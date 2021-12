Cơ sở sản xuất nông sản chế biến ở Hà Tĩnh hối hả vào vụ Tết

Những ngày này, các cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông sản như: bánh ram, miến gạo, hải sản khô, nước mắm… trên địa bàn Hà Tĩnh đang vào cao điểm chuẩn bị hàng hóa phục vụ thị trường Tết sắp tới.

Thời điểm này, cơ sở sản xuất miến gạo Hương Tâm phải thuê thêm 4 lao động thời vụ.

Từ đầu tháng 11 lại nay, không khí làm việc tại cơ sở sản xuất miến gạo Hương Tâm (xã Việt Tiến - Thạch Hà) trở nên tất bật, hối hả hơn. Những tháng trước, mỗi ngày cơ sở sản xuất khoảng 4 tạ miến nhưng từ tháng 11 - 12 , sản lượng phải đạt hơn 6 tạ/ngày thì cơ sở mới đủ hàng giao cho khách để chuẩn bị phục vụ Tết.

Bà Tô Thị Hương - chủ cơ sở sản xuất miến gạo Hương Tâm cho biết: “Bắt đầu sản xuất từ năm 2016 nhưng đến năm 2020, khi được công nhận là sản phẩm OCOP, thị trường tiêu thụ của miến gạo Hương Tâm mới được mở rộng ra các tỉnh, thành khác.

Tết năm nay, ngoài sản phẩm bún gạo và miến phở, cơ sở còn đưa ra thị trường miến sợi nhỏ để làm nem. Thời điểm này, nhiều cửa hàng bán lẻ đã trữ hàng Tết, vì vậy, chúng tôi vừa sản xuất, vừa giao hàng. Do khối lượng công việc nhiều nên ngoài 6 lao động thường xuyên, đợt này cơ sở phải thuê thêm 4 lao động thời vụ”.

Cơ sở sản xuất miến gạo Hương Tâm đóng hàng giao cho khách sỉ dự trữ hàng Tết.

Tại Hợp tác xã (HTX) Thu mua và chế biến thủy, hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh), công nhân cũng đang tập trung cho việc đóng gói sản phẩm. Không khí tấp nập chuẩn bị hàng phục vụ tết tại đây đã diễn ra từ đầu tháng 10.

Bà Lê Thị Khương - Giám đốc HTX chia sẻ: “Khẳng định chất lượng suốt nhiều năm qua, các sản phẩm nước mắm, ruốc quết, hải sản khô của HTX được nhiều khách hàng lựa chọn sử dụng. Dịp Tết là thời điểm nhu cầu của khách hàng tăng cao, do đó, chúng tôi phải chủ động nguồn hàng để cung cấp cho các đại lý và gửi cho nhiều khách hàng ở xa. Dự kiến trong 3 tháng cuối năm (âm lịch), HTX sẽ đưa ra thị trường hơn 200.000 lít nước mắm, 10 tấn ruốc quết và 2 tấn hải sản khô, doanh thu đạt khoảng 3 tỷ đồng”.

Dự kiến 3 tháng cuối năm (âm lịch), doanh thu của HTX Thu mua và chế biến thủy, hải sản Phú Khương đạt khoảng 3 tỷ đồng.

Cũng đang trong guồng quay sản xuất hàng Tết, Công ty TNHH Thắm An (xã An Hòa Thịnh - huyện Hương Sơn) phải thuê thêm 10 lao động để kịp đáp ứng các đơn hàng. Nhờ đầu tư sản xuất, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thời gian qua, thương hiệu dầu lạc Thắm An đã tạo được “chỗ đứng” trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

"Kể từ đầu tháng 12, công ty sản xuất khoảng 1.600 lít dầu lạc, 800 lít dầu vừng và 800 hũ trà đậu đen. So với những tháng trước, sản lượng sản xuất tăng lên khoảng 30%” - bà Phạm Thị Thắm, Giám Công ty TNHH Thắm An cho hay.

Công ty TNHH Thắm An tăng sản lượng gần 30% so với ngày thường để phục vụ thị trường tết.

Tranh thủ nhu cầu tiêu thụ của thị trường tăng cao, thời điểm này, nhiều cơ sở sản xuất, chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh với những sản phẩm “có tiếng” như: nước mắm Lạch Kèn, nước mắm và hải sản khô Hoài Yến, bánh ram Anh Thu, kẹo cu đơ Phong Nga… cũng đang “chạy đua” với thời gian, tập trung sản xuất, đóng gói nhằm cung ứng đủ sản phẩm phục vụ nhu cầu của khách hàng trong dịp Tết.

Chị Lê Hoài Thu - chủ cơ sở bánh ram Anh Thu (xã Tân Lâm Hương - Thạch Hà) chia sẻ: “Chúng tôi đang tập trung nhân lực để sản xuất đơn hàng xuất khẩu sang Pháp. Mặc dù, các quy trình sản xuất đã được máy móc hỗ trợ rất nhiều, tuy nhiên, để đáp ứng sức mua tăng cao trong dịp Tết, cơ sở phải huy động thêm 6 lao động tham gia sản xuất. Với thị trường hơn 30 tỉnh, thành trong nước và xuất khẩu sang các nước: Pháp, Úc, Đan Mạch…, đợt này, chúng tôi sản xuất từ 15 - 20 tấn bánh ram/tháng, tăng gần gấp đôi thời điểm bình thường”.

Không chỉ tiêu thụ trong nước, bánh ram Anh Thu đã xuất khẩu đến nhiều quốc gia.

Theo các chủ cơ sở sản xuất, chế biến mặt hàng nông sản, dịp Tết là mùa làm ăn bận rộn nhất, vừa phục vụ thị trường nội địa, vừa chuẩn bị cho những chuyến hàng ra nước ngoài. Dù vất vả, tất bật nhưng bù lại doanh thu tăng cao nhất trong năm, đưa lại thu nhập ổn định cho người dân.

Loan - Phương