóng “bật” chế độ nuôi đặc biệt cho đàn gà.

Bà Nguyễn Thị Thiện (thôn Bình Phong, xã Đức Lĩnh) tập trung chăm sóc đàn gà của gia đình để kịp bán tết.

Theo đó, thay vì nuôi thả đồi như trước, nhiều gia đình đã cho gà ở trong các chuồng kín để hạn chế dịch bệnh, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và năng suất cả lứa.

Bà Nguyễn Thị Thiện (thôn Bình Phong, xã Đức Lĩnh) cho biết: “Gia đình tôi nuôi 300 con gà theo hình thức thả đồi. Do những ngày gần đây thời tiết chuyển lạnh nên tôi cho gà về các chuồng kín đã làm sẵn để giữ ấm và hạn chế mầm bệnh. Còn hơn một tháng nữa là đến tết Nguyên đán, do đó, tôi đang dành chế độ chăm sóc đặc biệt như: bật đèn sưởi khi nhiệt độ giảm sâu; tăng khẩu phần ăn các loại ngô, sắn xay sẵn để gà săn chắc hơn; dùng các chế phẩm sinh học để tăng sức đề kháng... Với cách nuôi khoa học này, mong rằng dịp tết sắp tới, đàn gà của gia đình sẽ bán được giá”.

Toàn huyện Vũ Quang hiện có gần 350 nghìn con gia cầm.

Ông Võ Quốc Hội - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Vũ Quang cho biết: "Toàn huyện hiện có hơn 14 nghìn con trâu, bò; 36 nghìn con lợn; gần 340 nghìn con gia cầm. Để đảm bảo đàn vật nuôi phát triển và sinh trưởng tốt trong mùa đông, đơn vị đã phân công cán bộ chuyên môn đến từng xã đôn đốc, hướng dẫn các hộ áp dụng những biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm; đồng thời, chỉ đạo các xã tập trung hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Đặc biệt, cần dự trữ thức ăn; bổ sung thức ăn tinh, khoáng, vitamin, cho uống nước ấm để tăng cường sức khỏe cho gia súc, gia cầm. Đối với những con già, yếu, người dân cần có kế hoạch nuôi vỗ béo để bán, hoặc có chế độ chăm sóc đặc biệt... Tuyệt đối không đưa trâu, bò đi chăn thả hoặc phục vụ cày kéo khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 13 độ C".

Việc chủ động chăm sóc đàn vật nuôi trong thời tiết giá rét sẽ giúp bà con Vũ Quang có thêm nguồn thu trong dịp tết Nguyên đán sắp tới.

Cũng theo ông Hội, trong những ngày tới, dự báo thời tiết rét đậm, rét hại tiếp tục diễn ra và khả năng sẽ còn nhiều đợt rét tiếp theo. Do vậy, người chăn nuôi trên địa bàn huyện cần tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống rét, đảm bảo an toàn cho đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thời tiết bất lợi có thể gây ra trong mùa đông.

Văn Chung